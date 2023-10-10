200 найманців з Куби беруть участь у війні РФ проти України, - нардеп Заблоцький. ФОТО

Біля посольства Куби в Києві відбулась акція проти участі найманців з цієї країни у війні РФ проти України.

Про це повідомив народний депутат Мар'ян Заблоцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Показали сьогодні працівникам посольства Куби в Україні паспорти близько двох сотень їх співвітчизників, які нібито не воюють (аж як воюють) на боці росії проти нас і не беруть (давно беруть) участі в геноциді українського народу. Окремі документи розклеїли на деревах дорогою до амбасади. Нехай дивляться їм в очі. Нехай буде соромно", - зазначив депутат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У МЗС Куби спростували заяву посла в РФ: Гавана - однозначно проти участі своїх громадян у будь-яких конфліктах і найманстві

Заблоцький також розповів про схему залучення найманців з Куби у війну Росії проти України:

1. Кубинських найманців масово шукають рекрути, вербують і відправляють літаками на росію брати участь у бойових діях. Платять більше 2 тисяч доларів і навіть обіцяють громадянство. Що ці батраки робитимуть — вони чудово знають, ніякого обману. Офіційних підтверджень такому заробітчанству немає, усі сторони задоволені, Гавана мовчить. Аж допоки не спалахує наступний скандал.



2. Журналісти-розслідувачі ламають поштову скриньку тульського начальника прийому на контрактну службу, де знаходять близько двохсот паспортів (які ми сьогодні і продемонстрували). Вік — від 18 до 67 років. Підписи — примітивні закарлючки, які можуть свідчити про малограмотність або взагалі неграмостність. МЗС Острова несвободи за добу оприлюднює "офіційну позицію": Куба не бере участі у війні проти України, а викриту мережу нібито торгіві людьми аж з 17 чоловік — прикриває.



3. Посол Куби на болотах за тиждень заявляє, цитую: "Ми нічого не маємо проти кубинців, які просто хочуть підписати контракт і легально взяти участь разом з російською армією в цій операції. Але ми проти незаконності і проти цих операцій, які не мають стосунку до правового поля". Прекрасно, так?

4. Український журналіст Андрій Цаплієнко днями повідомляє, що в рф цим кубинським найманцям вже навіть організували базу для підготовки: "З власних джерел щойно отримав інформацію про те, що, попри скандал, з Куби продовжують їхати до росії сотні потенційних бойовиків. Зокрема, близько 400 "добровольців" отримали громадянство рф і зараз проходять підготовку на одному з полігонів, ймовірно, у місті Тула". За словами воєнкора, їх планують зарахувати до підрозділів 106-ої гвардійської повітряно-десантної дивізії (в/ч 55599) і вже бачили на окупованій території Донецької області.

Також читайте: Росіяни вербують на війну кубинців, а також мобілізують чоловіків з окупованих територій, які мають російський паспорт - ISW