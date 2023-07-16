Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

За добу окупанти 9 разів відкривали вогонь по цивільному населенню. Під ворожим вогнем опинилися міста Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, смт Велика Новосілка, села Богоявленка та Олександро-Шультине.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Ракету С-300 рашисти спрямували на Костянтинівку, били й артилерією. Пошкоджено 16 приватних будинків, газорозподільну станцію, підприємство, 2 автомобілі, комунікації.

Часів Яр окупаційні війська накрили з артилерії. Вбито цивільну особу, ще одну поранено. Авіаудар керованою авіабомбою "ФАБ-250" росіяни завдали по смт Нью-Йорк. Внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина в Олександро-Шультиному.

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