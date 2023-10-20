Бригади, які захищають Мар’їнку, Авдіївку та Куп’янськ, отримали пересувні авторемонтні майстерні та дефіцитні шини для HMMWV. ФОТО

Петро Порошенко з волонтерами привіз техніку для ремонту бойових машин бригадам, які воюють на найбільш напружених ділянках східного фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні тут знаходиться рекордна кількість бригад. Всі вони приїхали з гарячих точок: Мар’їнка, Авдіївка, Куп’янськ. 79-ці, 25-ці, 77-й, 44-й артилерійській та іншим бригадам привезли мобільну шиномонтажну майстерню, пересувні авторемонтні майстерні на базі вантажівок DAF, мобільні прально-душові комплекси, шини для автомобілів HMMWV, квадрокоптери DJI Mavic", - розповів Порошенко.

Бійцям 79-ї окремої десантно-штурмової бригади передали унікальну мобільну станцію шиномонтажу на базі британської вантажівки DAF YA. Цей шиномонтаж може швидко "перевзути" будь-які шини, включно з дефіцитною гумою для американських HMMWV.

Три пересувні авторемонтні майстерні на базі DAF та гуму для HMMWV передали у 25-у окрему повітряно-десантну бригаду, яка воює на Лиманському напрямку. Майстерні оснащені необхідним інструментом, верстатами і генераторами для автономної роботи в будь-яких умовах.

Потужний мультинавантажувач FODEN, вантажівки YA та лазне-пральні комплекси передали батальйону логістики ДШВ. Загальна вартість цієї партії техніки – 15 млн грн. Окремо військові дякують за дефіцитну гуму.

"Сьогодні наша бригада отримує автомобільні шини для наших "Хамві". Це дуже проблематичне питання у Збройних Силах. Це дефіцит. Дякуємо Фонду Порошенка за цю допомогу. Бойові підрозділи виконують завдання на цих "Хамві" від наших американських партнерів. Ці шини в Україні не виготовляють", – пояснюють бійці.

