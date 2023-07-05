Рух Чернігівським мостом через Десну відкрито, - Шкіль. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 липня, о 8 ранку відбудованим Чернігівським мостом через річку річку Десна поїхав перший транспорт.

Про це повідомив у фейсбуці голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, засновник та власник холдингу MS Capital Максим Шкіль, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що у березні 2022 росіяни повністю знищили 2 металеві 80-ти метрові прольоти.

"На 11-ти метровій глибині лежала не тільки 400-тонна конструкція старого мосту, а й залишки інших мостів, які будувалися на цьому місці з 19 сторіччя. Щоб влаштувати тут нові опори і збудувати тимчасовий міст, перш за все, потрібно було повністю розчистити дно. І це була справді титанічна робота, в якій ми задіяли величезну кількість техніки та працівників", - пише Шкіль.

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За його словами, піротехніки підривали затоплені балки. Після них на дно опускалися водолази, які розрізали шматки конструкції. Інженери Автостради сконструювали спеціальний тяговий пристрій, який стягував шматки до берега, адже найважчі не міг підняти з води жоден кран.













Водолази здійснювали підводну різку в екстремальних умовах: велика глибина, холодна вода, висока швидкість течії, видимість під водою - не більше 30 см. Вода постійно несла пісок та коріння дерев. Рівень замулення балок на дні сягав понад 7 метрів. Всі роботи виконувались вручну, на глибині 11 метрів, щоб розмити балки, залучали земснаряди.

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"Ми пережили 2 повені. Вода затопила всю прилеглу територію. Нам довелося працювати під час найбільшого зимового паводку на Десні за останні 129 років. Тричі ріка несла з Білорусі уламки криги. Наша команда мала змогу працювати лише з плавзасобів. Але ні на день не зупинила роботи. Ця історія заслуговує на документальний фільм!", - додає він.

Паралельно з цим Autostrada будує новий сучасний 628-метровий міст на 4 смуги руху - це капітальна споруда на основній київській трасі, яка нарешті розвантажить недобудований міст через Десну у Шестовиці та дорогу Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів.

"З сьогоднішнього дня чернігівці, як і раніше, можуть виїхати на київську трасу прямо з центру міста! Щодня 24/7 на об’єкті задіяно понад 800 працівників та більше 200 одиниць техніки. Дякую всій команді за злагоджену роботу - війна показала, що нам посилі будь-які виклики!", - резюмує Шкіль.

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