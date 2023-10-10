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$10 тис. за фіктивні довідки: СБУ ліквідувала три нові схеми ухилення від мобілізації у трьох областях України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації, які діяли в центральних та західних областях України. Зокрема контррозвідка затримала посадовицю у Львівській області, яка робила фіктивні довідки ухилянтам.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за матеріалами СБУ тюремний строк отримала одна з організаторок незаконного виїзду призовників за кордон. Нею виявилась очільниця райвідділу соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

"За гроші чиновниця допомагала ухилянтам втекти за межі України на підставі фіктивних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Для реалізації оборудки вона залучила своїх спільників з місцевої медико-соціальної експертної комісії", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали посадовицю у серпні 2022 року "на гарячому" під час передачі клієнту "проплачених" ним фальшивих документів.

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На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) і призначив їй 7 років тюрми.

Крім того, військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох організаторок "схем для ухилянтів" у Черкаській області та в Хмельницькому. Фігурантки пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову з подальшою втечею до Євросоюзу за підробленими документами про "погане" здоров’я.

Вартість таких "послуг" становила від 4 до 10 тис. доларів США. Сума залежала від терміновості підготовки фальшивки та виїзду за кордон.

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Зокрема, у Хмельницькому затримано працівницю місцевої аптеки, яка під виглядом побутових розмов з покупцями, підшукувала охочих "ухилитися" від мобілізації.

"Після того, як фігурантка знаходила "клієнта", вона зверталася до свого колишнього чоловіка, який працював в облвійськкоматі та підробляв документи для ухилянтів", - розповіли в пресцентрі СБУ.

У Черкаській області затримано експрацівницю місцевої лікарні в м. Городище, яка продавала фіктивні меддовідки про непридатність до служби. Для оформлення підробки залучала своїх колишніх колег з військово-лікарської комісії.

За обома фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": $11 тис. за уникнення призову: СБУ викрила столичних лікарів та працівників ТЦК на хабарях від ухилянтів. ФОТОрепортаж

$10 тис. за фіктивні довідки: СБУ ліквідувала три нові схеми ухилення від мобілізації у трьох областях України 01
$10 тис. за фіктивні довідки: СБУ ліквідувала три нові схеми ухилення від мобілізації у трьох областях України 02
$10 тис. за фіктивні довідки: СБУ ліквідувала три нові схеми ухилення від мобілізації у трьох областях України 03
$10 тис. за фіктивні довідки: СБУ ліквідувала три нові схеми ухилення від мобілізації у трьох областях України 04
$10 тис. за фіктивні довідки: СБУ ліквідувала три нові схеми ухилення від мобілізації у трьох областях України 05

Автор: 

СБУ (12846) Хмельниччина (914) ухилянти (922) військово-лікарська комісія (210) Львівська область (2434) Чернігівська область (913)


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"Дайте парацетамол. - Може вам ще першу групу інвалідносты з собою завернути?" Маячня якась
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10.10.2023 15:58 Відповісти
конкуренція серед хедхантерів між ВЛК та ТЦК.
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10.10.2023 16:01 Відповісти
Сомневаюсь что коррумпированные МСЕки работают без прикрытия и половина суммы не идет наверъх. Какие проблемы поставить в кабинетах прослушки и накрыть всех? Закон позволяющий без решения суда проводить скрытые обыски и устанавливать прослушку-он принят еще при Януковоще и до сих пор не отменен. Тоесть без вашего ведома полиция может проникнуть в вашу квартиру,провести скрытый обыск и установить прослушку-и даже постановления суда не нужно,нужно только открытое уголовное дело и все. Прослушки должны стоять в кабинетах главврачей, и военкомов.
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10.10.2023 16:21 Відповісти
никогда не поставят- так как это канал обогащения центральной власти
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10.10.2023 17:00 Відповісти
схемы будут все равно, потому как в схеме участвует центральная власть, военкомов с миллионов долларов спокойно отпустили по гаваям гулять и никому ничего не было- чтобы на себя не выйти
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10.10.2023 16:59 Відповісти
імітація бурхливої діяльності
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10.10.2023 17:07 Відповісти
краще б айфон якийсь купив
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10.10.2023 17:35 Відповісти
А те, що пани й підпанки розпилюють щоденно мільйони гривень, на безпеку України не впливає? Від СБУ залишилась тільки назва.
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10.10.2023 21:44 Відповісти
 
 