Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний дрон KH-S7. ФОТО
Ударний FPV-дрон KH-S7 є топовою моделлю. Він призначений для ураження різноманітних рухомих та стаціонарних наземних цілей. Апарат уже допущений до експлуатації.
Про це повідомили у Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Це просто бомба-ракета-петарда!" – реальний відгук військових про вітчизняний дрон KH-S7. За словами операторів і самих фахівців-розробників, цей ударний FPV-дрон – дійсно топова модель: від ергономіки пульта, потужності моторів до якості самої системи та багатьох дрібниць, що в сумі дають більшу дальність, маневреність, запас батареї, вантажопідйомність та влучність", - йдеться в повідомленні.
У відомстві додають, що особливостями нового безпілотника є:
- Дрон цифровий, що дає FullHD-якість зображення та допомагає проводити дорозвідку під час місії.
- Несе штатно корисну вагу в 1 кг на відстань 7 км
- Максимально на KH-S7 хлопці "долітали" і на 9,5 км.
- Основний акцент на надійності та потужності – всі складники дрона від найкращих виробників світу, з якими встановлено прямі контракти.
"Швидке допущення БПЛА до експлуатації – командна робота розробників та фахівців Міноборони, які, як відзначає представник компанії-виробника: постійно були на зв`язку, направляли щодо оформлення документів, давали вказівки, рекомендації, виправлення", - розповіли у Міноборони.
І додали, що наразі вже триває процес реєстрації наступної розробки цієї компанії - дрона KH-S10, для перенесення до 3 кг ваги та виконання універсальної ролі ударного та бомберного типу в одному дроні.
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Який процент саме вітчизняних комплектуючих?
Дасте відповідь - продовжимо розмову.
По твоїй спотвореній лозіці, напів-дЫбіл, про штатівські літаки теж можна сказати, що вони російського виробництва. Там же є російський титан?
Тут всі сміялися з того, що москалі називали "пупер-джет" вітчизняним.
А чим він відрізняється від цього дрону?
Вмикай іноді мозок.
Цей дрон - вітчизняного збирання.
якщо ви будуєте трубопровід із труб Ахметова, то це означає що він трубопровід Ахметова.
Бытовуха возможно из-за бугра в некотором сегменте, расскажите мне про оружие штатов.
например гаубица 777, какие и откуда комплектующие?
Могу сказать тебе, О Великий знаток электроники, что в компанию "Радионикс", которая делала головку наведения для ракет "Нептун", пять-шесть лет назад приезжали представители штатов, для изучения вопроса о разрешении поставки ИМС.
Про кількість https://www.youtube.com/watch?v=sgT9Hxkz-nA&t=25s&ab_channel=%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%AF%D0%A0 ТУТ
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Тому що допуск до експлуатації в час війни це ні про що. Це смертельно шкідлива бюрократія яку бензопилами треба вирізати разом із залученими до цього людьми. Волонтери коли постачають десятки тисяч одиниць техніки, то про відсутність в цієї техніки допуску ні волонтери ні солдати взагалі не паряться.
Цю частину функціонал МО треба або віддати на аутсорс або цифровізувати щоб допущення до експлуатації було майже миттєвим без залучення сторонніх людей які намагатимуться взяти свій відсоток відкату.
- Коли на початку року ми відправили до Міністерства оборони лист з ТТХ та з коротким описом виробу, на зв'язок з нами вийшли одразу ж, буквально на наступний день. Чесно кажучи, не очікував такої оперативності. Нам надали примірники документів, які необхідно було створити.
Усвідомте люди дрон готовий був ще на початку року! Ось що таке допуск до експлуатації.
Слава Богу, серед нас були інженери, які готові працювати з паперами і мають відповідний досвід. Вивчивши всі вимоги та послідовність процесу випробувань, ми виконали відповідну роботу і оформили все документально. Ми прислуховувались до всіх зауважень, що надавали фахівці Міноборони, і виправляли все до дрібниць, бо розуміли відповідальність та порядок оборонних процедур. Спеціалісти оборонного відомства, до речі, майже цілодобово були із нами зв`язку: телефоном, у листуванні. Склалось навіть враження, що вони не сплять та не мають вихідних. Згодом ми отримали свідоцтво про реєстрацію штатно-табельного предмета, і з різницею в трохи більше ніж тиждень був наказ Міноборони про допуск до експлуатації. А зараз вже триває процес реєстрації наступної нашої розробки - дрона KH-S10, для перенесення до 3 кг ваги та виконання універсальної ролі ударного та бомберного типу в одному дроні. Основна робота зараз це масштабування виробництва для задоволення наявних потреб війська, - ділиться планами представник компанії-виробника.
- Акселератор Міноборони - постійно діючий орган, покликаний прискорювати процеси всередині Міноборони задля лідерства у міл-тек Сил оборони України. Перші результати:
- процес опрацювання заявок від розробників ОВТ до їх кодифікації й допуску до експлуатації - для «зрілих» рішень скорочено до 45 днів; Тобто навіть якщо підприємство знає як все правильно оформити в папері то всеодно мінімум треба півтора місяця. Усвідомте який це жах і наша держава цим ще хвалиться бо раніше було все ще на порядок гірше.