Авдіївка зазнала масованого артобстрілу, по Соледарській громаді завдано авіаудару, - ОВА. ФОТО

На Волноваському напрямку росіяни ударили ракетою по Великій Новосілці - поцілили поблизу ліцею.

У Вугледарській громаді під вогнем Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Богоявленка - без жертв. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку пошкоджено 4 будинки у Гострому Курахівської громади. Зранку відбувся масований артобстріл Авдіївки та обстріл Соловйового Очеретинської громади. Під обстрілами Красногорівка - в зоні ураження 5 вулиць.

"На Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено 10 будинків і адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджено 1 будинок, ще 1 - у Костянтинівці. Напередодні Роздолівка Соледарської громади зазнала авіаудару - пошкоджено приватні будинки", - йдеться у повідомленні.

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На Лисичанському напрямку у Званівській громаді пошкоджено 12 будинків: 6 у Званівці і 6 у Переїзному. У Сіверській громаді поранено 1 людину, пошкоджено 2 будинки. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок.

За даними Кириленка, за добу росіяни поранили 8 жителів Донеччини.