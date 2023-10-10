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Новини Фото Війна
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200 найманців з Куби беруть участь у війні РФ проти України, - нардеп Заблоцький. ФОТО

Біля посольства Куби в Києві відбулась акція проти участі найманців з цієї країни у війні РФ проти України.

Про це повідомив народний депутат Мар'ян Заблоцький, інформує Цензор.НЕТ.

200 найманців з Куби беруть участь у війні РФ проти України, - нардеп Заблоцький 01

"Показали сьогодні працівникам посольства Куби в Україні паспорти близько двох сотень їх співвітчизників, які нібито не воюють (аж як воюють) на боці росії проти нас і не беруть (давно беруть) участі в геноциді українського народу. Окремі документи розклеїли на деревах дорогою до амбасади. Нехай дивляться їм в очі. Нехай буде соромно", - зазначив депутат.

200 найманців з Куби беруть участь у війні РФ проти України, - нардеп Заблоцький 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У МЗС Куби спростували заяву посла в РФ: Гавана - однозначно проти участі своїх громадян у будь-яких конфліктах і найманстві

Заблоцький також розповів про схему залучення найманців з Куби у війну Росії проти України:

1. Кубинських найманців масово шукають рекрути, вербують і відправляють літаками на росію брати участь у бойових діях. Платять більше 2 тисяч доларів і навіть обіцяють громадянство. Що ці батраки робитимуть — вони чудово знають, ніякого обману. Офіційних підтверджень такому заробітчанству немає, усі сторони задоволені, Гавана мовчить. Аж допоки не спалахує наступний скандал.

2. Журналісти-розслідувачі ламають поштову скриньку тульського начальника прийому на контрактну службу, де знаходять близько двохсот паспортів (які ми сьогодні і продемонстрували). Вік — від 18 до 67 років. Підписи — примітивні закарлючки, які можуть свідчити про малограмотність або взагалі неграмостність. МЗС Острова несвободи за добу оприлюднює "офіційну позицію": Куба не бере участі у війні проти України, а викриту мережу нібито торгіві людьми аж з 17 чоловік — прикриває.

3. Посол Куби на болотах за тиждень заявляє, цитую: "Ми нічого не маємо проти кубинців, які просто хочуть підписати контракт і легально взяти участь разом з російською армією в цій операції. Але ми проти незаконності і проти цих операцій, які не мають стосунку до правового поля". Прекрасно, так?

4. Український журналіст Андрій Цаплієнко днями повідомляє, що в рф цим кубинським найманцям вже навіть організували базу для підготовки: "З власних джерел щойно отримав інформацію про те, що, попри скандал, з Куби продовжують їхати до росії сотні потенційних бойовиків. Зокрема, близько 400 "добровольців" отримали громадянство рф і зараз проходять підготовку на одному з полігонів, ймовірно, у місті Тула". За словами воєнкора, їх планують зарахувати до підрозділів 106-ої гвардійської повітряно-десантної дивізії (в/ч 55599) і вже бачили на окупованій території Донецької області.

Також читайте: Росіяни вербують на війну кубинців, а також мобілізують чоловіків з окупованих територій, які мають російський паспорт - ISW

Автор: 

Куба (76) найманці рф (2060) Заблоцький Мар’ян (26)


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Топ коментарі
+13
Кубинці вирішили посваритися з Україною назавжди? Вони не пішли захищати країну на яку напали, вони пішли разом з кацапами нападати, грабувати і вбивати, розплата прийде обов'язково.
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10.10.2023 18:14
+6
Кто б удивлялся: кубинцы повсюду лезли с глобальной миссией содействия мировому коммунизму. В Анголе и других местах. Теперь правда речь не о коммунизме а скорей нацизме. Но чуркам с "острова свободы" не до таких деталей...
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10.10.2023 18:09
+4
будет им веселуха если каким то чудом до зимы дотянут)
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10.10.2023 18:07
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200 це на пів дня війни кацапи відтянуть свій кінець
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10.10.2023 18:06 Відповісти
Педро і Гомес.
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10.10.2023 18:35 Відповісти
А тоді як відпустять...
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10.10.2023 18:58 Відповісти
будет им веселуха если каким то чудом до зимы дотянут)
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10.10.2023 18:07 Відповісти
нормально там русню жарят,даж коробочки через метровую речку переворачиваьбся,там такие укрепы что как не светило так и не светит им ниче особо максимум 200-300 метров и опять откотяться скачувать биомусор кацапский
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10.10.2023 18:38 Відповісти
Зимой замерзнут. И все.
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10.10.2023 19:43 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раZZію, можуть промити мозги руSSкій та кубинській біомасі....
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10.10.2023 18:09 Відповісти
И росиянцы и кубинцы одурманены пропагандой окупантов.
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10.10.2023 19:47 Відповісти
Кто б удивлялся: кубинцы повсюду лезли с глобальной миссией содействия мировому коммунизму. В Анголе и других местах. Теперь правда речь не о коммунизме а скорей нацизме. Но чуркам с "острова свободы" не до таких деталей...
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10.10.2023 18:09 Відповісти
росія за своєю суттю проект глибоко "лівий" комуністичний по суті, імперський, антинаціональний - де особистість людини максимально знеособлюється та подавляється, де подавляється та вихолощується все національне.
Так що, кубинці, якраз, слідують "курсом партії".
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10.10.2023 19:04 Відповісти
тим шо доживуть до морозів, будуть замість бояри фуфирики антифризу видавать ))
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10.10.2023 18:11 Відповісти
Та нэээээ, антифриз щас пыд санкцыйний....так шо , цейво
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10.10.2023 18:16 Відповісти
є ще стєкломой, зимовий концентрат ))
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10.10.2023 18:30 Відповісти
Кубинці вирішили посваритися з Україною назавжди? Вони не пішли захищати країну на яку напали, вони пішли разом з кацапами нападати, грабувати і вбивати, розплата прийде обов'язково.
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10.10.2023 18:14 Відповісти
Тобто кацапи хотять щоб хтось здихав за їхні інтереси
А яке громадянство коли йде війна можливо те громадянство і не знадобиться для тих бойовиків
Але кацапи обдурять і кубинців бо для них головне щоб йшли воювати і здихати за путлера а те що обіцяють давати
2 тисячі доларів можуть забути...
Скажуть ( просто денег нет)
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10.10.2023 18:17 Відповісти
бо немає офіційного визнання злочином і геноцидом цієї «операції» параши,

