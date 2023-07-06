Чоловік та дитина загинули на Говерлі через влучання блискавки, - ДСНС. ФОТО
На горі Говерла в Карпатах через влучання блискавки загинули двоє людей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"6 липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, в результаті влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років.
До місця події одразу було направлено гірських рятувальників пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та смт. Ворохта.
Прибувши до місця події рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані було супроводжено до поста Заросляк іншими учасниками групи туристів і передано медикам", - йдеться в повідомленні.
Загиблих рятувальники транспортують до поста Заросляк.
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Це те саме що бігати в тирі перед мішенями і писати "ну що ж ніколи не знаєш де тебе куля чекає"
і якщо тебе у школі не навчили що потрібно робити в полі при грозі, то мені вже пізно щось навчати.
По-друге, це гори і погоду там не вгадаєш. Я , коли останній раз піднімався небо було аж синє, навіть коли з малої Говерли на пік йшов, ще світило сонце. А от коли почали спускатися такий ллянув із блискавкою.
але можливо на туристичному маршруті варто облаштувати якісь "автобусні зупинки" з громовідводом