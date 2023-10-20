Ворог завдав ракетного удару по Куп’янську-Вузловому. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Близько опівночі ворог завдав ракетного удару по смт Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зафіксовано влучання в землю. Пошкоджено навколишні крамниці, постраждалих немає.

"Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів, ракетного та іншого озброєння обстрілював населені пункти Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості та 4 житлові будинки. Зазнали поранення чоловіки 57 та 69 років.

У с. Підлиман Ізюмського району зафіксовано влучання ворожої ракети на території приватного подвір'я. Пошкоджено сарай та дах будинку.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" с. Піски-Радьківські Ізюмського району пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди.

"У Харкові цивільний чоловік 42 років, збираючи в місті металобрухт, наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет та отримав поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", - інформує Синєгубов.

За словами очільника регіону, триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 95 вибухонебезпечних предметів.