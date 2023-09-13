Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний дрон KH-S7. ФОТО

Ударний FPV-дрон KH-S7 є топовою моделлю. Він призначений для ураження різноманітних рухомих та стаціонарних наземних цілей. Апарат уже допущений до експлуатації.

Про це повідомили у Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Це просто бомба-ракета-петарда!" – реальний відгук військових про вітчизняний дрон KH-S7. За словами операторів і самих фахівців-розробників, цей ударний FPV-дрон – дійсно топова модель: від ергономіки пульта, потужності моторів до якості самої системи та багатьох дрібниць, що в сумі дають більшу дальність, маневреність, запас батареї, вантажопідйомність та влучність", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додають, що особливостями нового безпілотника є:

Дрон цифровий, що дає FullHD-якість зображення та допомагає проводити дорозвідку під час місії.

Несе штатно корисну вагу в 1 кг на відстань 7 км

Максимально на KH-S7 хлопці "долітали" і на 9,5 км.

Основний акцент на надійності та потужності – всі складники дрона від найкращих виробників світу, з якими встановлено прямі контракти.

"Швидке допущення БПЛА до експлуатації – командна робота розробників та фахівців Міноборони, які, як відзначає представник компанії-виробника: постійно були на зв`язку, направляли щодо оформлення документів, давали вказівки, рекомендації, виправлення", - розповіли у Міноборони.

І додали, що наразі вже триває процес реєстрації наступної розробки цієї компанії - дрона KH-S10, для перенесення до 3 кг ваги та виконання універсальної ролі ударного та бомберного типу в одному дроні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Антонов" розширює виробництво безпілотників, - Reuters



