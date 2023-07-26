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У Стамбулі показали український надводний дрон нового покоління MAGURA V5. ФОТО

На міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair у Стамбулі продемонстрували модель нового українського морського дрона MAGURA V5.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Промисловий портал.

Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (англійською Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus або скорочено MAGURA) V-типу – це розроблений українською держкомпанією "СпецТехноЕкспорт" багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління, пояснюють журналісти.

Цей БпА зможе виконувати широкий спектр завдань – спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона флоту і бойові місії.

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Гідродинамічний корпус і витончений профіль V5 дозволяють йому пересуватися приховано з чудовою маневровістю, додають на порталі.

Його висота над ватерлінією має становити всього 50 сантиметрів, він зможе розвивати до 42 вузлів, мати дальність до 450 морських миль і корисне навантаження до 320 кілограмів.

"Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах", – заявляють розробники.

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У Стамбулі показали український надводний дрон нового покоління MAGURA V5 01
У Стамбулі показали український надводний дрон нового покоління MAGURA V5 02

Автор: 

море (223) дрони (4706)


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Топ коментарі
+17
Хто б що не говорив,а ми сильні,розумна нація. Молодці науковці.
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26.07.2023 00:47
+15
Вот если бы он ещё мог уходить временно под воду при прохождении мест где высока вероятность идентификации и уничтожения - тогда вообще было бы классно.
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26.07.2023 00:23
+15
https://focus.ua/uk/digital/551016-razrabotchiki-iz-ukrainy-predstavili-bespilotnuyu-podlodku-kronos-nevidimuyu-dlya-radarov Розробники з України представили безпілотний підводний човен Kronos, "невидимий" для радарів
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26.07.2023 00:36
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Вот если бы он ещё мог уходить временно под воду при прохождении мест где высока вероятность идентификации и уничтожения - тогда вообще было бы классно.
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26.07.2023 00:23 Відповісти
ну в принципе задача решаема , вопрос в управлении под водой
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26.07.2023 00:28 Відповісти
Інерціальне. Тільки скоротиться радіус дії за рахунок підводної дистанції, і менше стане корисне навантаження за рахунок баластних цистерн та системи їх наповнення та продувки.
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26.07.2023 00:44 Відповісти
схоже тоді це буде чергове покоління дронів?
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26.07.2023 18:03 Відповісти
це питання не сюди. Тут ніхто не знає- буде, коли буде чи вже щось є. Бо не все зараз везуть на IDEF-23 )
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26.07.2023 18:11 Відповісти
звичайно, розумію) та й не моя це справа. питання було виключно концептуальне.
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26.07.2023 18:25 Відповісти
https://focus.ua/uk/digital/551016-razrabotchiki-iz-ukrainy-predstavili-bespilotnuyu-podlodku-kronos-nevidimuyu-dlya-radarov Розробники з України представили безпілотний підводний човен Kronos, "невидимий" для радарів
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26.07.2023 00:36 Відповісти
Який існуе в одному виставковому екземплярі. І да, там і живі пілоти можуть керувати. На таких рибках в теорії можна було би замінувати опори керченського мосту. Але не при цій владі.
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26.07.2023 00:41 Відповісти
Надаль зелений гівнюх не підтримав цей проект а ось Арабські Емірати вже виробляють цей човен в UAE компанія Highland systems
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26.07.2023 08:11 Відповісти
Не було б кращої реклами, як рознести на друзки нафтоналивний термінал Новоросійського порту.
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26.07.2023 10:43 Відповісти
придбати техніку нашого вітчизняного колективу було б дуже вдало: справжній тест + якщо ще на озброєння піде - ОАЄ точно вкладуться!
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26.07.2023 18:06 Відповісти
Тоді вже взагалі краще повністю підводний Дрон робити. Але він буде дорожчий і технічно складніший.
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26.07.2023 00:44 Відповісти
Є напів занурювані дрони родини «Толока». В них над водою стирчить лише мачта з камерою та антеною, а за формою - практично як торпеда. Маса заряду - від 20-50 кг, і до 5 тон у різних моделей, але так як він занурений, то відповідно і вибух станеться нижче ватерлінії!

