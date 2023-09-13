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Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний дрон KH-S7. ФОТО

Ударний FPV-дрон KH-S7 є топовою моделлю. Він призначений для ураження різноманітних рухомих та стаціонарних наземних цілей. Апарат уже допущений до експлуатації.

Про це повідомили у Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Це просто бомба-ракета-петарда!" – реальний відгук військових про вітчизняний дрон KH-S7. За словами операторів і самих фахівців-розробників, цей ударний FPV-дрон – дійсно топова модель: від ергономіки пульта, потужності моторів до якості самої системи та багатьох дрібниць, що в сумі дають більшу дальність, маневреність, запас батареї, вантажопідйомність та влучність", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додають, що особливостями нового безпілотника є:

  • Дрон цифровий, що дає FullHD-якість зображення та допомагає проводити дорозвідку під час місії.
  • Несе штатно корисну вагу в 1 кг на відстань 7 км
  • Максимально на KH-S7 хлопці "долітали" і на 9,5 км.
  • Основний акцент на надійності та потужності – всі складники дрона від найкращих виробників світу, з якими встановлено прямі контракти.

"Швидке допущення БПЛА до експлуатації – командна робота розробників та фахівців Міноборони, які, як відзначає представник компанії-виробника: постійно були на зв`язку, направляли щодо оформлення документів, давали вказівки, рекомендації, виправлення", - розповіли у Міноборони.

І додали, що наразі вже триває процес реєстрації наступної розробки цієї компанії - дрона KH-S10, для перенесення до 3 кг ваги та виконання універсальної ролі ударного та бомберного типу в одному дроні.

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Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний дрон KH-S7 01
Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний дрон KH-S7 02

Автор: 

безпілотник (4153) Міноборони (7361) дрони (4695)


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Топ коментарі
+15
назови хоть одного производителя техники, который не использует иностранные составляющие
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13.09.2023 11:46
+8
Я б на місці військових створив підрозділ для ліквідації цих підерів і підривав би їх один за одним.
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13.09.2023 12:06
+7
Это "подкрашивание" нового министра.

Смотрим кино далее
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13.09.2023 11:59
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Називати його "вітчизняним" некоректно.
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13.09.2023 11:42 Відповісти
назови хоть одного производителя техники, который не использует иностранные составляющие
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13.09.2023 11:46 Відповісти
/всі складники дрона від найкращих виробників світу, з якими встановлено прямі контракти/
Який процент саме вітчизняних комплектуючих?
Дасте відповідь - продовжимо розмову.
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13.09.2023 11:54 Відповісти
ты полный дыбил или притворяешься? - это военный дрон - откуда мне знать его конструкцию, а тем более калькуляцию затрат сырья и материалов на его производство?
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13.09.2023 12:46 Відповісти
Тепер бачу, що ти точно не прикидуєшся
По твоїй спотвореній лозіці, напів-дЫбіл, про штатівські літаки теж можна сказати, що вони російського виробництва. Там же є російський титан?
Тут всі сміялися з того, що москалі називали "пупер-джет" вітчизняним.
А чим він відрізняється від цього дрону?
Вмикай іноді мозок.
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13.09.2023 13:06 Відповісти
Щоб поставити крапку:
Цей дрон - вітчизняного збирання.
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13.09.2023 13:11 Відповісти
Є такий термін в інжирінгу "дизайн" (архітектура і т.д.)

якщо ви будуєте трубопровід із труб Ахметова, то це означає що він трубопровід Ахметова.
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13.09.2023 13:23 Відповісти
Я вже вище написав про це. Рашистський метал не робить американські літаки "літаками російського виробництва".
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13.09.2023 13:52 Відповісти
щодо FPV-коптерів, як і ця модель, то локалізація комплектуючих у деяких виробників досягає 70-90 відсотків. Інші 10-30 відсотків комплектуючих закупляють за кордоном. Відсоток такої локалізації у різних виробників різний, залежить від технологічних спроможностей та рівня організації виробнитва кожного окремого підприємства. Пропелери, рами, батареї, електроніку роблять тут.
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13.09.2023 13:24 Відповісти
Дякую за адекватну відповідь)
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13.09.2023 13:39 Відповісти
допускаю - США
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13.09.2023 11:57 Відповісти
назвіть марку телевізора виробництва США
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13.09.2023 12:24 Відповісти
Давно был в штатах.

