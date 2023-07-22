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Отдельная цивилизация, кремлевский павлин, великое искусство. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Отдельная цивилизация, кремлевский павлин, великое искусство. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Коротко о культуре

Читайте: Принес сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, - Ткаченко

Отдельная цивилизация, кремлевский павлин, великое искусство. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

...особенно во время войны

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль не видит оснований для увольнения Ткаченко, - ответ на петицию

Отдельная цивилизация, кремлевский павлин, великое искусство. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Постер нового сериала

Читайте также: Это нормально, что во время войны государство поддерживает сериальное производство, - министр культуры Ткаченко

Отдельная цивилизация, кремлевский павлин, великое искусство. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Ноаости культуры

Отдельная цивилизация, кремлевский павлин, великое искусство. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Сейчас все возможно...

Отдельная цивилизация, кремлевский павлин, великое искусство. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Великое искусство

Отдельная цивилизация, кремлевский павлин, великое искусство. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Отдельная цивилизация

Отдельная цивилизация, кремлевский павлин, великое искусство. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Ребрендинг по-русски

Отдельная цивилизация, кремлевский павлин, великое искусство. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Кремлевский павлин

Отдельная цивилизация, кремлевский павлин, великое искусство. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Уважительная причина

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Отдельная цивилизация, кремлевский павлин, великое искусство. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Над гнездом психушки

Отдельная цивилизация, кремлевский павлин, великое искусство. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Страх...

Отдельная цивилизация, кремлевский павлин, великое искусство. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 13

Беда

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Больше фотошопов смотрите здесь

политика (6966) путин владимир (31260) Ткаченко Александр (429) фотожаба (14383) Павел Петр Лебедь (31)


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Топ комментарии
+40
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22.07.2023 12:47
+35
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22.07.2023 12:42
+34
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22.07.2023 12:48
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22.07.2023 12:42 Ответить
Чи відомо загалу, що Юрік Горбунов нагороджений Зелею за великі заслуги, мабуть по розтраті коштів.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» III ст. (10 вересня 2021) - за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Дня українського кіно.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» II ст. (23 серпня 2022) - за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17]
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22.07.2023 12:49 Ответить
Ьак Кошевий з Пікаловим теж нагороджені цім орденом. І шо? Сором їм очі з'ів?
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22.07.2023 13:03 Ответить
Соромно має бути нам, що це дозволили
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22.07.2023 13:09 Ответить
Згоден шо соромно. Не згоден шо ми дозволили. 73% ********* дозволило. Пробачте пані за мій французьській.
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22.07.2023 13:15 Ответить
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22.07.2023 16:20 Ответить
Ето сіроти, голодающіє дєті криварожья
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22.07.2023 18:22 Ответить
"Не нам, а вам". Я такого не позволял.
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22.07.2023 16:20 Ответить
Кстати, Ксюша, полние кавалери ордена "за заслуги" имеют много разних преференций и поблажек. У єтого "патриота" в вишиванке, если что, 2 уже есть.
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22.07.2023 16:19 Ответить
ну не військовим же давати ордени
військові бабла не приносять а тільки витрачають
на усякі дрони..
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22.07.2023 16:19 Ответить
Згідно статуту, нагородження орденом за заслуги наступного ступеня (2 после третьего) злійснюється , як правило, не раніше чем чере 3 роки!!!! А тут и года не прошло!!!
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22.07.2023 16:33 Ответить
сподобалась"окрема цивілізація",але це стосується до всієї рашки,не тільки до кремля
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22.07.2023 12:47 Ответить
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22.07.2023 12:47 Ответить
Це ж скільки серіалів можна було б зняти...