Правда - поки невідомо, чи пішли вони вже в серію.
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26.07.2023 02:37 Відповісти
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26.07.2023 02:41 Відповісти
Красивая штука этот дрон. Если-бы ЗЕбанутая срань вместо воровства (яйца по 17, кило яблук по 52 гр.) финансировала их производство, то кацапы, как в п и вторую мировых войн сидели-бы в портах приписки тихо, как мыши.
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26.07.2023 06:27 Відповісти
де взяти таки https://mil.in.ua/uk/news/pidvodnyj-nosij-vodolaziv-vid-lockheed-martin-nabuv-operatyvnyh-spromozhnostej/ компетенції ?
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26.07.2023 18:08 Відповісти
Тай перед контактом з ціллю - шоб підрив був нижче ватерлінії, хочаб з 2 метри.
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26.07.2023 11:32 Відповісти
на кацапах вже випробували?
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26.07.2023 00:23 Відповісти
В мост уже дважды попали, разными версиями.
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26.07.2023 00:33 Відповісти
це чудово.
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26.07.2023 00:40 Відповісти
А надо, как в песне : эх раз, еще раз, еще много-много раз.
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26.07.2023 06:28 Відповісти
Ні, бажано щоб міст був сильно ушкодженим, але ремонтопридатним. А через день після закінчення ремонту знову підірвати. Чому через день? Щоб кацапи з всьго Криму і з Ростовської області збіглися до моста, а після підриву рвонули в об"їзд. Тоді на Чонгарі велика пробка по якій теж варто влупити.
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26.07.2023 09:12 Відповісти
Влучання були по прольотам моста а не по опорам.
Надводні дрони влучити по прольотам не здатні.
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26.07.2023 22:31 Відповісти
Почему я перестал писать на украинском языке? Потому, что по последней атаке на мост огромное количество видео и фотоматериалов, свидетельств, и даже видео с тем самым надводным дроном. Из которых прямо и очевидно видно, что подрыв дрона произошел в районе опоры, при желании даже номер опоры можно найти. От взрыва полотно моста подкинуло, погнуло и оно слетело с опоры, потому что полотно сделано из профнастила с металокаркасом, с тонким слоем бетона и асфальта - то есть из говна и палок.
По первой атаке материалов меньше, но там аналогично слетел пролет с опор и дополнительно загорелся состав с топливом, что легко происходит от попадания осколков/картечи при взрыве.

Но нет, обязательно придет кто-то в каменты, самый умный, и напишет чушь на украинском языке.
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27.07.2023 20:10 Відповісти
Ти просто хамовате бидло.
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27.07.2023 22:22 Відповісти
А "чуши" російською менше? Про мене - так серед дописувачів російською мовою дурних ніяк не менше ніж україномовних А то й більше - бо російськомовні ще й нездатні українською мовою свої думки викласти (Особливо це стосується викладки технічних питань - у них відсутня для цього українсьа понятійна лексика Простіше кажучи - вони не знають українських технічних термінів)
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28.07.2023 05:48 Відповісти
та ти вже колись розписував лайном на цензорі ,,технічну інструкцію ,, як потрібно заправляти компонентами топлива ракету х22 яку ти технічний недоспеціаліст ніколи не бачив ---- до речі твоя понятійна лексика такаж огидна як твої знання юриста , економіста , журналіста , охвицюцєра , ким ти тільки себе не називав --- мабуть асинізатором тобі найбільше пасує --- ти так добре розумієшся в сортах лайна ....
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28.07.2023 06:47 Відповісти
....!!!
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28.07.2023 06:54 Відповісти
Та російською зазвичай або щось цікаве або взагалі шлак. А от українською дуже часто пишуть грамотно, без помилок, обов'язково гнівно пнуть якщо хтось помилку зробив. Але зрозуміти що від попадання ракет безпосередньо в полотно моста в ньому будуть отвори, як це було з Антонівським мостом, не можуть. І от навіщо їм це взагалі? Що б що? Щоб довести що українські морські дрони погані або їх взагалі немає? Щоб знецінити працю розвідки, яка змогла отримати всю будівельну документацію на кримський міст, що і дозволяє планувати такі цікаві удари наявними засобами?
От і виявляється що окрім гарної української мови та трьох дипломів про вищу освіту інших знань нема.
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28.07.2023 23:32 Відповісти
Ну так подай приклад! А не займайся "критиканством"! Я теж до кінця не розумію інженерного рішення цієї диверсії Але ж не виню в цьому українську мову - просто не маю відповідного рівня інженерної освіти
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29.07.2023 00:05 Відповісти
Моделі,моделі....
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26.07.2023 00:35 Відповісти
Виставка мае бути в місцях базування Чорноморського флоту.
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26.07.2023 00:43 Відповісти
Хто б що не говорив,а ми сильні,розумна нація. Молодці науковці.
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26.07.2023 00:47 Відповісти
До Новоросийска в гости к кацапам доплывет?
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26.07.2023 00:52 Відповісти
Показали бы лучше как етот дрон топит росийский корабль. Ето лучше тысячи выставок и рассказов на пальцах.
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26.07.2023 01:06 Відповісти
В принципі - при дальності плавання в 450 миль (>800 км) - легко.

