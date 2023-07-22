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Окрема цивілізація, кремлівський павич, велике мистецтво. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Окрема цивілізація, кремлівський павич, велике мистецтво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Коротко про культуру

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це нормально, що під час війни держава підтримує серіальне виробництво, - міністр культури Ткаченко. ВIДЕО

Окрема цивілізація, кремлівський павич, велике мистецтво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

...особливо під час війни

Читайте на "Цензор.НЕТ": На гроші з держбюджету знімуть 53 серіали - від "Похорону Путіна" до "СМТ Інгулець", - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Окрема цивілізація, кремлівський павич, велике мистецтво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Постер нового серіалу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбунов прокоментував ситуацію довкола серіалу "Інгулець": "Гумор зараз потрібен. 33 мільйони гривень - це зовсім не великі кошти". ВIДЕО

Окрема цивілізація, кремлівський павич, велике мистецтво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Новини культури

Окрема цивілізація, кремлівський павич, велике мистецтво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Зараз все можливо...

Окрема цивілізація, кремлівський павич, велике мистецтво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Велике мистецтво

Окрема цивілізація, кремлівський павич, велике мистецтво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Окрема цивілізація

Окрема цивілізація, кремлівський павич, велике мистецтво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Ребрендинг по-російськи

Окрема цивілізація, кремлівський павич, велике мистецтво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Кремлівський павич

Окрема цивілізація, кремлівський павич, велике мистецтво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Поважна причина

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура ПАР отримала ордер на арешт Путіна в разі його візиту

Окрема цивілізація, кремлівський павич, велике мистецтво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Над гніздом псіхушки

Окрема цивілізація, кремлівський павич, велике мистецтво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Страшне...

Окрема цивілізація, кремлівський павич, велике мистецтво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Біда

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Суд заарештував намісника Лаври Павла із можливістю внесення застави 33 млн грн

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

політика (4399) путін володимир (23811) Ткаченко Олександр (509) фотожаба (13857) Павло Петро Лебідь (35)


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Топ коментарі
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22.07.2023 12:47
+35
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22.07.2023 12:42
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22.07.2023 12:48
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22.07.2023 12:42 Відповісти
Чи відомо загалу, що Юрік Горбунов нагороджений Зелею за великі заслуги, мабуть по розтраті коштів.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» III ст. (10 вересня 2021) - за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Дня українського кіно.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» II ст. (23 серпня 2022) - за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17]
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22.07.2023 12:49 Відповісти
Ьак Кошевий з Пікаловим теж нагороджені цім орденом. І шо? Сором їм очі з'ів?
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22.07.2023 13:03 Відповісти
Соромно має бути нам, що це дозволили
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22.07.2023 13:09 Відповісти
Згоден шо соромно. Не згоден шо ми дозволили. 73% ********* дозволило. Пробачте пані за мій французьській.
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22.07.2023 13:15 Відповісти
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22.07.2023 16:20 Відповісти
Ето сіроти, голодающіє дєті криварожья
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22.07.2023 18:22 Відповісти
"Не нам, а вам". Я такого не позволял.
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22.07.2023 16:20 Відповісти
Кстати, Ксюша, полние кавалери ордена "за заслуги" имеют много разних преференций и поблажек. У єтого "патриота" в вишиванке, если что, 2 уже есть.
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22.07.2023 16:19 Відповісти
ну не військовим же давати ордени
військові бабла не приносять а тільки витрачають
на усякі дрони..
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22.07.2023 16:19 Відповісти
Згідно статуту, нагородження орденом за заслуги наступного ступеня (2 после третьего) злійснюється , як правило, не раніше чем чере 3 роки!!!! А тут и года не прошло!!!
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22.07.2023 16:33 Відповісти
сподобалась"окрема цивілізація",але це стосується до всієї рашки,не тільки до кремля
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22.07.2023 12:47 Відповісти
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22.07.2023 12:47 Відповісти
Це ж скільки серіалів можна було б зняти...

