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У Севастополі чули вибухи. Развожаєв запевняв, працювала ППО (оновлено). ВIДЕО

Вдень 30 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі було чути вибухи.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, повідомляють у соцмережах

Увага! Ненормативна лексика!

Своєю чергою, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомляє про нібито роботу ППО.

"У Севастополі працює система ППО. Прохання всім зберігати спокій. Усі служби приведені у стан бойової готовності", - запевняє він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму уражено стратегічний об’єкт системи ППО, - СтратКом ЗСУ

"Дим у районі Севастопольської бухти - це військові використовують табельні засоби маскування", - згодом додав Развожаєв.

Телеграм-канал "Крымский ветер" публікує фото, на яких видно дим у Севастополі.

У Севастополі чули вибухи. Развожаєв запевняв, працювала ППО (оновлено) 01
У Севастополі чули вибухи. Развожаєв запевняв, працювала ППО (оновлено) 02

Наразі тривогу у Севастополі скасовано. Так званий губернатор запевняє, що нібито збито дві повітряні цілі.

Автор: 

вибух (4514) Крим (14185) ППО (3267) Севастополь (557)


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Топ коментарі
+19
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30.10.2023 12:20 Відповісти
+6
Апять ?
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30.10.2023 12:03 Відповісти
+5
Развожаєв розважає своїми заявами
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30.10.2023 12:07 Відповісти
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Апять ?
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30.10.2023 12:03 Відповісти
Ні, знову
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30.10.2023 13:19 Відповісти
Бада бум
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30.10.2023 12:04 Відповісти
Как по- разному работают
Украинские и российские ППО
В Киеве штаб как стоял ,так и стоит
А в Севастополе штабу каюк
Со всеми ,кто там был
Плохая у русни консерватория
И музыка в консерватории плохая
А исполнение совсем говенное
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30.10.2023 12:07 Відповісти
Развожаєв розважає своїми заявами
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30.10.2023 12:07 Відповісти
Та п.... у вас ще попереду! Це початок п......!
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30.10.2023 12:15 Відповісти
"А город подумал, а город подумал, а город подумал ученья идут"
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30.10.2023 12:19 Відповісти
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30.10.2023 12:20 Відповісти
Камни с неба упали, как заказывали. Ждите еще.
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30.10.2023 12:38 Відповісти
Говєнь - єпта,
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30.10.2023 13:01 Відповісти
Вєлік і могуч рузькій мат
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30.10.2023 13:02 Відповісти
Яке ж гарне блакитне небо в українському Севастополі!!
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30.10.2023 13:20 Відповісти
Правнук элочки людоєдки?
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30.10.2023 13:56 Відповісти
 
 