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Чоловік та дитина загинули на Говерлі через влучання блискавки, - ДСНС. ФОТО

На горі Говерла в Карпатах через влучання блискавки загинули двоє людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Чоловік та дитина загинули на Говерлі через влучання блискавки, - ДСНС 01

"6 липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, в результаті влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років.

До місця події одразу було направлено гірських рятувальників пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та смт. Ворохта.

Прибувши до місця події рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані було супроводжено до поста Заросляк іншими учасниками групи туристів і передано медикам", - йдеться в повідомленні.

Чоловік та дитина загинули на Говерлі через влучання блискавки, - ДСНС 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один турист загинув, двоє травмувалися під час сходження на Говерлу, - ДСНС

Чоловік та дитина загинули на Говерлі через влучання блискавки, - ДСНС 03

Загиблих рятувальники транспортують до поста Заросляк.

Читайте: Блискавка влучила в групу туристів на Закарпатті, - ДСНС

Автор: 

Говерла (15) Карпати (265) блискавка (27)


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Топ коментарі
+12
Треба цінувати життя та можливість спілкування з рідними.
Одна мить... і все може зникнути.
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06.07.2023 20:12 Відповісти
+5
в горах клімат не вгадаєш - змінюється за мить

але можливо на туристичному маршруті варто облаштувати якісь "автобусні зупинки" з громовідводом
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06.07.2023 21:07 Відповісти
+4
просто ніхто не ходить в гори(полонини) при грозах, бо це смертельно небезпечно.
Це те саме що бігати в тирі перед мішенями і писати "ну що ж ніколи не знаєш де тебе куля чекає"
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06.07.2023 20:16 Відповісти
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Треба цінувати життя та можливість спілкування з рідними.
Одна мить... і все може зникнути.
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06.07.2023 20:12 Відповісти
мда... І не вгадаєш там , коли блискавиця, і сховатися немає де (.
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06.07.2023 20:13 Відповісти
просто ніхто не ходить в гори(полонини) при грозах, бо це смертельно небезпечно.
Це те саме що бігати в тирі перед мішенями і писати "ну що ж ніколи не знаєш де тебе куля чекає"
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06.07.2023 20:16 Відповісти
вівчарі ходять...
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06.07.2023 20:51 Відповісти
вівчарі ходять не туристичними стежками по хребтах, і вони знають елементарні правила які потрібно виконувати при грозі.
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06.07.2023 21:18 Відповісти
Розкажить які правила існують. Що робити якщо у полі почалася гроза і нема куди бігти
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06.07.2023 22:52 Відповісти
Ти колись був на полонині ? знаєш взагалі що це таке і який там рельєф ?
і якщо тебе у школі не навчили що потрібно робити в полі при грозі, то мені вже пізно щось навчати.
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06.07.2023 22:57 Відповісти
Типовий українець. Жадібний до повітря.
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07.07.2023 02:35 Відповісти
Коли починається гроза і нема куди бігти - з кишень потрібно викласти в бік подалі все металеве, потім сісти, а не стояти на весь зріст.
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07.07.2023 13:10 Відповісти
ну батько ****** звісно, не бачив прогнозу погоди на сьогодні, але чи відповість хтось по закону з тих хто дає дозвіл на відвідування Говерли....
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06.07.2023 20:14 Відповісти
Разрешение не нужно
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06.07.2023 20:21 Відповісти
По-перше, ніякого дозволу на підйом на Говерлу не потрібно.
По-друге, це гори і погоду там не вгадаєш. Я , коли останній раз піднімався небо було аж синє, навіть коли з малої Говерли на пік йшов, ще світило сонце. А от коли почали спускатися такий ллянув із блискавкою.
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06.07.2023 20:30 Відповісти
ну з жовтня по квітень потрібен дозвіл. Погода у карпатах мінлива це факт, але блін Ви погляньте на прогноз погоди, одна справа йти в похід коли гроза можлива інша коли вона буде 200%
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06.07.2023 20:42 Відповісти
Випадковість чи повний, вибачте, ******* на заходи безпеки. Гроза приходить не випадково, як сніг на голову.
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06.07.2023 20:16 Відповісти
І чого пертись в гори в дощову погоду? Що, нема де подивитись, чи буде дощ?
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06.07.2023 20:30 Відповісти
Бо це ГОРИ. там будь-який прогноз нічого не вартий, за кожною горою своя погода.
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06.07.2023 20:50 Відповісти
От нічого подібного! Живу в 70 км від Говерли. Піднімалась на вершину 9 разів. 8 разів - це була чудова сонячна погода. Бо моніторили її. До речі, там на Пожижевського є метеостанція і вони точно визначають прогноз. Є телефони. Тільки один раз потрапили у негоду, бо йшли по хребту і це був вже якийсь третій день походу.
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11.07.2023 19:06 Відповісти
Останнім часом дивлюсь прогноз погоди на двох сайтах і оба брешуть.
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08.07.2023 08:22 Відповісти
Набирайте в гуглі : Погода на Пожижевській і будете знати точний прогноз на Говерлі. Пожижевька - це полонина під Говерлою, де розміщена метеостанція.
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11.07.2023 19:09 Відповісти
грозовідвід (може й кілька) на туристичній Говерлі не завадив би
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06.07.2023 20:44 Відповісти
Там на вершині залізний хрест метри на 4 та флагшток металевий ще вищий. Але проблема в тому, що хмара в горах може бути дуже низько і блискавки з таких хмар не ловляться.
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07.07.2023 02:42 Відповісти
в горах клімат не вгадаєш - змінюється за мить

але можливо на туристичному маршруті варто облаштувати якісь "автобусні зупинки" з громовідводом
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06.07.2023 21:07 Відповісти
І хто попхається милуватись на якісь "автобусні зупинки"
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06.07.2023 22:13 Відповісти
Співчуваю … нещасний випадок і немає сім'ї
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06.07.2023 21:54 Відповісти
Скажите, а если взять с собой портативный громоотвод в рюкзак, будет безопасней?
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07.07.2023 01:53 Відповісти
виключи смартфон.
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07.07.2023 11:45 Відповісти
У чому прикол залізти на Говерлу і там відкинутися від блискавки
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07.07.2023 22:32 Відповісти
 
 