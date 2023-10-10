200 найманців з Куби беруть участь у війні РФ проти України, - нардеп Заблоцький. ФОТО
Біля посольства Куби в Києві відбулась акція проти участі найманців з цієї країни у війні РФ проти України.
Про це повідомив народний депутат Мар'ян Заблоцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Показали сьогодні працівникам посольства Куби в Україні паспорти близько двох сотень їх співвітчизників, які нібито не воюють (аж як воюють) на боці росії проти нас і не беруть (давно беруть) участі в геноциді українського народу. Окремі документи розклеїли на деревах дорогою до амбасади. Нехай дивляться їм в очі. Нехай буде соромно", - зазначив депутат.
Заблоцький також розповів про схему залучення найманців з Куби у війну Росії проти України:
1. Кубинських найманців масово шукають рекрути, вербують і відправляють літаками на росію брати участь у бойових діях. Платять більше 2 тисяч доларів і навіть обіцяють громадянство. Що ці батраки робитимуть — вони чудово знають, ніякого обману. Офіційних підтверджень такому заробітчанству немає, усі сторони задоволені, Гавана мовчить. Аж допоки не спалахує наступний скандал.
2. Журналісти-розслідувачі ламають поштову скриньку тульського начальника прийому на контрактну службу, де знаходять близько двохсот паспортів (які ми сьогодні і продемонстрували). Вік — від 18 до 67 років. Підписи — примітивні закарлючки, які можуть свідчити про малограмотність або взагалі неграмостність. МЗС Острова несвободи за добу оприлюднює "офіційну позицію": Куба не бере участі у війні проти України, а викриту мережу нібито торгіві людьми аж з 17 чоловік — прикриває.
3. Посол Куби на болотах за тиждень заявляє, цитую: "Ми нічого не маємо проти кубинців, які просто хочуть підписати контракт і легально взяти участь разом з російською армією в цій операції. Але ми проти незаконності і проти цих операцій, які не мають стосунку до правового поля". Прекрасно, так?
4. Український журналіст Андрій Цаплієнко днями повідомляє, що в рф цим кубинським найманцям вже навіть організували базу для підготовки: "З власних джерел щойно отримав інформацію про те, що, попри скандал, з Куби продовжують їхати до росії сотні потенційних бойовиків. Зокрема, близько 400 "добровольців" отримали громадянство рф і зараз проходять підготовку на одному з полігонів, ймовірно, у місті Тула". За словами воєнкора, їх планують зарахувати до підрозділів 106-ої гвардійської повітряно-десантної дивізії (в/ч 55599) і вже бачили на окупованій території Донецької області.
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Так що, кубинці, якраз, слідують "курсом партії".
А яке громадянство коли йде війна можливо те громадянство і не знадобиться для тих бойовиків
Але кацапи обдурять і кубинців бо для них головне щоб йшли воювати і здихати за путлера а те що обіцяють давати
2 тисячі доларів можуть забути...
Скажуть ( просто денег нет)
тому все ніби як «офіційно»
Та й показати простріляні тушки не завадить, бо поки бачу бла-бла-бла.
Примерно то же самое, что проводить акции против участия кубинских(или любых других не украинских) киллеров в заказах грузинских(или любых других не украинских) воров, на отстрел конкурентов или просто врагов.
Образцы паспортов граждан любой другой страны, наверняка можно скоммуниздить с серверов хранящих такую информацию.
Если бы это были хотя бы военные билеты российские, а так - это ни о чем, в их паспортах нет ведь отметки о том, что они нанялись воевать на российской стороне.
С другой стороны, ни кто ведь не протестует возле посольств тех стран, из которых есть граждане-добровольцы воюющие на украинской стороне, хотя у меня есть сомнения, что они воюют за идею и просят их только кормить и одевать.
Да и вообще, такие акции возможно имели бы какой-то смысл, если бы проводились возле посольств США например, или Германии\Британии\Франции и т.п., а возле посольства Кубы, это то же самое что и, скажем, КНДР.
Чому тут радіти?
Нагадаю, що на боці України воює цілий руський корпус РДК, чия чісельність спільно з легіоном ЛСР менше штатної роти.
Тож де тут "потешное войско"?
им нужно не фотки тыкать, а разорвать дипотношения и пинком под зад с Украини.
а так, смахивает на очередную имитацию бурной деятельности
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зеленожопые! что делает посольства Ирана, Куби, Белорусии и прочих террористов в Киеве?
вы на кого работаете, козлы вонючие!