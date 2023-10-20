РУС
Бригады, защищающие Марьинку, Авдеевку и Купянск, получили передвижные авторемонтные мастерские и дефицитные шины для HMMWV. ФОТО

Петр Порошенко с волонтерами привез технику для ремонта боевых машин бригадам, воюющим на наиболее напряженных участках восточного фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Бригады, защищающие Марьинку, Авдеевку и Купянск, получили передвижные авторемонтные мастерские и дефицитные шины для HMMWV 01

"Сегодня здесь находится рекордное количество бригад. Все они приехали с горячих точек: Марьинка, Авдеевка, Купянск. 79-й, 25-й, 77-й, 44-й артиллерийским и другим бригадам привезли мобильную шиномонтажную мастерскую, передвижные авторемонтные мастерские на базе грузовиков DAF, мобильные стирально-душевые комплексы, шины для автомобилей HMMWV, квадрокоптеры DJI Mavic", – рассказал Порошенко.

Бригады, защищающие Марьинку, Авдеевку и Купянск, получили передвижные авторемонтные мастерские и дефицитные шины для HMMWV 02

Бойцам 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады передали уникальную мобильную станцию шиномонтажа на базе британского грузовика DAF YA. Этот шиномонтаж может быстро "переобуть" любые шины, включая дефицитную резину для американских HMMWV.

Бригады, защищающие Марьинку, Авдеевку и Купянск, получили передвижные авторемонтные мастерские и дефицитные шины для HMMWV 03

Три передвижных авторемонтных мастерских на базе DAF и резину для HMMWV передали в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду, которая воюет на Лиманском направлении. Мастерские оснащены необходимым инструментом, станками и генераторами для автономной работы в любых условиях.

Бригады, защищающие Марьинку, Авдеевку и Купянск, получили передвижные авторемонтные мастерские и дефицитные шины для HMMWV 04

Бригады, защищающие Марьинку, Авдеевку и Купянск, получили передвижные авторемонтные мастерские и дефицитные шины для HMMWV 05

Мощный мультипогрузчик FODEN, грузовики YA и банно-прачечные комплексы передали батальону логистики ДШВ. Общая стоимость этой партии техники – 15 млн грн. Отдельно военные благодарят за дефицитную резину.

"Сегодня наша бригада получает автомобильные шины для наших "Хамви". Это очень проблематичный вопрос в Вооруженных силах. Это дефицит. Спасибо Фонду Порошенко за эту помощь. Боевые подразделения выполняют задачи на этих "Хамви" от наших американских партнеров. Эти шины в Украине не производят", – объясняют бойцы.

Порошенко Петр (19647) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (163) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (200)
20.10.2023 20:08 Ответить
20.10.2023 20:05 Ответить
20.10.2023 19:58 Ответить
20.10.2023 19:57 Ответить
20.10.2023 19:58 Ответить
оце потворення руйнує нашу країну.Слава ЗСУ!
20.10.2023 20:04 Ответить
Що обрали - те й маємо!
20.10.2023 23:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mnGSz1moE_0 https://www.youtube.com/watch?v=mnGSz1moE_0

20.10.2023 20:06 Ответить
всьо првільна всьо сходіцца-єслі гдєта убила то гдєта прібила...
20.10.2023 20:10 Ответить
ховайтеся хто куда !!!!!!
20.10.2023 20:13 Ответить
Дві попередні новини взаємопов'язані? 😊😉
20.10.2023 20:05 Ответить
Тобто дві світлини. 😊
20.10.2023 20:06 Ответить
ні
20.10.2023 20:12 Ответить
А схоже, що одна є логічним продовженням іншої. 😊
20.10.2023 20:14 Ответить
хто краще всіх знає чого треба Козакам ?