Бытовуха возможно из-за бугра в некотором сегменте, расскажите мне про оружие штатов.

например гаубица 777, какие и откуда комплектующие?
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13.09.2023 12:48 Відповісти
назови хоть одно эл.-тех. устройство сша, где не используются микросхемы с тайваня
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13.09.2023 12:48 Відповісти
"По состоянию на 2013 год крупнейшими по капитализации компаниями мира в сфере производства полупроводниковых приборов (и оборудования для них) были https://ru.wikipedia.org/wiki/Samsung_Electronics Samsung Electronics , https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel Intel , https://ru.wikipedia.org/wiki/Qualcomm Qualcomm , https://ru.wikipedia.org/wiki/TSMC TSMC , https://ru.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments Texas Instruments , https://ru.wikipedia.org/wiki/ASML ASML , https://ru.wikipedia.org/wiki/Broadcom Broadcom , https://ru.wikipedia.org/wiki/Hynix Hynix , https://ru.wikipedia.org/wiki/Applied_Materials Applied Materials , https://ru.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Electron Tokyo Electron https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-3 [3] ."

Могу сказать тебе, О Великий знаток электроники, что в компанию "Радионикс", которая делала головку наведения для ракет "Нептун", пять-шесть лет назад приезжали представители штатов, для изучения вопроса о разрешении поставки ИМС.
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13.09.2023 13:20 Відповісти
Ви на ноль виїдіть і через 300 метрів через реб втратьте той свій цифровий зв'язок. Скільки вже про потреби саме аналогових дронів було сказано розказано...
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13.09.2023 11:44 Відповісти
аналоговый так же давится, если не проще
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13.09.2023 11:58 Відповісти
Подавлюється, так, як і все інше. Але оператор усе одно з поміхами на екрані може довести аналоговий дрон до цілі. У цифри у цей час просто відпадає картинка.
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13.09.2023 21:06 Відповісти
аналог привязан к синхроимульсам, которые элементарно давать ложные и на экране будет шум
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13.09.2023 22:04 Відповісти
Ще раз уважно перечитайте допис на який ви відповіли.
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14.09.2023 07:56 Відповісти
Кхе кхе. Проти аналогового зв'язку у нас вже теж є засоби як і в росіян. Дрони з аналоговим зв'язком перехоплюються рер, видно весь їх маршрут і їх можна заставити перекинутись. Тому треба багато максимально різних дронів із різними типами радіо модулів. Протидіяти одночасно всьому зоопарку росіяни ніяк не зможуть.
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13.09.2023 11:58 Відповісти
Різні- підтримую. Але з уточненням - різні по частотам.
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13.09.2023 21:07 Відповісти
більшість (відсотків 70) кацапських FPV літають на аналоговому зв'язку. Достатньо мати комплекс прийому аналогового сигналу, щоби "прийняти участь" у керуванні ворожого дрону, бо будеш бачити все те, що бачить кацапський пілот, і можно перехоплювати управління дроном. Тому на фронті відповідальності одного батальйону можно за день "запікірувати" сотню, або навіть більше кацапських FPV.
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13.09.2023 13:50 Відповісти
Велком до нас у Кліщіївку, бо дронів у кацапів в рази більше наших. Покажеш як перехоплювати сотнями вмієш (сотні кацапских дронів в наявності). А поки то в тебе пусті балачки.
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13.09.2023 21:09 Відповісти
Під лежачій камінь вода не тече. https://www.youtube.com/watch?v=PMwQ7ruScXs&ab_channel=%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%AF%D0%A0 По допомогу звертайся до розумних людей.

