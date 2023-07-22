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Отдельная цивилизация, кремлевский павлин, великое искусство. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Коротко о культуре
...особенно во время войны
Постер нового сериала
Ноаости культуры
Сейчас все возможно...
Великое искусство
Отдельная цивилизация
Ребрендинг по-русски
Кремлевский павлин
Уважительная причина
Над гнездом психушки
Страх...
Беда
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+40 Ksenia VB
показать весь комментарий22.07.2023 12:47
+35 Прощай немытая раССея
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+34 Роман Шишацький
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» III ст. (10 вересня 2021) - за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Дня українського кіно.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» II ст. (23 серпня 2022) - за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17]
військові бабла не приносять а тільки витрачають
на усякі дрони..
Я його відразу впізнав!
Слово "хохол" имеет два тюркоидных корня (или два корня тюркского происхождения): "хох" и "ол". В языках тюркоидной группы эти слова имеют несколько трактовок в зависимости от языка. "Хох" переводится, как небесный. "Ол" как "золотой, богатый, ценный".
Кацап (хасап) же в переводе с тюрского дословно ЖИВОДЁР
І тут показують уривки з чат бесід наших із кацапами. Наші показують цапам фото молодого Степана Андрійовича і питають хто це ? На що москалі однозначно відповідають - єта же путін в маладия годи.