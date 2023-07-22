Окрема цивілізація, кремлівський павич, велике мистецтво. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Коротко про культуру

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це нормально, що під час війни держава підтримує серіальне виробництво, - міністр культури Ткаченко. ВIДЕО

...особливо під час війни

Читайте на "Цензор.НЕТ": На гроші з держбюджету знімуть 53 серіали - від "Похорону Путіна" до "СМТ Інгулець", - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Постер нового серіалу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбунов прокоментував ситуацію довкола серіалу "Інгулець": "Гумор зараз потрібен. 33 мільйони гривень - це зовсім не великі кошти". ВIДЕО

Новини культури

Зараз все можливо...

Велике мистецтво

Окрема цивілізація

Ребрендинг по-російськи

Кремлівський павич

Поважна причина

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура ПАР отримала ордер на арешт Путіна в разі його візиту

Над гніздом псіхушки

Страшне...

Біда

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував намісника Лаври Павла із можливістю внесення застави 33 млн грн

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