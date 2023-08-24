СNN показала супутниковий знімок уламків літака Пригожина. ФОТО
СNN опублікувала супутниковий знімок уламків літака, який розбився у Тверській області. На борту перебував ватажок ПВК "Вагер" Євген Пригожин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Як зазначає видання, на супутниковому знімку можна помітити, що місце катастрофи має форму витягнутого овалу. Там знаходиться фюзеляж літака, який був практично цілим у момент падіння.
Уточнюється, що хоча більшість уламків знаходиться на місці падіння фюзеляжу на краю лісової галявини, більш дрібні фрагменти літака впали і в інших місцях.
"Більш ніж за кілометр або майже за два кілометри на південний схід від основного місця падіння уламків CNN виявив геолокаційні знімки та відеозаписи, на яких видно, що частина хвоста літака лежить на галявині, поряд з будинками", - пише видання.
23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.
Разом з Пригожиним на борту літака імовірно був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.
За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.
Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер" підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".
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На ура-патріотстких рашиських форумах більшість топить за повара: "буйло нє по понятіям його замочив"
буйло цим вбивством дуже підгадив свою репутацію - рашистів сильна віра у справедливість і понятія
Приспів:
«Аа-а, только пєрья с птіци полєтєлі»
на знімках СНН на фюзеляжі видно сліди грязних ручонок Малюськи 😂
Цю фотку нехай повісить у себе в кабінеті із підписом:
Так трапляється з кожним, хто зупинився на пів-дороги Маршу справедливості 😕
Повар гдє ?
В Караганде ! 😂
Является командиром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%92%D0%9A_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0 частной военной компании «Вагнер» , имеет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 позывной «Вагнер»
(выбранному Уткиным из-за его увлечения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Третьим Рейхом )
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD https://ru.wikipedia.org/wiki/Уткин _Дмитрий - Валерьевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC Мистицизм и идеологически окрашенный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC антисемитизм Вагнера повлияли на немецкий национализм начала https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XX века https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4#cite_note-5 ,
а в дальнейшем на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC национал-социализм , окруживший его творчество куль
том, что в некоторых странах (особенно в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиле ) вызвало
«антивагнеровскую» реакцию после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны .