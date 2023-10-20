Рештки дев’ятиповерхівок, розбомблених російською авіацією в Авдіївці. ФОТО

Російські окупаційні війська з авіації обстрілюють житлові будинки в Авдіївці, в одному з них секція завалила підвал з місцевими жителями, які ховалися від ударів РФ.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Рештки двох дев’ятиповерхових житлових будинків, розбомблених російською авіацією у 9-му мікрорайоні Авдіївки. Будинок перед нами отримав два прямих влучання авіабомб, від нього майже нічого не залишилось. У будинку ліворуч 15 жовтня бомба влучила у крайню секцію, вона рухнула, і завалила підвал з місцевим мешканцями. Ніхто не вцілів. Врятували одну жінку, яка була на вулиці, їй відірвало ногу. Ось так виглядає справжній геноцид українського народу, який здійснює Росія", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, в Авдіївці наразі залишаються близько 1500 місцевих жителів.

"У місті не знайти будинок, який не був би уражений або повністю знищений росіянами", - додав він.

Також дивіться: "Бій йшов на відстані трьох метрів": подвиг 6-ї роти Президентської бригади 10-13 жовтня під Авдіївкою очима солдата. ВIДЕО