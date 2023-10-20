Ворог завдав ракетного удару по Куп’янську-Вузловому. ФОТО
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Близько опівночі ворог завдав ракетного удару по смт Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зафіксовано влучання в землю. Пошкоджено навколишні крамниці, постраждалих немає.
"Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів, ракетного та іншого озброєння обстрілював населені пункти Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості та 4 житлові будинки. Зазнали поранення чоловіки 57 та 69 років.
У с. Підлиман Ізюмського району зафіксовано влучання ворожої ракети на території приватного подвір'я. Пошкоджено сарай та дах будинку.
Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" с. Піски-Радьківські Ізюмського району пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди.
"У Харкові цивільний чоловік 42 років, збираючи в місті металобрухт, наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет та отримав поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", - інформує Синєгубов.
За словами очільника регіону, триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 95 вибухонебезпечних предметів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль