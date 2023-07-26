У Стамбулі показали український надводний дрон нового покоління MAGURA V5. ФОТО
На міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair у Стамбулі продемонстрували модель нового українського морського дрона MAGURA V5.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Промисловий портал.
Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (англійською Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus або скорочено MAGURA) V-типу – це розроблений українською держкомпанією "СпецТехноЕкспорт" багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління, пояснюють журналісти.
Цей БпА зможе виконувати широкий спектр завдань – спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона флоту і бойові місії.
Гідродинамічний корпус і витончений профіль V5 дозволяють йому пересуватися приховано з чудовою маневровістю, додають на порталі.
Його висота над ватерлінією має становити всього 50 сантиметрів, він зможе розвивати до 42 вузлів, мати дальність до 450 морських миль і корисне навантаження до 320 кілограмів.
"Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах", – заявляють розробники.
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Правда - поки невідомо, чи пішли вони вже в серію.
Надводні дрони влучити по прольотам не здатні.
По первой атаке материалов меньше, но там аналогично слетел пролет с опор и дополнительно загорелся состав с топливом, что легко происходит от попадания осколков/картечи при взрыве.
Но нет, обязательно придет кто-то в каменты, самый умный, и напишет чушь на украинском языке.
От і виявляється що окрім гарної української мови та трьох дипломів про вищу освіту інших знань нема.
Поки що нема даних про дальність управління, але навіть у старої версії вона була 400 км, тож залежить від того, де поставити станцію управління чи ретранслятор. Ну і там в принципі закладена можливість інерціального управління, а вже наведення по камері потрібно лише на кінцевій ділянці.
непоганий дебют....
Якщо дрон, то повинна була бути пошкоджена передо всім опора мосту, а я цього не бачив.
З іншого боку - не схоже і на ракету.
Коротше - після війни дізнаємось!
-"Успішно випробуваний у бойових діях".
Война - это массовое производство, как на РФ. Чего украинские саботажники и прочая элитка не допускали и не допустят. У них есть Притула и его модельки за наш счет. Варите лучше матрасные сетки от Ланцетов на леопарды, на наших САУ я уже видел.
"Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus" - MAGURA.
потопили б кораблі окупантів - показали б чим!
маємо попередження про провокації від росо - фашистів в Чорному морі. і тут ось така чудова презентація новітньої зброї...
А показувати скріншоти з графічного редактора, та розповідати про презентацію десь у Стамбулі, це довіри не викликає.