Про кількість https://www.youtube.com/watch?v=sgT9Hxkz-nA&t=25s&ab_channel=%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%AF%D0%A0 ТУТ
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13.09.2023 21:48 Відповісти
Я про реалії, а не про балачкі які грунтуються на чужих відосиках. У нас різко зросла кількість контужених ворожими дронами бійців, бо різко зросла кількість ворожих дронів-камікадзе. Ти ж пишеш що можеш сотнями їх перехоплювати, ну і де такий фахівець, я ж підказав де їх сотні, чому не перехоплюєш?
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14.09.2023 08:04 Відповісти
Все залежить від твого командуваня (командира батальйону\полку\бригади), яке відповідає за свою ділянку фронту, в тому числі і за наявність засобів РЭБу та бійців, які будуть цим займатись. А командири бувають різні. Є ті хто формально відноситься до "Розділу 3. Обов'язки посадових осіб" Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, і вони не будуть піклуватись, щоб отримати якісь там незрозумілі для нього "буковелі", антидронові рушниці та інші приблуди. І навіть якщо твій сержант прийде до командира, то той його в кращому випадку пошле в пішу прогулянку. Тоді переводься до іншого підрозділу\бригади, де інше відношення до особового складу, і де ти зможеш донести цю проблему до командування, а не писати анонімним дописувачам скарги на форумі Цензора.
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14.09.2023 14:58 Відповісти
Багато тексту не в тему. Тема- пріоритет АНАЛОГОВИХ фпв.
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14.09.2023 16:20 Відповісти
спробуйте довести цю думку розробникам FPV, коли у них буде вільний час, ім буде нудно і вони захочуть з вами подискутувати.
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14.09.2023 16:28 Відповісти
Где же были бойко-шуфриичи, которые смело не запретили украинские дроны? И, зеленая шобла не проголосовала за все это. Им в мацкве вставят.
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13.09.2023 11:52 Відповісти
Я б на місці військових створив підрозділ для ліквідації цих підерів і підривав би їх один за одним.
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13.09.2023 12:06 Відповісти
Это "подкрашивание" нового министра.

Смотрим кино далее
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13.09.2023 11:59 Відповісти
Все це добре. Але цікавить його ціна. Те за яку суму він обходитиметься Міністерству Оборони. Щоб не було як із знаменитими яйцями в яких теж був допуск до експлуатації.

Тому що допуск до експлуатації в час війни це ні про що. Це смертельно шкідлива бюрократія яку бензопилами треба вирізати разом із залученими до цього людьми. Волонтери коли постачають десятки тисяч одиниць техніки, то про відсутність в цієї техніки допуску ні волонтери ні солдати взагалі не паряться.

Цю частину функціонал МО треба або віддати на аутсорс або цифровізувати щоб допущення до експлуатації було майже миттєвим без залучення сторонніх людей які намагатимуться взяти свій відсоток відкату.
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13.09.2023 12:08 Відповісти
Про смертельну шкідливість допуску до експлуатації та негайну потребу ліквідації цього чи принаймні цифровізації:

- Коли на початку року ми відправили до Міністерства оборони лист з ТТХ та з коротким описом виробу, на зв'язок з нами вийшли одразу ж, буквально на наступний день. Чесно кажучи, не очікував такої оперативності. Нам надали примірники документів, які необхідно було створити.

Усвідомте люди дрон готовий був ще на початку року! Ось що таке допуск до експлуатації.

Слава Богу, серед нас були інженери, які готові працювати з паперами і мають відповідний досвід. Вивчивши всі вимоги та послідовність процесу випробувань, ми виконали відповідну роботу і оформили все документально. Ми прислуховувались до всіх зауважень, що надавали фахівці Міноборони, і виправляли все до дрібниць, бо розуміли відповідальність та порядок оборонних процедур. Спеціалісти оборонного відомства, до речі, майже цілодобово були із нами зв`язку: телефоном, у листуванні. Склалось навіть враження, що вони не сплять та не мають вихідних. Згодом ми отримали свідоцтво про реєстрацію штатно-табельного предмета, і з різницею в трохи більше ніж тиждень був наказ Міноборони про допуск до експлуатації. А зараз вже триває процес реєстрації наступної нашої розробки - дрона KH-S10, для перенесення до 3 кг ваги та виконання універсальної ролі ударного та бомберного типу в одному дроні. Основна робота зараз це масштабування виробництва для задоволення наявних потреб війська, - ділиться планами представник компанії-виробника.

