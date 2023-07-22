Окрема цивілізація, кремлівський павич, велике мистецтво. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Коротко про культуру
Читайте на "Цензор.НЕТ": Це нормально, що під час війни держава підтримує серіальне виробництво, - міністр культури Ткаченко. ВIДЕО
...особливо під час війни
Читайте на "Цензор.НЕТ": На гроші з держбюджету знімуть 53 серіали - від "Похорону Путіна" до "СМТ Інгулець", - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Постер нового серіалу
Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбунов прокоментував ситуацію довкола серіалу "Інгулець": "Гумор зараз потрібен. 33 мільйони гривень - це зовсім не великі кошти". ВIДЕО
Новини культури
Зараз все можливо...
Велике мистецтво
Окрема цивілізація
Ребрендинг по-російськи
Кремлівський павич
Поважна причина
Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура ПАР отримала ордер на арешт Путіна в разі його візиту
Над гніздом псіхушки
Страшне...
Біда
Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував намісника Лаври Павла із можливістю внесення застави 33 млн грн
Більше фотошопів дивіться тут
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» III ст. (10 вересня 2021) - за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Дня українського кіно.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» II ст. (23 серпня 2022) - за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17]
військові бабла не приносять а тільки витрачають
на усякі дрони..
Я його відразу впізнав!
Слово "хохол" имеет два тюркоидных корня (или два корня тюркского происхождения): "хох" и "ол". В языках тюркоидной группы эти слова имеют несколько трактовок в зависимости от языка. "Хох" переводится, как небесный. "Ол" как "золотой, богатый, ценный".
Кацап (хасап) же в переводе с тюрского дословно ЖИВОДЁР
І тут показують уривки з чат бесід наших із кацапами. Наші показують цапам фото молодого Степана Андрійовича і питають хто це ? На що москалі однозначно відповідають - єта же путін в маладия годи.