Рештки дев’ятиповерхівок, розбомблених російською авіацією в Авдіївці. ФОТО
Російські окупаційні війська з авіації обстрілюють житлові будинки в Авдіївці, в одному з них секція завалила підвал з місцевими жителями, які ховалися від ударів РФ.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Рештки двох дев’ятиповерхових житлових будинків, розбомблених російською авіацією у 9-му мікрорайоні Авдіївки. Будинок перед нами отримав два прямих влучання авіабомб, від нього майже нічого не залишилось. У будинку ліворуч 15 жовтня бомба влучила у крайню секцію, вона рухнула, і завалила підвал з місцевим мешканцями. Ніхто не вцілів. Врятували одну жінку, яка була на вулиці, їй відірвало ногу. Ось так виглядає справжній геноцид українського народу, який здійснює Росія", - йдеться в повідомленні.
За словами Бутусова, в Авдіївці наразі залишаються близько 1500 місцевих жителів.
"У місті не знайти будинок, який не був би уражений або повністю знищений росіянами", - додав він.
Кончені
На такие сообщения
Говорят,человеческая психика устроена так :
Чтобы человек не сошел с ума от переживаний
Она блокирует в мозгу центры,отвечающие за эмоции
И ты словно отмораживаешься
Умом понимаешь весь этот ужас
А нервная система уже не отзывается
Она пытается тебя спасти
"Это вы виноваты, не было бы вас и нас не бомбили!"