тому все ніби як «офіційно»
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10.10.2023 18:19 Відповісти
чому США не прихлопне цей гнiйник?
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10.10.2023 18:23 Відповісти
сподіваюсь що до них колись завітає "демократія")
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10.10.2023 18:34 Відповісти
Тому що Штати--демократична держава, а не країна-терорист.
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10.10.2023 19:52 Відповісти
Iскандеери чекае?
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10.10.2023 21:02 Відповісти
Ну это не показатель....сколько там тех кубинцев-батраков?Может уже половина 200)))А за Кубу....то хто по старше,должны помнить,сколько Куба вылечила наших детей,после Чернобыля....бесплатно!Целая программа была,мои знакомые были там.Так что огульно обвинять кого то,гнойником..и пусть амэрыка их там туда-сюда....Как минимум тупость.Вибачте без образ!!!
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10.10.2023 18:30 Відповісти
Куба лікувала ще савєцьких дітей. А не українських.
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10.10.2023 19:19 Відповісти
Це за Кравчука ше сесесер був?Ого....Я вас поняв.
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10.10.2023 19:21 Відповісти
Куба лікувала чорнобильських дітей. З цього почалося. Можливо накатом було й при Кравчуку.
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10.10.2023 19:26 Відповісти
Та не скажіть, не скажіть... 400 кубинців, 400 корейців, 400 сирійців, 400 монголів, 400 китайців, 400 таджиків... От вам вже майже й бригада.
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10.10.2023 19:59 Відповісти
Кубинцев в плен не брать, а кончать на месте - пуйло всё равно на них наших не обменяет.
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10.10.2023 18:32 Відповісти
👍
Та й показати простріляні тушки не завадить, бо поки бачу бла-бла-бла.
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10.10.2023 19:21 Відповісти
На кубе править режим який нечим не відрізняється від кацапського,тіки розміром та можливостю поменьше(а суть одна і та)
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10.10.2023 18:42 Відповісти
Біля посольства Куби в Києві відбулась акція проти участі найманців з цієї країни у війні РФ проти України. Джерело:
Примерно то же самое, что проводить акции против участия кубинских(или любых других не украинских) киллеров в заказах грузинских(или любых других не украинских) воров, на отстрел конкурентов или просто врагов.

Образцы паспортов граждан любой другой страны, наверняка можно скоммуниздить с серверов хранящих такую информацию.
Если бы это были хотя бы военные билеты российские, а так - это ни о чем, в их паспортах нет ведь отметки о том, что они нанялись воевать на российской стороне.

С другой стороны, ни кто ведь не протестует возле посольств тех стран, из которых есть граждане-добровольцы воюющие на украинской стороне, хотя у меня есть сомнения, что они воюют за идею и просят их только кормить и одевать.
Да и вообще, такие акции возможно имели бы какой-то смысл, если бы проводились возле посольств США например, или Германии\Британии\Франции и т.п., а возле посольства Кубы, это то же самое что и, скажем, КНДР.
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10.10.2023 18:48 Відповісти
Предявите трупи !
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10.10.2023 18:53 Відповісти
Їстимеш?
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10.10.2023 19:01 Відповісти
Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы



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10.10.2023 18:54 Відповісти
Злидота кубинська вирішила бабла заробити, а зароблять по чорному мішку.
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10.10.2023 19:04 Відповісти
У військовому плані це може й ніщо, а в дипломатичному-чіткий маркер втрати підтримки України.
Чому тут радіти?
Нагадаю, що на боці України воює цілий руський корпус РДК, чия чісельність спільно з легіоном ЛСР менше штатної роти.
Тож де тут "потешное войско"?
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10.10.2023 19:05 Відповісти
все они прекрасно знают.
им нужно не фотки тыкать, а разорвать дипотношения и пинком под зад с Украини.
а так, смахивает на очередную имитацию бурной деятельности
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10.10.2023 19:06 Відповісти
Русня всегда использовала кубинцев еще в советское время Кастро посылал кубинцев воевать в Анголу и Мозамбик по приказу из Москвы.
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10.10.2023 19:07 Відповісти
зеленожопых надо убирать и мочить фсбшную агентуру, которую они развели в Украине
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10.10.2023 19:10 Відповісти
"В посольстве Кубы в Киеве"
----
зеленожопые! что делает посольства Ирана, Куби, Белорусии и прочих террористов в Киеве?
вы на кого работаете, козлы вонючие!
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10.10.2023 19:09 Відповісти
Ла діктатура кастріста, плять.
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10.10.2023 19:13 Відповісти
Там до плаката треба додати кілька відірваних голів.
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10.10.2023 19:39 Відповісти
Проституты....
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10.10.2023 19:41 Відповісти
Відправте цих підрасов до братів кастро.
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10.10.2023 19:45 Відповісти
какое вознаграждение виплачивает Украина за голову кубинского наемника?
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11.10.2023 00:09 Відповісти
Cubanos golondnos obiZianos!🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵
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11.10.2023 13:42 Відповісти
 
 