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22.07.2023 12:59 Ответить
Так там дорога более-менее нормальная, можно не делать во время войны.
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22.07.2023 13:46 Ответить
Так а що, без малого лярд гривень сам себе розпилить?)
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22.07.2023 13:56 Ответить
ЮРІКУ! Горбунов!
Я його відразу впізнав!
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22.07.2023 13:04 Ответить
Горбунов такой довольный, как будто это его !
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22.07.2023 14:33 Ответить
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22.07.2023 12:48 Ответить
Кацапи ще за часів серсер вміли брехати
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22.07.2023 12:51 Ответить
Богато у цьому переліку кацапів? Далі було ще більше "кацапів".
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22.07.2023 13:13 Ответить
Кацап не національність-кацап образ життя та світогляд.руське-штучний народ,мішаний в імперії з сотень інших.
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22.07.2023 13:45 Ответить
Так не я ж цю мордовську хару чЛеніна у рюзьке свиняче стадо записав. Табличка така.
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22.07.2023 13:46 Ответить
и шо это свидетельствует об тупости рузге стада которым может управлять любой- нац мен
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22.07.2023 13:42 Ответить
Саме так.
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22.07.2023 13:44 Ответить
Всі були зросійщеними кацапами ще граф безбородько писав:хоч народився я хохлом я більший росіянин ніж будь хто інший.
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22.07.2023 13:43 Ответить
Угу и грёб сей дипломат и канцлер не плохо но его протекция нашей шляхте на Московии была такая что московские дорячиги не могли и рассчитывать хоть на какою-то должность хлебную
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22.07.2023 13:49 Ответить
Перевод с "карагёз-кайсацкого" (хохол) - небесно-золотой. Т.е.трактовка национальных цветов Украины
Слово "хохол" имеет два тюркоидных корня (или два корня тюркского происхождения): "хох" и "ол". В языках тюркоидной группы эти слова имеют несколько трактовок в зависимости от языка. "Хох" переводится, как небесный. "Ол" как "золотой, богатый, ценный".
Кацап (хасап) же в переводе с тюрского дословно ЖИВОДЁР
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22.07.2023 14:21 Ответить
Лєнін русскій? Як може син чуваша і єврейки-вихреста бути русскім? Хоч на рашці 90% різноманітних мулатів живе...
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22.07.2023 13:52 Ответить
Та якій він рузьке? Тай взагалі, шо таке русскій? Це ім'я наріцательне, якім затаврували смітті людства ще десь при останьому бридкому та набундюченому алоголіку-сіфілітіку Петре.
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22.07.2023 13:58 Ответить
А путін русскій?
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22.07.2023 14:50 Ответить
члєнін був внук іудєя мойши бланка, уроженця м.Житомир
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22.07.2023 14:09 Ответить
Староконстантинів ніби його вотчина.
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22.07.2023 16:52 Ответить
У "русского" Ленина, если что, ни капли русской крови!!! И не оказалось при детальном рассмотрении гениалогии
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22.07.2023 16:24 Ответить
Ульянов по матері єврей - Бланк.
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23.07.2023 12:06 Ответить
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22.07.2023 12:50 Ответить
Є прикольне відео- путя каже ані же Бєндеру ставят , настаящіє нацисти
І тут показують уривки з чат бесід наших із кацапами. Наші показують цапам фото молодого Степана Андрійовича і питають хто це ? На що москалі однозначно відповідають - єта же путін в маладия годи.
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22.07.2023 12:54 Ответить
ага...факультету научного атеїзму.
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22.07.2023 13:53 Ответить
Почем опиум для народа?!
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22.07.2023 18:24 Ответить
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22.07.2023 13:01 Ответить
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22.07.2023 13:02 Ответить
Ну ичего...То ли еще будет.Гордон Поворознюку жизни не даст.
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22.07.2023 13:23 Ответить
Cеріали від ЗЕлених для бидла - "Рагулець" та "Піздабудка"..
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22.07.2023 13:28 Ответить
Слуга і Свати - ці продовженя!
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22.07.2023 15:45 Ответить
ще Вар'ят-волонтер.
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22.07.2023 16:31 Ответить
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22.07.2023 13:44 Ответить
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22.07.2023 16:32 Ответить
Это когда комменты в 100 раз смешнее чем подборка фотожаб"
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22.07.2023 15:27 Ответить
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22.07.2023 16:22 Ответить
Я, інвалід першої групи після Гірського, жодного ордена не заслужив - на відміну від Лисого і Пєкалова ))
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22.07.2023 16:40 Ответить
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23.07.2023 10:55 Ответить
Трьом за мужність дали. Посмертно )))
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22.07.2023 16:48 Ответить
Фаїну Ранєвську якось запитали, чому у Віри Марецької є всі звання і нагороди, а в неї майже нема, на що Фаїна відповіла: «Любі мої, щоб оте все отримати, мені потрібно зіграти як мінімум Чапаєва!»
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28.07.2023 15:51 Ответить
 
 