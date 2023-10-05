Украинские военные получат бронированные Land Rover для эвакуации, бензовозы и грузовики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Находящиеся на фронте украинские военные получат большую партию техники. Петр Порошенко во время поездки в Великобританию побывал на военных складах и купил новую партию техники для фронта: бронированные Land Rover для эвакуации, бензовозы и грузовики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Хочу поблагодарить нового министра обороны Великобритании, министра оборонных закупок и наших волонтеров здесь, в Британии. Мы ищем и находим бронированные средства для эвакуации для наших батальонов. Мы нашли определенное количество машин Land Rover. Мы доведем их до ума, наши волонтеры сделают тех проверку и если все будет хорошо, то эти 8 найденных бронированных Land Rover'ов 2005-2008 годов будут закуплены, оформлены и отправлены в Украину", – сказал Порошенко.
"Еще есть то, что очень просили наши артиллерийские подразделения, десантные подразделения – мы нашли пару бензовозов на базе наших традиционных ДАФов. Они уже приведены в порядок. Везем их в Украину", – сообщил Порошенко.
"Также куплены дополнительно 40 ДАФов. Мы сейчас начинаем ремонт топливной системы, ремонт пневматики, предварительное обслуживание двигателя", – говорит Порошенко.
Стоимость этой партии техники – 450 тысяч фунтов, она приобретена на средства Фонда Порошенко и волонтеров "Справи громад".
"Эти 40 машин после оформления начнут двигаться в сторону Украины. Это ежедневная, но очень важная работа. Общее количество, которое уже сейчас законтрактовано и оплачено, превышает 200 автомобилей", – объяснил Порошенко.
"Land Rover'ы мы проверим, чтобы они были в качественном состоянии. И после положительного опыта эксплуатации этих машин займемся остальными. Потому что вопрос бронированной техники для эвакуации наших бойцов с фронта становится сейчас чрезвычайно актуальным", - подчеркнул Порошенко.
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цікаво а скільки техніки для ЗСУ, фронту за власні гроші купив 4-х разовий ухилент від служби в ЗСУ, "найвеличніший" зенелох, геройбоневтік та уся його зе-камарілія з ВР, ж ОПи , КМ і тд.тп. ???
Печера Дракона:
ЗЕ І ТРИ НЕТУРИСТИ ДАНІЛОВА
Олексій Данілов причарував українців заявою, що від імені України виступати можуть тільки Зеленський і три особи, все решта - туристи. Такими особами крім самого Зеленського, Данилов назвав Шмигаля, Стефанчука та Кулебу. Показово - себе Данілов теж долучив до туристів. Андрія Єрмака, що характерно - так само.
ОП знову блиснув розумом і кмітливістю. Очевидно, заява Данілова стала реакцією на візит Петра Порошенка за кордон, якому до речі, ОПУ сильно опиралася. Нагадаю, на з'їзд Консервативної партії Великої Британії спікер Стефанчук не відпустив депутата Ірину Геращенко. Довелося Порошенкові віддуватися самому.
Нічого, впорався Петро Олексійович. Поспілкувався з керівниками Швеції, і бац - Швеція вже розглядає виділення $30 мільйонів на кредитні гарантії для фірм що торгують з Україною. Побалакав Порошенко зі шведським бізнесом, закликав вертатися в Україну, і бац - H&M вже відкриває шість салонів. Далі більше.
Приїхав Порошенко на з'їзд Консервативної партії Британії. Взяв участь у великій зустрічі "Консерватори - друзі України"… І бац - Данілов уже психує, про туристів розповідає.
Ще б пак. Контраст між зустрічами Порошенка и тим як чсерез губу говорили з Зеленським на генассамблеї ООН, в очі кидається зразу. Очевидно, західний істеблішмент вже задовбав цей неголений гундосик у засмальцьованій флісці, що поводиться так ніби йому весь світ винний. Порошенко у діловому костюмі, що приїздить не канючити гроші, а пропонувати спільні проекти, їм набагато ближчий. Дядько Петро веде переговори, заохочує, наводить аргументи чому їм це вигідно, малює плани спільного взаємовигідного майбутнього. З Порошенком зустрічаються міністри і представники Консервативної партії - її членами є екс-прем'єри Ліз Трасс та Боріс Джонсон, а лідер - чинний прем'єр Ріши Сунак. Зрозумілий рівень? Данілов каже що всі крім Зеленського, прем'єра та двох міністрів за кордоном - туристи?
Данілов, як істинний представник ЗЕкоманди, певно не в курсі, важить не те маєш ти докУмен, чи не маєш. Важить те як тебе приймають. А Захід ЗАВЖДИ спілкується і з владою, і з опозицією. Просто тому що опозиція, це завжди аудитор влади, контролер влади, і вже вибачте за подробицю - опозиція, це завтрашня влада.
Зе Зрада: «Фонд родини Камельчуків», що заснувала дружина нардепа Юрія Камельчука із «СН» - причетний до переправи ухилянтів за кордон під виглядом волонтерів, - ВАКС. Вони проходять по справі іншої «Слуги народу» Людмили Марченко, яка цим промишляла. У липні вона разом з помічницею пообіцяла вивезти з України чоловіка за $5300.
Саме те що треба! Логістика- кров армії
"🔹150 легендарних дронів DJI Mavic для багатьох підрозділів
🔹31 снайперський тепловізійний приціл Archer з вбудованою метеостанцією та дальноміром
🔹Професійні радіостанції Motorola
І вже одразу ці смаколики розподіляються рівномірно по війську.
Частина Мавіків вже полетіла до 33 батальйону, який бере участь в кривавих боях на Запоріжжі та виконує стабілізаційні дії на Сумщині.
20 прицілів поїдуть до Школи снайперів Сухопутних військ, а ще 11 повністю озброять кілька груп снайперів ССО.
Для того, аби ворогу ніде не було спокійно, поки він на українській землі!".