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22.07.2023 12:59 Відповісти
Так там дорога более-менее нормальная, можно не делать во время войны.
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22.07.2023 13:46 Відповісти
Так а що, без малого лярд гривень сам себе розпилить?)
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22.07.2023 13:56 Відповісти
ЮРІКУ! Горбунов!
Я його відразу впізнав!
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22.07.2023 13:04 Відповісти
Горбунов такой довольный, как будто это его !
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22.07.2023 14:33 Відповісти
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22.07.2023 12:48 Відповісти
Кацапи ще за часів серсер вміли брехати
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22.07.2023 12:51 Відповісти
Богато у цьому переліку кацапів? Далі було ще більше "кацапів".
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22.07.2023 13:13 Відповісти
Кацап не національність-кацап образ життя та світогляд.руське-штучний народ,мішаний в імперії з сотень інших.
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22.07.2023 13:45 Відповісти
Так не я ж цю мордовську хару чЛеніна у рюзьке свиняче стадо записав. Табличка така.
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22.07.2023 13:46 Відповісти
и шо это свидетельствует об тупости рузге стада которым может управлять любой- нац мен
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22.07.2023 13:42 Відповісти
Саме так.
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22.07.2023 13:44 Відповісти
Всі були зросійщеними кацапами ще граф безбородько писав:хоч народився я хохлом я більший росіянин ніж будь хто інший.
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22.07.2023 13:43 Відповісти
Угу и грёб сей дипломат и канцлер не плохо но его протекция нашей шляхте на Московии была такая что московские дорячиги не могли и рассчитывать хоть на какою-то должность хлебную
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22.07.2023 13:49 Відповісти
Перевод с "карагёз-кайсацкого" (хохол) - небесно-золотой. Т.е.трактовка национальных цветов Украины
Слово "хохол" имеет два тюркоидных корня (или два корня тюркского происхождения): "хох" и "ол". В языках тюркоидной группы эти слова имеют несколько трактовок в зависимости от языка. "Хох" переводится, как небесный. "Ол" как "золотой, богатый, ценный".
Кацап (хасап) же в переводе с тюрского дословно ЖИВОДЁР
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22.07.2023 14:21 Відповісти
Лєнін русскій? Як може син чуваша і єврейки-вихреста бути русскім? Хоч на рашці 90% різноманітних мулатів живе...
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22.07.2023 13:52 Відповісти
Та якій він рузьке? Тай взагалі, шо таке русскій? Це ім'я наріцательне, якім затаврували смітті людства ще десь при останьому бридкому та набундюченому алоголіку-сіфілітіку Петре.
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22.07.2023 13:58 Відповісти
А путін русскій?
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22.07.2023 14:50 Відповісти
члєнін був внук іудєя мойши бланка, уроженця м.Житомир
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22.07.2023 14:09 Відповісти
Староконстантинів ніби його вотчина.
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22.07.2023 16:52 Відповісти
У "русского" Ленина, если что, ни капли русской крови!!! И не оказалось при детальном рассмотрении гениалогии
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22.07.2023 16:24 Відповісти
Ульянов по матері єврей - Бланк.
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23.07.2023 12:06 Відповісти
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22.07.2023 12:50 Відповісти
Є прикольне відео- путя каже ані же Бєндеру ставят , настаящіє нацисти
І тут показують уривки з чат бесід наших із кацапами. Наші показують цапам фото молодого Степана Андрійовича і питають хто це ? На що москалі однозначно відповідають - єта же путін в маладия годи.
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22.07.2023 12:54 Відповісти
ага...факультету научного атеїзму.
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22.07.2023 13:53 Відповісти
Почем опиум для народа?!
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22.07.2023 18:24 Відповісти
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22.07.2023 13:01 Відповісти
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22.07.2023 13:02 Відповісти
Ну ичего...То ли еще будет.Гордон Поворознюку жизни не даст.
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22.07.2023 13:23 Відповісти
Cеріали від ЗЕлених для бидла - "Рагулець" та "Піздабудка"..
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22.07.2023 13:28 Відповісти
Слуга і Свати - ці продовженя!
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22.07.2023 15:45 Відповісти
ще Вар'ят-волонтер.
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22.07.2023 16:31 Відповісти
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22.07.2023 13:44 Відповісти
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22.07.2023 16:32 Відповісти
Это когда комменты в 100 раз смешнее чем подборка фотожаб"
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22.07.2023 15:27 Відповісти
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22.07.2023 16:22 Відповісти
Я, інвалід першої групи після Гірського, жодного ордена не заслужив - на відміну від Лисого і Пєкалова ))
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22.07.2023 16:40 Відповісти
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23.07.2023 10:55 Відповісти
Трьом за мужність дали. Посмертно )))
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22.07.2023 16:48 Відповісти
Фаїну Ранєвську якось запитали, чому у Віри Марецької є всі звання і нагороди, а в неї майже нема, на що Фаїна відповіла: «Любі мої, щоб оте все отримати, мені потрібно зіграти як мінімум Чапаєва!»
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28.07.2023 15:51 Відповісти
 
 