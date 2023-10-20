Бригади, які захищають Мар’їнку, Авдіївку та Куп’янськ, отримали пересувні авторемонтні майстерні та дефіцитні шини для HMMWV. ФОТО
Петро Порошенко з волонтерами привіз техніку для ремонту бойових машин бригадам, які воюють на найбільш напружених ділянках східного фронту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Сьогодні тут знаходиться рекордна кількість бригад. Всі вони приїхали з гарячих точок: Мар’їнка, Авдіївка, Куп’янськ. 79-ці, 25-ці, 77-й, 44-й артилерійській та іншим бригадам привезли мобільну шиномонтажну майстерню, пересувні авторемонтні майстерні на базі вантажівок DAF, мобільні прально-душові комплекси, шини для автомобілів HMMWV, квадрокоптери DJI Mavic", - розповів Порошенко.
Бійцям 79-ї окремої десантно-штурмової бригади передали унікальну мобільну станцію шиномонтажу на базі британської вантажівки DAF YA. Цей шиномонтаж може швидко "перевзути" будь-які шини, включно з дефіцитною гумою для американських HMMWV.
Три пересувні авторемонтні майстерні на базі DAF та гуму для HMMWV передали у 25-у окрему повітряно-десантну бригаду, яка воює на Лиманському напрямку. Майстерні оснащені необхідним інструментом, верстатами і генераторами для автономної роботи в будь-яких умовах.
Потужний мультинавантажувач FODEN, вантажівки YA та лазне-пральні комплекси передали батальйону логістики ДШВ. Загальна вартість цієї партії техніки – 15 млн грн. Окремо військові дякують за дефіцитну гуму.
"Сьогодні наша бригада отримує автомобільні шини для наших "Хамві". Це дуже проблематичне питання у Збройних Силах. Це дефіцит. Дякуємо Фонду Порошенка за цю допомогу. Бойові підрозділи виконують завдання на цих "Хамві" від наших американських партнерів. Ці шини в Україні не виготовляють", – пояснюють бійці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
звісно ж - Гетьман !
Може комусь відомо, що хоч копійку вони перерахували на потреби ЗСУ?
Але ***** то треба незламним...
«А нічого нового! Тобто, в принципі, можна і фотосесії з новим вантажем не робити - нічого не змінюється. І ми все це вже показували, багато разів. І ви все це бачили багато разів.
Завтра в дорогу:
1️⃣ мульти-навантажувач Foden 8*6
1️⃣ вантажівка DAF YA + мобільна станція шиномонтажу
2️⃣ вантажівки DAF YA з гідробортами-навантажувачами
1️⃣ вантажівка DAF YA з тентом
4️⃣ пересувні авторемонтні майстерні
6️⃣ прально-душових контейнерів
2️⃣3️⃣8️⃣ коліс для автомобілів HMMWV
Це 15 402 076 гривень‼️ І можна ж вже не казати, що половину сплатив Петро Порошенко, а друга половина - це ваша допомога. Але... як не казати, що ВИ зібрали 7 701 038 гривень? Як не казати, що в умовах війни, що в умовах повної розрухи економіки - ви знову допомогли армії на мільйони гривень!
Позавчора ми були у морської піхоти із вантажем на мільйони. (А https://t.me/dragonspech/6772 Дмитро Каленчук-Вовнянко доповнює : ""Справа громад" і Фонд Порошенка привезли морпіхам коптери "Mavic", вантажівки DAF і гуму для всюдоходів HMMWV. Ще - лазні-пральні. Волонтерську допомогу отримали 35-я, 36-я, 37-я, 38-я окремі бригади, 137-й батальйон морскої піхоти и 406-я артбригада. І бачте як цікаво. Морпіхи отримали допомогу - і зразу ж з'явилися чутки, що українські морпіхи висадилися... і звільнили... Але нехай про це Генсштаб скаже!") Завтра будемо у десантників із вантажем на мільйони. Щотижня ми з вами допомагаємо армії. І цей потік не зупинитися доти, доки ми не переможемо.
Я написав красиву і дуже пишномовну історію.
Ну, а тепер про менш епічне. У понеділок потрібно сплатити чергову порцію причепів для чергової порції прально-душових контейнерів. Це понад мільйон гривень. А ще, сьогодні подзвонив мені начальник речової служби одного з оперативних командувань. Він щиро дякував за вже передані 12 контейнерів і... БЛАГАВ взяти в роботу ще 12. Буквально, я не утрирую. А я не проти, але без вас і вашої допомоги - я буду змушений йому відмовити.
Я завжди прошу вас про допомогу.
Я завжди прошу вас про 5-10-100-200-500-1000 гривень, якщо на те є ще хоч якась можливість. Я завжди прошу вас про лайк-коментар-репост, тут можливість є у всіх, тут питання лише у бажанні.
Я завжди це робив, я завжди це робитиму. До перемоги».
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 2068 6400
💳 МОНО - 5375 4115 0177 8331
"Окремо був радий бачити хлопців з «Братів по Зброї», депутатів від «ЄС», активістів «Справи Громад». Пишаюся вами і дякую за службу.
Обговорили ситуацію на їх напрямках. Ще є потреби. Тому прийняли запити на нову техніку і спробуємо найближчим часом все закрити.
До перемоги!"
"Пара шекелей лишними не будут!"
"З цими хлопцями ми бачимося вже не вперше. Від них є запит - ми їдемо. І кожна така поїздка на фронт - це емоції, які заряджають і дають сили на тижні вперед.
Цього разу привезли їм DJI Mavic. Бо з очима в небі - воювати спокійніше. А вони потрібні як вночі, так і вдень. Бо це не тільки їхнє життя, а й життя цивільного населення.
Більше того, вони потрібні в необмеженій кількості, бо це розхідний матеріал. Як і розхідний матеріал шини, які воїни дуже просили. Уламки, кулі… Американські Humvee роблять благородну справу, але колеса не витримують.
Тому привезли шини для HMMWV, буржуйки, прально-душові комплекси та потужні бельгійські вантажівки.
І диванним експертам, які щось гавкають про шини та буржуйки, раджу хоч раз в житті зʼїздити на фронт та поспілкуватися з воїнами.
Допомагаємо далі!"