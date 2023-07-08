"Найкращий подарунок - мертва русня!": Повітряні Сили підготували авіабомбу з нагоди ювілею Залужного. ФОТО

Пілоти Повітряних сил ЗСУ вирішили оригінально привітати головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного із 50-річчям.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні наші хоробрі пілоти вирішили оригінально привітати Головнокомандувача ЗСУ з 50-річчям на тлі американської керованої авіабомби JDAM-ER! Що ж, я тільки ЗА: "мертва русня" - справді найкращий подарунок", написав він у телеграмі.

Дивіться: "Батько наш - Залужний": 93 бригада привітала головнокомандувача ЗСУ з Днем народження. ВIДЕО

Авіабомба з привітанням Валерія Залужного з днем народження

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 8 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний святкує 50-річчя.