РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10013 посетителей онлайн
Новости Фото Война
10 846 7

Остатки девятиэтажек, разбомбленных российской авиацией в Авдеевке. ФОТО

Российские оккупационные войска из авиации обстреливают жилые дома в Авдеевке, в одном из них секция завалила подвал с местными жителями, скрывавшимися от ударов РФ.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Остатки двух девятиэтажных жилых домов, разбомбленных российской авиацией в 9-м микрорайоне Авдеевки. Дом перед нами получил два прямых попадания авиабомб, от него почти ничего не осталось. В доме налево 15 октября бомба попала в крайнюю секцию, она рухнула, и завалила подвал с местными жителями. Никто не уцелел. Спасли одну женщину, которая была на улице, ей оторвало ногу. Вот так выглядит настоящий геноцид украинского народа, который осуществляет Россия", - говорится в сообщении.

Остатки девятиэтажек, разбомбленных российской авиацией в Авдеевке 01

По словам Бутусова, в Авдеевке остаются около 1500 местных жителей.

"В городе не найти дома, который не был бы разрушен или полностью уничтожен россиянами", – добавил он.

Также читайте: ВСУ были готовы, что россияне будут штурмовать Авдеевку ночью, ситуация тяжелая, но контролируемая, - глава ГВА Барабаш

Автор: 

Бутусов Юрий (4409) Авдеевка (2444)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапи асвабаждают дамбас...
показать весь комментарий
20.10.2023 15:57 Ответить
Ні, це операція по защите жителей донбасса..
Кончені
показать весь комментарий
20.10.2023 19:07 Ответить
Заметила, что перестаю реагировать как раньше
На такие сообщения
Говорят,человеческая психика устроена так :
Чтобы человек не сошел с ума от переживаний
Она блокирует в мозгу центры,отвечающие за эмоции
И ты словно отмораживаешься
Умом понимаешь весь этот ужас
А нервная система уже не отзывается
Она пытается тебя спасти
показать весь комментарий
20.10.2023 15:59 Ответить
Ох як всі будуть радіти таким фото з территорії расії!
показать весь комментарий
20.10.2023 16:00 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 16:14 Ответить
1500 людей, та жодного вцілілого будинку..., за що там триматися, незрозуміло, якщо це ждуни, то мабудь "освобождєнія" вони дочекаються вже на тому світі...
показать весь комментарий
20.10.2023 16:32 Ответить
Они очень просто всё объясняют:
"Это вы виноваты, не было бы вас и нас не бомбили!"
показать весь комментарий
20.10.2023 18:15 Ответить
 
 