- Акселератор Міноборони - постійно діючий орган, покликаний прискорювати процеси всередині Міноборони задля лідерства у міл-тек Сил оборони України. Перші результати:
- процес опрацювання заявок від розробників ОВТ до їх кодифікації й допуску до експлуатації - для «зрілих» рішень скорочено до 45 днів; Тобто навіть якщо підприємство знає як все правильно оформити в папері то всеодно мінімум треба півтора місяця. Усвідомте який це жах і наша держава цим ще хвалиться бо раніше було все ще на порядок гірше.
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13.09.2023 12:19 Відповісти
"... треба цифровізувати" - не забувайте, що "цифри", числові дані, вводять люди, а люди є різні...
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13.09.2023 12:22 Відповісти
А що в цьому складного в контролі? Дані вводить виробник. Вводить за 10 хвилин свого часу. Далі комп'ютер це автоматично аналізує по скриптах, алгоритмах, підключаючи слабкі ші і все що там треба. Генерує все що там треба і т.п. І прямо на другий день (а може навіть того ж) виробник їде на полігон чи на фронт до військових, які готові опробувати. (Таких дофіга, про більшість мало хто чув, той же Мадяр де тільки може про себе і своє бажання нагадує) За невідповідність заявленого виробником тому що встановлено на випробуваннях військовими виробник несе відповідальність головою. Далі модернізація якщо відхилення не значні, чи перевірка виробничих потужностей виробника, або підписання ним договору із державними виробничими потужностями і так далі по алгоритму якщо все ок. Та це в дня 3 можна вкластись, а не як зараз 45 днів для тих хто біля корита і знає як все працює чи аж 6-9 місяців для тих хто просто з вулиці. Та тоді новинки і різні ноу-хау можна буде за тиждень часу ставити на конвеєр та фінансувати їх постачання з бюджету. Ось зараз є новинка для протидії стандартизованим російським фпв і що скільки чекати коли держава підключиться чи надія лише на волонтерів і кладення великого та товстого на допуск до експлуатації?
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13.09.2023 12:43 Відповісти
Я мав на увазі інше, питання відповідності ціни. Адже навіть найпорядніший виробник купує комплектуючі матеріали і компоненти у посередників. Розкид цін наших постачальників тих же електронних компонентів на одну і ту ж скажімо мікросхему може відрізнятися в кілька разів і в рази перевищувати ціни світових постачальників. І тут крім, не сперечаюсь, швидкого доступу до інформації, для контролю відповідності необхідна або висока кваліфікація контролюючих, або, що ефективніше, наявність на ринку конкуруючих виробників (останнє на жаль в наших умовах поки що нереальне, але все одно, бажано співставляти вартість з світовими аналогами).
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13.09.2023 14:47 Відповісти
Так це вже було...
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13.09.2023 12:10 Відповісти
потрібні рої цих дронів - втратив один, руку простягнув - береш інший, а якщо вони будуть в страшному дефіциті й на них треба записуватись заздалегідь - це не те...
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13.09.2023 12:18 Відповісти
Від зе-цирку вам на противагу "шахедам", радійте і не обляпайтеся.
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13.09.2023 12:49 Відповісти
Рік назад Міноборони за 650 млн. грн. замовило у фірмочок Розенблата 52 дрони. З тяжкою бідою. мабуть, з лотків яєць. які залишились від Рєзнікова, фірмочка зліпила 1 дрон. На випробуваннях з трьох польотів дрон 2 рази впав. Сподіваюсь. це не та "розробка". Бо з 1кг корисної ваги можна ганятись і гарантовано уражати лише "буханки".
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13.09.2023 13:31 Відповісти
з одним кілограмом ваги можно ганятись за будь-якою технікою.
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13.09.2023 14:12 Відповісти
 
 