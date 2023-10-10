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$10 тыс. за фиктивные справки: СБУ ликвидировала три новые схемы уклонения от мобилизации в трех областях Украины. ФОТОрепортаж

Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации, действовавших в центральных и западных областях Украины. В частности, контрразведка задержала должностное лицо во Львовской области, которая делала фиктивные справки уклонистам.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по материалам СБУ тюремный срок получила одна из организаторов незаконного выезда призывников за границу. Ею оказалась глава райотдела социальной защиты Департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.

"За деньги чиновница помогала уклончанам скрыться за пределы Украины на основании фиктивных справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Для реализации сделки она привлекла своих сообщников из местной медико-социальной экспертной комиссии", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновницу в августе 2022 года "на горячем" во время передачи клиенту "проплаченных" им фальшивых документов.

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На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и назначил ей 7 лет тюрьмы.

Кроме того, военная контрразведка Службы безопасности задержала еще двух организаторов "схем уклонистов" в Черкасской области и в Хмельницком. Фигурантки предлагали военнообязанным свое содействие во избежании призыва с последующим бегством в Евросоюз за поддельными документами о "плохом" здоровье.

Стоимость таких "услуг" составляла от 4 до 10 тысяч долларов США. Сумма зависела от срочности подготовки фальшивки и выезда за границу.

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В частности, в Хмельницком задержана работница местной аптеки, которая под видом бытовых разговоров с покупателями, подыскивала желающих "увернуться" от мобилизации.

"После того, как фигурантка находила "клиента", она обращалась к своему бывшему мужу, который работал в облвоенкомате и подделывал документы для уклонистов", - рассказали в пресс-центре СБУ.

В Черкасской области задержана эксработница местной больницы в г. Городище, которая продавала фиктивные медсправки о непригодности к службе. Для оформления подделки привлекала своих бывших коллег из военно-врачебной комиссии.

По обоим фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

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$10 тыс. за фиктивные справки: СБУ ликвидировала три новые схемы уклонения от мобилизации в трех областях Украины 01
$10 тыс. за фиктивные справки: СБУ ликвидировала три новые схемы уклонения от мобилизации в трех областях Украины 02
$10 тыс. за фиктивные справки: СБУ ликвидировала три новые схемы уклонения от мобилизации в трех областях Украины 03
$10 тыс. за фиктивные справки: СБУ ликвидировала три новые схемы уклонения от мобилизации в трех областях Украины 04
$10 тыс. за фиктивные справки: СБУ ликвидировала три новые схемы уклонения от мобилизации в трех областях Украины 05

Автор: 

СБУ (19923) Хмельнитчина (896) уклонисты (854) военно-врачебная комиссия (192) Львовская область (2910) Черниговская область (1138)


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"Дайте парацетамол. - Може вам ще першу групу інвалідносты з собою завернути?" Маячня якась
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10.10.2023 15:58 Ответить
конкуренція серед хедхантерів між ВЛК та ТЦК.
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10.10.2023 16:01 Ответить
Сомневаюсь что коррумпированные МСЕки работают без прикрытия и половина суммы не идет наверъх. Какие проблемы поставить в кабинетах прослушки и накрыть всех? Закон позволяющий без решения суда проводить скрытые обыски и устанавливать прослушку-он принят еще при Януковоще и до сих пор не отменен. Тоесть без вашего ведома полиция может проникнуть в вашу квартиру,провести скрытый обыск и установить прослушку-и даже постановления суда не нужно,нужно только открытое уголовное дело и все. Прослушки должны стоять в кабинетах главврачей, и военкомов.
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10.10.2023 16:21 Ответить
никогда не поставят- так как это канал обогащения центральной власти
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10.10.2023 17:00 Ответить
схемы будут все равно, потому как в схеме участвует центральная власть, военкомов с миллионов долларов спокойно отпустили по гаваям гулять и никому ничего не было- чтобы на себя не выйти
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10.10.2023 16:59 Ответить
імітація бурхливої діяльності
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10.10.2023 17:07 Ответить
краще б айфон якийсь купив
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10.10.2023 17:35 Ответить
А те, що пани й підпанки розпилюють щоденно мільйони гривень, на безпеку України не впливає? Від СБУ залишилась тільки назва.
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10.10.2023 21:44 Ответить
 
 