звісно ж - Гетьман !
20.10.2023 20:11 Ответить
Дякуємо,Гетьман!
20.10.2023 20:30 Ответить
20.10.2023 23:40 Ответить
Цензор, що ти піариш Порошенка? Коли буде на цензорі- зеленський привіз за свої кошти з офшорів бійцям ЗСУ хоча б польову кухню і скумбрію за 8 гривень?Слава ЗСУ!
20.10.2023 20:02 Ответить
20.10.2023 20:05 Ответить
20.10.2023 20:08 Ответить
20.10.2023 20:23 Ответить
"Коли буде на цензорі- зеленський привіз за свої кошти..." - ніколи, бо на Цензорі висвітлюють факти, а не байки.
20.10.2023 20:15 Ответить
Героям Слава!
21.10.2023 12:26 Ответить
А тим часом судді ліквідованого ОАСК продовжують отримувати зарплати: з моменту ліквідації суду їм нараховано 50,3 млн грн Джерело:
Може комусь відомо, що хоч копійку вони перерахували на потреби ЗСУ?
20.10.2023 20:05 Ответить
У них немає родичів у ЗСУ, а тим більше - дітей, щоб туди гроші перераховувати. І взагалі, їм ті ЗСУ в носі.
20.10.2023 20:09 Ответить
От, що значить справжній Президент і Верховний Головнокомандувач, а не та пародія з борідкою, що розʼїзджає по світу у спортивному костюмчику!
20.10.2023 20:13 Ответить
У вонючій флісці, яку йому натягують перед візитами
20.10.2023 20:16 Ответить
Дійсно так! Хоча є одне питання: Навіщо закуповувати зараз, якщо війська цім були забезпечнні у 2014-2019 роках? Або не були?
20.10.2023 20:22 Ответить
Ситуація з Авдіївкою красіво показала шо якби зелені підори не пісєю найвеличнішого гралися, а будували укріплення і тримали армію напоготові, то раісся 24.02.2022 прям на кордонах моцно би посмоктала *** і стислі строки і пішла по *****.
Але ***** то треба незламним...
20.10.2023 20:26 Ответить
Не на захіст зеленіх, але іі до них укріпленням ніхто взагалі не привертав уваги. Чому? Бо, якщоб вони булито, зеленім їх потрібно було розвалити. Ви нарекаєте, що вони їх не побудували.
20.10.2023 21:36 Ответить
касап, твій Google.Translate партачить.
20.10.2023 21:50 Ответить
Не були ЗСУ тоді цим забезпечені. Хоча би тому, що до 24/02.22р. ще діяло законодавство Євросоюзу про заборону постачання "в зону конфлікту" продукції військового та подвійного призначення. А США ще тоді не розглядали можливостей безоплатного постачання такої продукції.
20.10.2023 20:36 Ответить
До Вас питань із таким запитанням немає.
20.10.2023 21:07 Ответить
Може є відповідь?
20.10.2023 21:37 Ответить
Є: подумайте!
20.10.2023 21:40 Ответить
Іншого і не очикував.
20.10.2023 21:54 Ответить
При этом верховном хотя бы один завод по производству боеприпасов построили?
20.10.2023 22:02 Ответить
Закінчуйте розповідати казки. Вони один одного варті, просто амплуа різні один комік, а другий пафосний трагік. Трагік відробляє те, що його синок в минулому нар. депутат не на фронті, в теплому кабінеті. Всього навсього ще й встигає пропіаритися. Двічі в одну воду не входять. Час його скінчився, як у Валтасар " зважилися, виявився легким".
20.10.2023 22:43 Ответить
Не порівнюйте нікчемного членограя, який своєю «творчістю» і своїми діями показував, що він готовий здати країну, з людиною, яка практично з нуля побудувала зі своїми соратниками боєздатну армію і продовжує забезпечувати військових тим, до чого зЕлиніжопі, навіть, додуматись не здатні! Просто тоді народ купився на рашистську пропаганду і обрав нікчему!
20.10.2023 23:06 Ответить
наведи хоч більш-менш правдоподібні повідомлення не поміченого в брехливості ЗМІ або журика про те, що "його синок в минулому нар. депутат не на фронті, в теплому кабінеті"
21.10.2023 22:11 Ответить
Дуже цікаво подивитись на балансировку колеса від КрАЗу!
20.10.2023 20:16 Ответить
Дана Ярова і "Українська правда" повідомили що вже рік "Львівський арсенал" з партії нереально потрібних на фронті мінометних пострілів 120-мм і 82-мм не поставив НІ ФІГА. Зате отртмав від держави 1,5 МІЛЬЯРДИ гривень.

