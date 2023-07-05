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Рух Чернігівським мостом через Десну відкрито, - Шкіль. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 липня, о 8 ранку відбудованим Чернігівським мостом через річку річку Десна поїхав перший транспорт.

Про це повідомив у фейсбуці голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, засновник та власник холдингу MS Capital Максим Шкіль, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що у березні 2022 росіяни повністю знищили 2 металеві 80-ти метрові прольоти.

"На 11-ти метровій глибині лежала не тільки 400-тонна конструкція старого мосту, а й залишки інших мостів, які будувалися на цьому місці з 19 сторіччя. Щоб влаштувати тут нові опори і збудувати тимчасовий міст, перш за все, потрібно було повністю розчистити дно. І це була справді титанічна робота, в якій ми задіяли величезну кількість техніки та працівників", - пише Шкіль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновили пряме сполучення між Черніговом та Києвом через Десну, - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж

За його словами, піротехніки підривали затоплені балки. Після них на дно опускалися водолази, які розрізали шматки конструкції. Інженери Автостради сконструювали спеціальний тяговий пристрій, який стягував шматки до берега, адже найважчі не міг підняти з води жоден кран.

Рух Чернігівським мостом через Десну відкрито, - Шкіль 01
Рух Чернігівським мостом через Десну відкрито, - Шкіль 02
Рух Чернігівським мостом через Десну відкрито, - Шкіль 03
Рух Чернігівським мостом через Десну відкрито, - Шкіль 04
Рух Чернігівським мостом через Десну відкрито, - Шкіль 05
Рух Чернігівським мостом через Десну відкрито, - Шкіль 06

Водолази здійснювали підводну різку в екстремальних умовах: велика глибина, холодна вода, висока швидкість течії, видимість під водою - не більше 30 см. Вода постійно несла пісок та коріння дерев. Рівень замулення балок на дні сягав понад 7 метрів. Всі роботи виконувались вручну, на глибині 11 метрів, щоб розмити балки, залучали земснаряди.

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"Ми пережили 2 повені. Вода затопила всю прилеглу територію. Нам довелося працювати під час найбільшого зимового паводку на Десні за останні 129 років. Тричі ріка несла з Білорусі уламки криги. Наша команда мала змогу працювати лише з плавзасобів. Але ні на день не зупинила роботи. Ця історія заслуговує на документальний фільм!", - додає він.

Паралельно з цим Autostrada будує новий сучасний 628-метровий міст на 4 смуги руху - це капітальна споруда на основній київській трасі, яка нарешті розвантажить недобудований міст через Десну у Шестовиці та дорогу Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів.

"З сьогоднішнього дня чернігівці, як і раніше, можуть виїхати на київську трасу прямо з центру міста! Щодня 24/7 на об’єкті задіяно понад 800 працівників та більше 200 одиниць техніки. Дякую всій команді за злагоджену роботу - війна показала, що нам посилі будь-які виклики!", - резюмує Шкіль.

Також читайте: "Розбита чернігівська весна", - потрощене місто з висоти пташиного польоту. ВIДЕО

Автор: 

міст (1240) Чернігів (801) відбудова (362)


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Топ коментарі
+8
Чернігів - місто-фортеця!!!
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05.07.2023 13:32 Відповісти
+6
Чудова новина!
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05.07.2023 13:33 Відповісти
+6
Максим Шкіль, річка Десна через білорусь не тече, вона бере свій початок з росії- це щоб Ви підтягнули знання географії України.
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05.07.2023 13:50 Відповісти
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Чернігів - місто-фортеця!!!
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05.07.2023 13:32 Відповісти
Місто- Героїв!
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05.07.2023 14:21 Відповісти
Чудова новина!
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05.07.2023 13:33 Відповісти
Це чудово
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05.07.2023 13:46 Відповісти
Максим Шкіль, річка Десна через білорусь не тече, вона бере свій початок з росії- це щоб Ви підтягнули знання географії України.
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05.07.2023 13:50 Відповісти
Не пойняв ... А де ж асфальт ??
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05.07.2023 14:22 Відповісти
Міст тимчасовий
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05.07.2023 14:25 Відповісти
Коли працює команда без мородерів то все робиться. Українці будуть жити добре як тільки почнуть РЕАЛЬНО карати мородерів й корупціонерів!
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05.07.2023 14:23 Відповісти
Порядок трохи зміню: корупціонерів і мародерів. Мародера ти можеш сам покарати, а от корупціонера буде карати наш суд, найгуманніший суд у світі
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05.07.2023 16:36 Відповісти
Чернигов Город Герой ! Если бы не Чернигов то Киев мог бы и не устоять.
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05.07.2023 14:30 Відповісти
ЗЕскот готує шлях для наступу вагнера з бульбостану
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05.07.2023 14:31 Відповісти
Не сци. Не пропустили професійну армію, не пропустять і вагнерів.
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05.07.2023 14:50 Відповісти
Так вагнери, кажуть, і є професійними вояками, а армія - збрід мобілізованих.
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05.07.2023 16:34 Відповісти
Посля того як рашка відійшла з Чернігівської області, раз в два місяці проїзжав тими місцями. Побудували наплавний міст рядом і почали відновлювати зруйновний. Був вражений швидкістю робіт. Не знаю хто там будує, але бере гордість за країну, фахівців які працюють. А ще гордість за древній Чернігів, який не пропустив Орду на Київ, за жителів рідного краю.
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05.07.2023 14:48 Відповісти
Ти диви - атрошенка погнали і щось корисне зробили. Ну, можуть же, коли схочуть
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05.07.2023 16:32 Відповісти
 
 