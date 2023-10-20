Бригады, защищающие Марьинку, Авдеевку и Купянск, получили передвижные авторемонтные мастерские и дефицитные шины для HMMWV. ФОТО

Петр Порошенко с волонтерами привез технику для ремонта боевых машин бригадам, воюющим на наиболее напряженных участках восточного фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня здесь находится рекордное количество бригад. Все они приехали с горячих точек: Марьинка, Авдеевка, Купянск. 79-й, 25-й, 77-й, 44-й артиллерийским и другим бригадам привезли мобильную шиномонтажную мастерскую, передвижные авторемонтные мастерские на базе грузовиков DAF, мобильные стирально-душевые комплексы, шины для автомобилей HMMWV, квадрокоптеры DJI Mavic", – рассказал Порошенко.

Бойцам 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады передали уникальную мобильную станцию шиномонтажа на базе британского грузовика DAF YA. Этот шиномонтаж может быстро "переобуть" любые шины, включая дефицитную резину для американских HMMWV.

Три передвижных авторемонтных мастерских на базе DAF и резину для HMMWV передали в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду, которая воюет на Лиманском направлении. Мастерские оснащены необходимым инструментом, станками и генераторами для автономной работы в любых условиях.

Мощный мультипогрузчик FODEN, грузовики YA и банно-прачечные комплексы передали батальону логистики ДШВ. Общая стоимость этой партии техники – 15 млн грн. Отдельно военные благодарят за дефицитную резину.

"Сегодня наша бригада получает автомобильные шины для наших "Хамви". Это очень проблематичный вопрос в Вооруженных силах. Это дефицит. Спасибо Фонду Порошенко за эту помощь. Боевые подразделения выполняют задачи на этих "Хамви" от наших американских партнеров. Эти шины в Украине не производят", – объясняют бойцы.

