Украинские военные получат бронированные Land Rover для эвакуации, бензовозы и грузовики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Находящиеся на фронте украинские военные получат большую партию техники. Петр Порошенко во время поездки в Великобританию побывал на военных складах и купил новую партию техники для фронта: бронированные Land Rover для эвакуации, бензовозы и грузовики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Хочу поблагодарить нового министра обороны Великобритании, министра оборонных закупок и наших волонтеров здесь, в Британии. Мы ищем и находим бронированные средства для эвакуации для наших батальонов. Мы нашли определенное количество машин Land Rover. Мы доведем их до ума, наши волонтеры сделают тех проверку и если все будет хорошо, то эти 8 найденных бронированных Land Rover'ов 2005-2008 годов будут закуплены, оформлены и отправлены в Украину", – сказал Порошенко.

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"Еще есть то, что очень просили наши артиллерийские подразделения, десантные подразделения – мы нашли пару бензовозов на базе наших традиционных ДАФов. Они уже приведены в порядок. Везем их в Украину", – сообщил Порошенко.

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"Также куплены дополнительно 40 ДАФов. Мы сейчас начинаем ремонт топливной системы, ремонт пневматики, предварительное обслуживание двигателя", – говорит Порошенко.

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Стоимость этой партии техники – 450 тысяч фунтов, она приобретена на средства Фонда Порошенко и волонтеров "Справи громад".

"Эти 40 машин после оформления начнут двигаться в сторону Украины. Это ежедневная, но очень важная работа. Общее количество, которое уже сейчас законтрактовано и оплачено, превышает 200 автомобилей", – объяснил Порошенко.

"Land Rover'ы мы проверим, чтобы они были в качественном состоянии. И после положительного опыта эксплуатации этих машин займемся остальными. Потому что вопрос бронированной техники для эвакуации наших бойцов с фронта становится сейчас чрезвычайно актуальным", - подчеркнул Порошенко.