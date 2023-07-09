Ворог поцілив керованою авіабомбою по Оріхову, - ОВА. ФОТО

Ворог продовжує обстрілювати територію Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої доби ворог завдав 47 обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області

"Керованою авіабомбою рашисти поцілили по Оріхову, з РСЗВ обстріляли Червоне, Новодарівку та Темирівку, 42 артилерійських удари прийшлися по Гуляйполю, Залізничному, Оріхову, Ольгівському, Преображенці, Степногірську", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що руйнувань зазнали 24 цивільних об'єкти: житлові будинки, господарчі споруди, інше майно людей.

"На щастя, людей не зачепило", - додає Малашко.

