Бригады, защищающие Марьинку, Авдеевку и Купянск, получили передвижные авторемонтные мастерские и дефицитные шины для HMMWV. ФОТО
Петр Порошенко с волонтерами привез технику для ремонта боевых машин бригадам, воюющим на наиболее напряженных участках восточного фронта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Сегодня здесь находится рекордное количество бригад. Все они приехали с горячих точек: Марьинка, Авдеевка, Купянск. 79-й, 25-й, 77-й, 44-й артиллерийским и другим бригадам привезли мобильную шиномонтажную мастерскую, передвижные авторемонтные мастерские на базе грузовиков DAF, мобильные стирально-душевые комплексы, шины для автомобилей HMMWV, квадрокоптеры DJI Mavic", – рассказал Порошенко.
Бойцам 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады передали уникальную мобильную станцию шиномонтажа на базе британского грузовика DAF YA. Этот шиномонтаж может быстро "переобуть" любые шины, включая дефицитную резину для американских HMMWV.
Три передвижных авторемонтных мастерских на базе DAF и резину для HMMWV передали в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду, которая воюет на Лиманском направлении. Мастерские оснащены необходимым инструментом, станками и генераторами для автономной работы в любых условиях.
Мощный мультипогрузчик FODEN, грузовики YA и банно-прачечные комплексы передали батальону логистики ДШВ. Общая стоимость этой партии техники – 15 млн грн. Отдельно военные благодарят за дефицитную резину.
"Сегодня наша бригада получает автомобильные шины для наших "Хамви". Это очень проблематичный вопрос в Вооруженных силах. Это дефицит. Спасибо Фонду Порошенко за эту помощь. Боевые подразделения выполняют задачи на этих "Хамви" от наших американских партнеров. Эти шины в Украине не производят", – объясняют бойцы.
звісно ж - Гетьман !
Може комусь відомо, що хоч копійку вони перерахували на потреби ЗСУ?
Але ***** то треба незламним...
«А нічого нового! Тобто, в принципі, можна і фотосесії з новим вантажем не робити - нічого не змінюється. І ми все це вже показували, багато разів. І ви все це бачили багато разів.
Завтра в дорогу:
1️⃣ мульти-навантажувач Foden 8*6
1️⃣ вантажівка DAF YA + мобільна станція шиномонтажу
2️⃣ вантажівки DAF YA з гідробортами-навантажувачами
1️⃣ вантажівка DAF YA з тентом
4️⃣ пересувні авторемонтні майстерні
6️⃣ прально-душових контейнерів
2️⃣3️⃣8️⃣ коліс для автомобілів HMMWV
Це 15 402 076 гривень‼️ І можна ж вже не казати, що половину сплатив Петро Порошенко, а друга половина - це ваша допомога. Але... як не казати, що ВИ зібрали 7 701 038 гривень? Як не казати, що в умовах війни, що в умовах повної розрухи економіки - ви знову допомогли армії на мільйони гривень!
Позавчора ми були у морської піхоти із вантажем на мільйони. (А https://t.me/dragonspech/6772 Дмитро Каленчук-Вовнянко доповнює : ""Справа громад" і Фонд Порошенка привезли морпіхам коптери "Mavic", вантажівки DAF і гуму для всюдоходів HMMWV. Ще - лазні-пральні. Волонтерську допомогу отримали 35-я, 36-я, 37-я, 38-я окремі бригади, 137-й батальйон морскої піхоти и 406-я артбригада. І бачте як цікаво. Морпіхи отримали допомогу - і зразу ж з'явилися чутки, що українські морпіхи висадилися... і звільнили... Але нехай про це Генсштаб скаже!") Завтра будемо у десантників із вантажем на мільйони. Щотижня ми з вами допомагаємо армії. І цей потік не зупинитися доти, доки ми не переможемо.
Я написав красиву і дуже пишномовну історію.
Ну, а тепер про менш епічне. У понеділок потрібно сплатити чергову порцію причепів для чергової порції прально-душових контейнерів. Це понад мільйон гривень. А ще, сьогодні подзвонив мені начальник речової служби одного з оперативних командувань. Він щиро дякував за вже передані 12 контейнерів і... БЛАГАВ взяти в роботу ще 12. Буквально, я не утрирую. А я не проти, але без вас і вашої допомоги - я буду змушений йому відмовити.
Я завжди прошу вас про допомогу.
Я завжди прошу вас про 5-10-100-200-500-1000 гривень, якщо на те є ще хоч якась можливість. Я завжди прошу вас про лайк-коментар-репост, тут можливість є у всіх, тут питання лише у бажанні.
Я завжди це робив, я завжди це робитиму. До перемоги».
"Окремо був радий бачити хлопців з «Братів по Зброї», депутатів від «ЄС», активістів «Справи Громад». Пишаюся вами і дякую за службу.
Обговорили ситуацію на їх напрямках. Ще є потреби. Тому прийняли запити на нову техніку і спробуємо найближчим часом все закрити.
До перемоги!"
"Пара шекелей лишними не будут!"
"З цими хлопцями ми бачимося вже не вперше. Від них є запит - ми їдемо. І кожна така поїздка на фронт - це емоції, які заряджають і дають сили на тижні вперед.
Цього разу привезли їм DJI Mavic. Бо з очима в небі - воювати спокійніше. А вони потрібні як вночі, так і вдень. Бо це не тільки їхнє життя, а й життя цивільного населення.
Більше того, вони потрібні в необмеженій кількості, бо це розхідний матеріал. Як і розхідний матеріал шини, які воїни дуже просили. Уламки, кулі… Американські Humvee роблять благородну справу, але колеса не витримують.
Тому привезли шини для HMMWV, буржуйки, прально-душові комплекси та потужні бельгійські вантажівки.
І диванним експертам, які щось гавкають про шини та буржуйки, раджу хоч раз в житті зʼїздити на фронт та поспілкуватися з воїнами.
Допомагаємо далі!"