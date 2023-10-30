У Севастополі чули вибухи. Развожаєв запевняв, працювала ППО (оновлено). ВIДЕО

Вдень 30 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі було чути вибухи.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, повідомляють у соцмережах.

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Своєю чергою, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомляє про нібито роботу ППО.

"У Севастополі працює система ППО. Прохання всім зберігати спокій. Усі служби приведені у стан бойової готовності", - запевняє він.

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"Дим у районі Севастопольської бухти - це військові використовують табельні засоби маскування", - згодом додав Развожаєв.

Телеграм-канал "Крымский ветер" публікує фото, на яких видно дим у Севастополі.





Наразі тривогу у Севастополі скасовано. Так званий губернатор запевняє, що нібито збито дві повітряні цілі.