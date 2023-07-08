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"Найкращий подарунок - мертва русня!": Повітряні Сили підготували авіабомбу з нагоди ювілею Залужного. ФОТО

Пілоти Повітряних сил ЗСУ вирішили оригінально привітати головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного із 50-річчям.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні наші хоробрі пілоти вирішили оригінально привітати Головнокомандувача ЗСУ з 50-річчям на тлі американської керованої авіабомби JDAM-ER! Що ж, я тільки ЗА: "мертва русня" - справді найкращий подарунок", написав він у телеграмі.

Дивіться: "Батько наш - Залужний": 93 бригада привітала головнокомандувача ЗСУ з Днем народження. ВIДЕО

Найкращий подарунок - мертва русня!: Повітряні Сили підготували авіабомбу з нагоди ювілею Залужного 01

Авіабомба з привітанням Валерія Залужного з днем народження

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 8 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний святкує 50-річчя.

Автор: 

день народження (119) Залужний Валерій (726) Повітряні сили (2774) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+27
Було б добре цей подарок ху.лу прямо в голову.
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08.07.2023 15:07 Відповісти
+16
Більше таких подарунків Залужному, щоб запам'ятався ювілей! Слава Україні! Слава ЗСУ і Головнокомандувачу!
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08.07.2023 15:08 Відповісти
+11
Вітаємо!
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08.07.2023 15:19 Відповісти
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Було б добре цей подарок ху.лу прямо в голову.
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08.07.2023 15:07 Відповісти
якби в пердак, теж норм)))
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08.07.2023 15:28 Відповісти
єто не поможет , на параше 100 миллионов больных на голову , их нужно морить голодом закрыв границы напрочь , кацап начинает что-то соображать через желудок , кацапу похер что пьет , ему похер что он ест , главное что бы этого было много и било по мозгам , поставь посредине комнаты телевизор и корми его соломой и он будет счастлив , главное по телевизору показывать соловьева, скабееву и симонян , иногда путин будет им рассказывать что он тоже есть солому , и тогда на соломе можно делать миллиарды , кацап рожден для экспериментов , вся их история это сплошной эксперимент по селекции , за 100 лет из них вывели самый устойчивый к идиотизму вид , этакий эталон лишнехромосомных дегенератов , так что одной бомбой в голову одному ни чего не изменит .
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08.07.2023 15:34 Відповісти
Точно не скажу, но вроде эта китайская пословица звучит так : любая дорога начинается с первого шага. Так что со временем у нас хватит бомб на каждого кацапа, включая и *****, срущего в чемодан.
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08.07.2023 15:42 Відповісти
Так,тільки, не "утойчівий к ідіотізму..",а устойчєвий до гуманності вид!
вони ідіоти від народження!
Пєтька пєрвий їм бороди брив,думав,що там мозги,не допомогло!..
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08.07.2023 15:49 Відповісти
в дупу
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08.07.2023 15:36 Відповісти
- Я не злий на росію. Слово честі вам кажу. Я просто нею гидую, як дохлою худобою. Іншого почуття до росії я не маю...!
Джохар Дудаєв.
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08.07.2023 15:54 Відповісти
за поребриком вже почалося виття з цього приводу? )
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08.07.2023 15:07 Відповісти
Небезня будет стучать тапком снарядом по столу в ООН.
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08.07.2023 15:34 Відповісти
і шо? хтось на це якось реагує, окрім як покручуванням вказівним пальцем біля скроні? )
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08.07.2023 15:46 Відповісти
Більше таких подарунків Залужному, щоб запам'ятався ювілей! Слава Україні! Слава ЗСУ і Головнокомандувачу!
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08.07.2023 15:08 Відповісти
Треба писати не русня, а рашня! Бо до Русі вони не мають відношення, бо вони орда.
А так 12 балів, за бомбу! Смажте рашню, щоб шкварчала гучніше!
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08.07.2023 15:09 Відповісти
Ani ruskie , ne RUSI , tak chto vso OK ! I ninachinai tut snova bla bla !
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08.07.2023 15:33 Відповісти
не русские, а российские!
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10.07.2023 10:35 Відповісти
Idite ***** so svaimi ucheniami !! Ani RUSKIE , eta ni etnoss i ne nacionalnost , dalbaiob ! ****** ka atsuda !!! 🤬
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10.07.2023 11:14 Відповісти
ну ты и тупой) ещё скажи что и язык у них русский, а не российский. они украли русский у Руси.
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10.07.2023 12:20 Відповісти
To chto ani ukrali Ukrainsku movu i sazdali ruski jazik , eta stopudova ...a tak , ruski ***** , pashol za ruskim karablikom ! ➡️🛥
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10.07.2023 12:53 Відповісти
Пиши "орки" - не ошибешься, а Толкиен простит )
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08.07.2023 15:36 Відповісти
Россія має таке ж відношення до Русі, як гонорея до гонорару, або каналізація до каналу. Наче звучить похоже, а по змісту кардинально різні поняття.
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08.07.2023 15:50 Відповісти
Це бімба!
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08.07.2023 15:18 Відповісти
Вітаємо!
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08.07.2023 15:19 Відповісти
Амінь!...
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08.07.2023 15:31 Відповісти
Вь**ать бы ею по крысячему мосту.
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08.07.2023 15:31 Відповісти
Або по мавзолею!
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08.07.2023 15:49 Відповісти
Пасивний ********-фашист в мавзолєї ето іх "скрепа". Тож хай камлають в підорастічєской странє "лєнін всєгда жівой".
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08.07.2023 17:32 Відповісти
Потрібно,щоб його останки розлетілися по московитських дворах!
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09.07.2023 07:26 Відповісти
Самое страшное что мне это послание уже некажется негуманим и за это спасибо русским. С юбилеем!
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08.07.2023 16:07 Відповісти
нехай побільше цих бомб на русню. З Ювелеєм пан генерал. Українці вірять Залужному В. Ф. Слава ЗСУ!
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08.07.2023 21:38 Відповісти
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09.07.2023 07:34 Відповісти
Так, колись руською називали саме Київську землю, а Залужний - з сусідньої Древлянської землі.
Це ж до чого дійшла російська дипломатія, раз таке пишуть.
Пам'ятаю передачу часів Ющенко, де українські пілоти відпрацьовували польоти на моделях літаків у класі. Така була б армія, якби на Україну не поліз із військом Путін. А якби не Залужний, то міг бути вже "один народ". Так масштабно сама Україна в історії воює перший раз.
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10.07.2023 18:44 Відповісти
 
 