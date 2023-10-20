Остатки девятиэтажек, разбомбленных российской авиацией в Авдеевке. ФОТО

Российские оккупационные войска из авиации обстреливают жилые дома в Авдеевке, в одном из них секция завалила подвал с местными жителями, скрывавшимися от ударов РФ.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Остатки двух девятиэтажных жилых домов, разбомбленных российской авиацией в 9-м микрорайоне Авдеевки. Дом перед нами получил два прямых попадания авиабомб, от него почти ничего не осталось. В доме налево 15 октября бомба попала в крайнюю секцию, она рухнула, и завалила подвал с местными жителями. Никто не уцелел. Спасли одну женщину, которая была на улице, ей оторвало ногу. Вот так выглядит настоящий геноцид украинского народа, который осуществляет Россия", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, в Авдеевке остаются около 1500 местных жителей.

"В городе не найти дома, который не был бы разрушен или полностью уничтожен россиянами", – добавил он.

Также читайте: ВСУ были готовы, что россияне будут штурмовать Авдеевку ночью, ситуация тяжелая, но контролируемая, - глава ГВА Барабаш