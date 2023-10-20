Враг нанес ракетный удар по Купянско-Узловому. ФОТО
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. Около полуночи враг нанес ракетный удар по пгт Купянск-Узловой Купянского района.
Об этом сообщал в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, зафиксировано попадание в землю. Повреждены окрестные магазины, пострадавших нет.
"За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов, ракетного и другого вооружения обстреливал населенные пункты Чугуевского, Изюмского и Купянского районов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района поврежден дом детского и юношеского творчества и 4 жилых дома. Ранения получили ранения мужчины 57 и 69 лет.
В с. Подлиман Изюмского района зафиксировано попадание вражеской ракеты на территории частного двора. Поврежден сарай и крыша дома.
В результате обстрела из РСЗО "Ураган" с. Пески-Радьковские Изюмского района повреждены 2 частных дома, хозяйственные постройки.
"В Харькове гражданский мужчина 42 лет, собирая в городе металлолом, наступил на неизвестный взрывоопасный предмет и получил ранения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - сообщает Синегубов.
По словам главы региона, продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 12 га территории и обезвредили 95 взрывоопасных предметов.
