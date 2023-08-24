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СNN показала супутниковий знімок уламків літака Пригожина. ФОТО

СNN опублікувала супутниковий знімок уламків літака, який розбився у Тверській області. На борту перебував ватажок ПВК "Вагер" Євген Пригожин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

СNN показала супутниковий знімок уламків літака Пригожина 01

Як зазначає видання, на супутниковому знімку можна помітити, що місце катастрофи має форму витягнутого овалу. Там знаходиться фюзеляж літака, який був практично цілим у момент падіння.

Уточнюється, що хоча більшість уламків знаходиться на місці падіння фюзеляжу на краю лісової галявини, більш дрібні фрагменти літака впали і в інших місцях.

"Більш ніж за кілометр або майже за два кілометри на південний схід від основного місця падіння уламків CNN виявив геолокаційні знімки та відеозаписи, на яких видно, що частина хвоста літака лежить на галявині, поряд з будинками", - пише видання.

Читайте також: Літак, пов’язаний з Пригожиним, вилетів до Азербайджану з РФ, - "Беларускі Гаюн"

23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака імовірно був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер" підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

Читайте: Тіла терористів Пригожина та Уткіна ідентифікували у морзі, - росЗМІ

авіакатастрофа (1098) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+11
Дуже гарна ілюстрація для тих на Заході, хто до сих пір вважає що з ху-йлом можна домовитись і головне він потім триматиме слово...
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24.08.2023 17:56
+9
ну шо там вагенра? уже выдвинулись на штурм тверского морга?
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24.08.2023 17:56
+8
А що на це все каже рюзкє народ баганосєц? Малчіт, ******?
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24.08.2023 17:52
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А що на це все каже рюзкє народ баганосєц? Малчіт, ******?
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24.08.2023 17:52 Відповісти
їм на все пох
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24.08.2023 17:56 Відповісти
Нє всьо так однозначно!

На ура-патріотстких рашиських форумах більшість топить за повара: "буйло нє по понятіям його замочив"
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24.08.2023 17:59 Відповісти
"не по спортивному. на взлёте снял" ))
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24.08.2023 18:09 Відповісти
Типу того, "заточкой в спину"

буйло цим вбивством дуже підгадив свою репутацію - рашистів сильна віра у справедливість і понятія
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24.08.2023 18:19 Відповісти
в Курську вчора з нагоди салют був - ***** чуть не підскакувало від радості під час "хвилини мовчання"
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24.08.2023 18:05 Відповісти
«Разом з Пригожиним на борту літака імовірно Дмитро Уткін.»
Приспів:
«Аа-а, только пєрья с птіци полєтєлі»
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24.08.2023 17:53 Відповісти
"уткин осенью в бааааааальшой цене!" ))
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24.08.2023 18:11 Відповісти
ну шо там вагенра? уже выдвинулись на штурм тверского морга?
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24.08.2023 17:56 Відповісти
Літак розвалився у повітрі -
на знімках СНН на фюзеляжі видно сліди грязних ручонок Малюськи 😂
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24.08.2023 17:56 Відповісти
Дуже гарна ілюстрація для тих на Заході, хто до сих пір вважає що з ху-йлом можна домовитись і головне він потім триматиме слово...
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24.08.2023 17:56 Відповісти
😂👍👍👍👍

Цю фотку нехай повісить у себе в кабінеті із підписом:

Так трапляється з кожним, хто зупинився на пів-дороги Маршу справедливості 😕
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24.08.2023 18:02 Відповісти
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25.08.2023 06:17 Відповісти
Помічаю лише намальовані овали на знімку.
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24.08.2023 17:57 Відповісти
Хіба Малюську, клопа ушастого, не бачиш ? 😂
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24.08.2023 18:03 Відповісти
-Шойгу, Герасимов, где, сук@, самолет?
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24.08.2023 17:59 Відповісти
Та самольот хрєн з ним!
Повар гдє ?
В Караганде ! 😂
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24.08.2023 18:04 Відповісти
в пеклі зараз свято - новий повар прибув
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24.08.2023 18:07 Відповісти
Чорти для повара нову сковорідку приготували 😂
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24.08.2023 18:21 Відповісти
До "карагандє" є популярна, гінекологічна рифма.
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24.08.2023 18:18 Відповісти
а коли побачимо фотографії з супутника притули, схоже що ніколи...
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24.08.2023 18:02 Відповісти
У притулки сєкрєтний супутник 😕
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24.08.2023 18:05 Відповісти
Дми́трий Вале́рьевич У́ткин (род. https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 11 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1970 1970 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Асбест , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Свердловская область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 РСФСР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ref1-3 [3] ) - российский офицер спецназа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4 Главного управления Генерального штаба ВС РФ , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0 подполковник запаса , кавалер четырёх https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 орденов Мужества , неонацист

Является командиром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%92%D0%9A_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0 частной военной компании «Вагнер» , имеет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 позывной «Вагнер»
(выбранному Уткиным из-за его увлечения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Третьим Рейхом )

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD https://ru.wikipedia.org/wiki/Уткин _Дмитрий - Валерьевич
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24.08.2023 18:03 Відповісти
Хвіст відвалився,мабуть не горів,багажне відділення непевно там,поряд з будинками,хто знайшов першим.
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24.08.2023 18:05 Відповісти
В клетке "раша" одним диким зверем стало меньше. АРХ М
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24.08.2023 18:07 Відповісти
Вильге́льм Ри́хард Ва́гнер (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Wilhelm Richard Wagner, ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 немецкий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80 композитор , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80 дирижёр .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC Мистицизм и идеологически окрашенный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC антисемитизм Вагнера повлияли на немецкий национализм начала https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XX века https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4#cite_note-5 ,

а в дальнейшем на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC национал-социализм , окруживший его творчество куль

том, что в некоторых странах (особенно в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиле ) вызвало

«антивагнеровскую» реакцию после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны .
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24.08.2023 18:08 Відповісти
"шёл месяц август" )) ще тиждень є. ждемо нових пригод хероїв в вотчині *****.
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24.08.2023 18:13 Відповісти
Просто самолёт был тяжелее воздуха
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24.08.2023 18:14 Відповісти
Таки с повітрям у них щось не так.
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24.08.2023 18:35 Відповісти
декілька шматків лайна, нічого не зрозуміло
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24.08.2023 18:16 Відповісти
Колись, у травні 1941 року ППО під Москвою обстріляло літак МІД Німеччини. Не попали, і німці не подали виду. А потім виявили, що у Штабі ППО своєчасно отримали повідомленння про політ, однак в арту не повідомили і командир полку ППО дав наказ стріляти. НКВД швидко встановило ворогів і все керівництво ППО на чолі із Штерном (бувшим адьютантом Ворошилова ) пішло на плаху. А по літаку женьки маньяка таки попали, але палата №6 шукає руку СБУ.
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24.08.2023 18:16 Відповісти
Евгения Пригожина похоронят на Новодевичьем, Шуваловском, Старорецком и Большеохтинском кладбищах, - СМИ

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24.08.2023 18:35 Відповісти
гном колись з цими підривами літаків таки дограється. Тут якраз є тема злоби та помсти у ватніків за "невінно убієнного евгенія вікторовича", "у которого была мечта"
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24.08.2023 18:46 Відповісти
 
 