Наслідки обстрілу Дніпровського району Херсона російськими окупантами. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська вранці обстріляли Дніпровський район Херсона.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок чергового ранкового обстрілу Херсона російськими військами з тимчасово окупованого лівого берега у Дніпровському районі загорівся гараж і пошкоджено заклад освіти", - йдеться в повідомленні.
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