УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7708 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
4 916 5

Ворог поцілив керованою авіабомбою по Оріхову, - ОВА. ФОТО

Ворог продовжує обстрілювати територію Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої доби ворог завдав 47 обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області

"Керованою авіабомбою рашисти поцілили по Оріхову, з РСЗВ обстріляли Червоне, Новодарівку та Темирівку, 42 артилерійських удари прийшлися по Гуляйполю, Залізничному, Оріхову, Ольгівському, Преображенці, Степногірську", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Українські захисники дроном знищують склад з боєприпасами окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Ворог поцілив керованою авіабомбою по Оріхову, - ОВА 01
Ворог поцілив керованою авіабомбою по Оріхову, - ОВА 02

Також зазначається, що руйнувань зазнали 24 цивільних об'єкти: житлові будинки, господарчі споруди, інше майно людей.

"На щастя, людей не зачепило", - додає Малашко.

Читайте: У Запоріжжі пролунав вибух, - ЗМІ

Автор: 

обстріл (30952) Запорізька область (4080)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там від Оріхова залишились лише руїни, а було тихе гарне містечко.
показати весь коментар
09.07.2023 09:00 Відповісти
...а потім прийшли зелені, а за ними оркі....
показати весь коментар
09.07.2023 09:16 Відповісти
Добре ,що немає жертв.А руйнування запишу в рахунок рашистам.За все заплатять
показати весь коментар
09.07.2023 09:25 Відповісти
не чіпайте Залужного, він на своему місці - дайте йому добити кацапню...
показати весь коментар
09.07.2023 09:43 Відповісти
 
 