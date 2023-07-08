"Найкращий подарунок - мертва русня!": Повітряні Сили підготували авіабомбу з нагоди ювілею Залужного. ФОТО
Пілоти Повітряних сил ЗСУ вирішили оригінально привітати головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного із 50-річчям.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні наші хоробрі пілоти вирішили оригінально привітати Головнокомандувача ЗСУ з 50-річчям на тлі американської керованої авіабомби JDAM-ER! Що ж, я тільки ЗА: "мертва русня" - справді найкращий подарунок", написав він у телеграмі.
Авіабомба з привітанням Валерія Залужного з днем народження
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 8 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний святкує 50-річчя.
Топ коментарі
+27 Саша Пончик
показати весь коментар08.07.2023 15:07 Відповісти Посилання
+16 Zynoviy Zenon #568769
показати весь коментар08.07.2023 15:08 Відповісти Посилання
+11 Paulo Kit #573805
показати весь коментар08.07.2023 15:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вони ідіоти від народження!
Пєтька пєрвий їм бороди брив,думав,що там мозги,не допомогло!..
Джохар Дудаєв.
тапкомснарядом по столу в ООН.
А так 12 балів, за бомбу! Смажте рашню, щоб шкварчала гучніше!
Це ж до чого дійшла російська дипломатія, раз таке пишуть.
Пам'ятаю передачу часів Ющенко, де українські пілоти відпрацьовували польоти на моделях літаків у класі. Така була б армія, якби на Україну не поліз із військом Путін. А якби не Залужний, то міг бути вже "один народ". Так масштабно сама Україна в історії воює перший раз.