Авдеевка подверглась массированному артобстрелу, по Соледарской громаде нанесен авиаудар, - ОВА. ФОТО

На Волновахском направлении россияне ударили ракетой по Великой Новоселке - попали вблизи лицея.

В Угледарской громаде под огнем Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Богоявленка – без жертв. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении повреждены 4 дома в Остром Кураховской громады. Утром произошел массированный артобстрел Авдеевки и обстрел Соловьевого Очеретинской громады. Под обстрелами Красногоровка – в зоне поражения 5 улиц.

"На Горловском направлении в Торецке повреждено 10 домов и админздание. В Часовоярской грмоаде поврежден 1 дом, еще 1 - в Константиновке. Накануне Раздолевка Соледарской громады подверглась авиаудару - повреждены частные дома", - говорится в сообщении.

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На Лисичанском направлении в Звановской громаде повреждено 12 домов: 6 в Звановке и 6 в Переездном. В Северской громаде ранен 1 человек, повреждены 2 дома. В Торском Лиманской громады поврежден дом.

По данным Кириленко, за сутки россияне ранили 8 жителей Донетчины.