СNN показала супутниковий знімок уламків літака Пригожина. ФОТО

СNN опублікувала супутниковий знімок уламків літака, який розбився у Тверській області. На борту перебував ватажок ПВК "Вагер" Євген Пригожин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Як зазначає видання, на супутниковому знімку можна помітити, що місце катастрофи має форму витягнутого овалу. Там знаходиться фюзеляж літака, який був практично цілим у момент падіння.

Уточнюється, що хоча більшість уламків знаходиться на місці падіння фюзеляжу на краю лісової галявини, більш дрібні фрагменти літака впали і в інших місцях.

"Більш ніж за кілометр або майже за два кілометри на південний схід від основного місця падіння уламків CNN виявив геолокаційні знімки та відеозаписи, на яких видно, що частина хвоста літака лежить на галявині, поряд з будинками", - пише видання.

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23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака імовірно був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер" підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

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