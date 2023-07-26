У Стамбулі показали український надводний дрон нового покоління MAGURA V5. ФОТО

На міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair у Стамбулі продемонстрували модель нового українського морського дрона MAGURA V5.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Промисловий портал.

Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (англійською Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus або скорочено MAGURA) V-типу – це розроблений українською держкомпанією "СпецТехноЕкспорт" багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління, пояснюють журналісти.

Цей БпА зможе виконувати широкий спектр завдань – спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона флоту і бойові місії.

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Гідродинамічний корпус і витончений профіль V5 дозволяють йому пересуватися приховано з чудовою маневровістю, додають на порталі.

Його висота над ватерлінією має становити всього 50 сантиметрів, він зможе розвивати до 42 вузлів, мати дальність до 450 морських миль і корисне навантаження до 320 кілограмів.

"Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах", – заявляють розробники.

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