Остатки девятиэтажек, разбомбленных российской авиацией в Авдеевке. ФОТО
Российские оккупационные войска из авиации обстреливают жилые дома в Авдеевке, в одном из них секция завалила подвал с местными жителями, скрывавшимися от ударов РФ.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Остатки двух девятиэтажных жилых домов, разбомбленных российской авиацией в 9-м микрорайоне Авдеевки. Дом перед нами получил два прямых попадания авиабомб, от него почти ничего не осталось. В доме налево 15 октября бомба попала в крайнюю секцию, она рухнула, и завалила подвал с местными жителями. Никто не уцелел. Спасли одну женщину, которая была на улице, ей оторвало ногу. Вот так выглядит настоящий геноцид украинского народа, который осуществляет Россия", - говорится в сообщении.
По словам Бутусова, в Авдеевке остаются около 1500 местных жителей.
"В городе не найти дома, который не был бы разрушен или полностью уничтожен россиянами", – добавил он.
Кончені
На такие сообщения
Говорят,человеческая психика устроена так :
Чтобы человек не сошел с ума от переживаний
Она блокирует в мозгу центры,отвечающие за эмоции
И ты словно отмораживаешься
Умом понимаешь весь этот ужас
А нервная система уже не отзывается
Она пытается тебя спасти
"Это вы виноваты, не было бы вас и нас не бомбили!"