20.10.2023 20:18 Ответить
Там знову рекорд Фонду Порошенко по допомозі захисникам України. До речі, новини на сайті Порошенко реальність і актуальність
20.10.2023 20:18 Ответить
Про допомогу ЗСУ вчора звітував волонтер https://t.me/budem_bambit/3126 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад", наводить фото за цією ссиллю, і вчергове просить фіндопомоги (номери карток - наприкінці посту):
«А нічого нового! Тобто, в принципі, можна і фотосесії з новим вантажем не робити - нічого не змінюється. І ми все це вже показували, багато разів. І ви все це бачили багато разів.
Завтра в дорогу:
1️⃣ мульти-навантажувач Foden 8*6
1️⃣ вантажівка DAF YA + мобільна станція шиномонтажу
2️⃣ вантажівки DAF YA з гідробортами-навантажувачами
1️⃣ вантажівка DAF YA з тентом
4️⃣ пересувні авторемонтні майстерні
6️⃣ прально-душових контейнерів
2️⃣3️⃣8️⃣ коліс для автомобілів HMMWV
Це 15 402 076 гривень‼️ І можна ж вже не казати, що половину сплатив Петро Порошенко, а друга половина - це ваша допомога. Але... як не казати, що ВИ зібрали 7 701 038 гривень? Як не казати, що в умовах війни, що в умовах повної розрухи економіки - ви знову допомогли армії на мільйони гривень!
Позавчора ми були у морської піхоти із вантажем на мільйони. (А https://t.me/dragonspech/6772 Дмитро Каленчук-Вовнянко доповнює : ""Справа громад" і Фонд Порошенка привезли морпіхам коптери "Mavic", вантажівки DAF і гуму для всюдоходів HMMWV. Ще - лазні-пральні. Волонтерську допомогу отримали 35-я, 36-я, 37-я, 38-я окремі бригади, 137-й батальйон морскої піхоти и 406-я артбригада. І бачте як цікаво. Морпіхи отримали допомогу - і зразу ж з'явилися чутки, що українські морпіхи висадилися... і звільнили... Але нехай про це Генсштаб скаже!") Завтра будемо у десантників із вантажем на мільйони. Щотижня ми з вами допомагаємо армії. І цей потік не зупинитися доти, доки ми не переможемо.
Я написав красиву і дуже пишномовну історію.

Ну, а тепер про менш епічне. У понеділок потрібно сплатити чергову порцію причепів для чергової порції прально-душових контейнерів. Це понад мільйон гривень. А ще, сьогодні подзвонив мені начальник речової служби одного з оперативних командувань. Він щиро дякував за вже передані 12 контейнерів і... БЛАГАВ взяти в роботу ще 12. Буквально, я не утрирую. А я не проти, але без вас і вашої допомоги - я буду змушений йому відмовити.

Я завжди прошу вас про допомогу.
Я завжди прошу вас про 5-10-100-200-500-1000 гривень, якщо на те є ще хоч якась можливість. Я завжди прошу вас про лайк-коментар-репост, тут можливість є у всіх, тут питання лише у бажанні.
Я завжди це робив, я завжди це робитиму. До перемоги».

💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 2068 6400
💳 МОНО - 5375 4115 0177 8331
20.10.2023 20:29 Ответить
+
20.10.2023 22:19 Ответить
Порох справжній український Президент! Він допомагає нашим хлопчикам на фронті 24/7, починаючи буквально з 24.02.22. І він і його фонд і "Справа Громад". Порох це перший український Президент-волонтер. Саме так, бо до нього ще ніхто з колишніх президентів (а тим більше теперішнє ватне промоскальське підле зелене бидло) не волонтерили та не допомагали ЗСУ, принаймні у відкритий доступ про це ніхто не повідомляв. Ну хіба що Ющенко постачав мед у 2022 в деякі частини ЗСУ... З усіх ШЕСТИ президентів України, лише Порох реально допомагає українському війську, не побрехеньками у самопіарних зе-шмарафонах за державний кошт, а автівками, вантажівками, дронами, бронетехнікою, мобільними лазнями, снайперськими гвинтівками, старлінками, колесами і ще багато чим... Ну, звісно, це ж він так "піариться", поки всі інші президенти, включно з теперішнім симулякром президента, "мужньо" спостерігають за тим, як народ зкидується кревними для ЗСУ на все, від шкарпеток, до дронів з бронетехнікою...
20.10.2023 20:38 Ответить
Порох молодець!
20.10.2023 20:40 Ответить
І знов, виходячи з заголовка, усі ці "смаколики" впали бригадам з неба...
20.10.2023 20:53 Ответить
20.10.2023 20:55 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/7411 Петро Порошенко доповнюєцю інфу (пряма мова) :
"Окремо був радий бачити хлопців з «Братів по Зброї», депутатів від «ЄС», активістів «Справи Громад». Пишаюся вами і дякую за службу.
Обговорили ситуацію на їх напрямках. Ще є потреби. Тому прийняли запити на нову техніку і спробуємо найближчим часом все закрити.

До перемоги!"
20.10.2023 20:58 Ответить
https://t.me/putch111/38603 ЗСУ побили рекорд по кількості ліквідованих орків, а Порошенко - по кількості бригад, які отримали допомогу
20.10.2023 21:36 Ответить
Зевлада на початку великої війни не запропонувала опозиційним партіям створення уряду національної єдності. І це помилка дуже велика, що = злочину з огляду на вакханалію в управлінні найважливішими напрямками у воюючій державі. Досвідчені кадри в МО, інших міністерствах, ЗСУ значно б посилили обороноздатність держави.
20.10.2023 21:39 Ответить
Каким же жлобом нужно быть, что бы будучи мультимиллионером, даже для собственного пиара и рейтинга , не перечислить на ВСУ ни копейки. Даже Ахметов, Пинчук закупают дроны, авто и т.д . , а шоумена жаба давит.
20.10.2023 21:53 Ответить
Но персональную пенсию папе оформил!
"Пара шекелей лишними не будут!"
20.10.2023 23:07 Ответить
Почему Порох понимает , что даже одна передвижная мастерская иди банно-прачечный комплекс нужнее для бойцов , чем тысяча ежевечерних пафосных гундосиков? К сожалению биомасса по-прежнему рвет опу за Боневтика.
20.10.2023 21:59 Ответить
Московський ВОРОЖИЙ патріархат має бути ЗНИЩЕНИЙ!
20.10.2023 22:48 Ответить
Зелезадий впевнений що все у ЗСУ працює виключно завдяки його візитам у Ставку і вечірнім гундосикам по тб!
20.10.2023 23:10 Ответить
20.10.2023 23:39 Ответить
Народ, не будьмо такими наївними- головне дороги...або те, як можна пиз...ти на цих дорогах.
21.10.2023 07:01 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/7428 Порошенко об'їзжає фронт і донатить нові і нові "подарунки". Сьогодні - також. Але чомусь не називає, кому, тільки дає фотки . І підписує:

"З цими хлопцями ми бачимося вже не вперше. Від них є запит - ми їдемо. І кожна така поїздка на фронт - це емоції, які заряджають і дають сили на тижні вперед.
Цього разу привезли їм DJI Mavic. Бо з очима в небі - воювати спокійніше. А вони потрібні як вночі, так і вдень. Бо це не тільки їхнє життя, а й життя цивільного населення.
Більше того, вони потрібні в необмеженій кількості, бо це розхідний матеріал. Як і розхідний матеріал шини, які воїни дуже просили. Уламки, кулі… Американські Humvee роблять благородну справу, але колеса не витримують.
Тому привезли шини для HMMWV, буржуйки, прально-душові комплекси та потужні бельгійські вантажівки.
І диванним експертам, які щось гавкають про шини та буржуйки, раджу хоч раз в житті зʼїздити на фронт та поспілкуватися з воїнами.

Допомагаємо далі!"
21.10.2023 23:06 Ответить
 
 