Поки що нема даних про дальність управління, але навіть у старої версії вона була 400 км, тож залежить від того, де поставити станцію управління чи ретранслятор. Ну і там в принципі закладена можливість інерціального управління, а вже наведення по камері потрібно лише на кінцевій ділянці.
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26.07.2023 02:48 Відповісти
После того, как был показан в ЦН дрон с дальностью 1000 км , а ЗЕбанутая срань не выделила на него ни копейки, шо-то мне не верится, что эти ЗЕшакалы профинансирует и этот дрон
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26.07.2023 06:31 Відповісти
На рахунку цієї крихітки вже є кримський міст.....

непоганий дебют....
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26.07.2023 01:16 Відповісти
Ну - не знаю.

Якщо дрон, то повинна була бути пошкоджена передо всім опора мосту, а я цього не бачив.

З іншого боку - не схоже і на ракету.

Коротше - після війни дізнаємось!
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26.07.2023 02:50 Відповісти
Направлений вибух,який підняв полотно мосту,після чого воно і змістилося.
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26.07.2023 05:19 Відповісти
Як раз опора моста і була пожкоджена, уважно передивитесь викладені відео
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26.07.2023 08:53 Відповісти
Потрібно було ще дописати
-"Успішно випробуваний у бойових діях".
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26.07.2023 05:17 Відповісти
Есть серийное производство, есть оборонзаказ, принятие на вооружение? Есть хоть один государственный завод дронов?
Война - это массовое производство, как на РФ. Чего украинские саботажники и прочая элитка не допускали и не допустят. У них есть Притула и его модельки за наш счет. Варите лучше матрасные сетки от Ланцетов на леопарды, на наших САУ я уже видел.
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26.07.2023 06:40 Відповісти
Патамушта на чолі держави агент ФСБ.
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26.07.2023 07:39 Відповісти
Магура? Десь я вже чув це. Там на презентації ручного єрмаковського старшОго сержанта випадково не було?
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26.07.2023 07:44 Відповісти
Там зовсім інше походження назви:

"Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus" - MAGURA.
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26.07.2023 11:00 Відповісти
Молелей в сотні разів більше ніж реальних виробів, тому це не більше ніж піар.
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26.07.2023 07:44 Відповісти
В детстве я ходил в кружок судомоделистов. Так вот, ми часто ходили испитивать не законченние модели ( без надстроек) на речку в городском парке. Виглядели єти корпуса - ну 1 в 1 с єтим дроном. И руководил их плаваннием с помощью рации наш руководитель кружка. Модели такие вещи витворяли! И било єто...аж в 70 года прошлого века.
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26.07.2023 08:31 Відповісти
Ну, Іфан ,тепер ти маєш якісь первинни знання про це ,не молодець
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26.07.2023 08:56 Відповісти
єто
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26.07.2023 18:10 Відповісти
Сасме час кацапам експорт нафти і зерна в Чорному морі закривати, як вони нам закрили експорт зерна.
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26.07.2023 09:12 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD Екраноплан - Вікіпедія (wikipedia.org) Була б непоганою ідея створити невеликі дрони-екраноплани-камікадзе. Спробуй спочатку засікти та ще й встигнути поцілити в такий на його швидкості.
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26.07.2023 10:30 Відповісти
Для невеликого екраноплана навіть середньої величини хвилі моря - велика проблема.
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26.07.2023 15:49 Відповісти
після того як дрон на 1000 кеме від укроборонпрома виявився галімим фейком не вірю жодним картинкам - тільки після того як доведе на ділі.
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26.07.2023 11:23 Відповісти
Давай! Давай! Давай! В серію!
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26.07.2023 11:32 Відповісти
якщо відверто навіщо його було взагалі показувати: ми розраховуємо на "тверді" експортні контракти на цей тип зброї? просте вихваляння я просто відкинув - не доречно.
потопили б кораблі окупантів - показали б чим!
маємо попередження про провокації від росо - фашистів в Чорному морі. і тут ось така чудова презентація новітньої зброї...
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26.07.2023 18:21 Відповісти
тепер зрозуміло https://defence-ua.com/weapon_and_tech/turechchina_zrobila_svij_kater_kamikadze_gotova_za_1_rik_zrobiti_100_odinits-12327.html чому
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26.07.2023 21:09 Відповісти
Можна роповідати в контексті того, що Україна атакувала кацапів новітніми дронами власної розробки.
А показувати скріншоти з графічного редактора, та розповідати про презентацію десь у Стамбулі, це довіри не викликає.
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26.07.2023 22:35 Відповісти
В моїй практиці було що намотувало вартовий на гвинт( також рибальські сіті). Далі буксировка, після чого ставали в драй док якщо водолази не могли розрізати. Може схожим методом відпрацьовувати в Чорному морі? Поплавки та старі швартові вільно дрейфуючі...
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27.07.2023 14:40 Відповісти
розкажіть ща всі його характеристики, щоб кацапи краще їх збивали
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27.07.2023 21:25 Відповісти
 
 