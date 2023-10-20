УКР
Рештки дев’ятиповерхівок, розбомблених російською авіацією в Авдіївці. ФОТО

Російські окупаційні війська з авіації обстрілюють житлові будинки в Авдіївці, в одному з них секція завалила підвал з місцевими жителями, які ховалися від ударів РФ.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Рештки двох дев’ятиповерхових житлових будинків, розбомблених російською авіацією у 9-му мікрорайоні Авдіївки. Будинок перед нами отримав два прямих влучання авіабомб, від нього майже нічого не залишилось. У будинку ліворуч 15 жовтня бомба влучила у крайню секцію, вона рухнула, і завалила підвал з місцевим мешканцями. Ніхто не вцілів. Врятували одну жінку, яка була на вулиці, їй відірвало ногу. Ось так виглядає справжній геноцид українського народу, який здійснює Росія", - йдеться в повідомленні.

Рештки дев’ятиповерхівок, розбомблених російською авіацією в Авдіївці 01

За словами Бутусова, в Авдіївці наразі залишаються близько 1500 місцевих жителів.

"У місті не знайти будинок, який не був би уражений або повністю знищений росіянами", - додав він.

Також дивіться: "Бій йшов на відстані трьох метрів": подвиг 6-ї роти Президентської бригади 10-13 жовтня під Авдіївкою очима солдата. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3641) Авдіївка (2342)
кацапи асвабаждают дамбас...
20.10.2023 15:57 Відповісти
Ні, це операція по защите жителей донбасса..
Кончені
20.10.2023 19:07 Відповісти
Заметила, что перестаю реагировать как раньше
На такие сообщения
Говорят,человеческая психика устроена так :
Чтобы человек не сошел с ума от переживаний
Она блокирует в мозгу центры,отвечающие за эмоции
И ты словно отмораживаешься
Умом понимаешь весь этот ужас
А нервная система уже не отзывается
Она пытается тебя спасти
20.10.2023 15:59 Відповісти
Ох як всі будуть радіти таким фото з территорії расії!
20.10.2023 16:00 Відповісти
20.10.2023 16:14 Відповісти
1500 людей, та жодного вцілілого будинку..., за що там триматися, незрозуміло, якщо це ждуни, то мабудь "освобождєнія" вони дочекаються вже на тому світі...
20.10.2023 16:32 Відповісти
Они очень просто всё объясняют:
"Это вы виноваты, не было бы вас и нас не бомбили!"
20.10.2023 18:15 Відповісти
 
 