У Севастополі чули вибухи. Развожаєв запевняв, працювала ППО (оновлено). ВIДЕО
Вдень 30 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі було чути вибухи.
Про це, як інформує Цензор.НЕТ, повідомляють у соцмережах.
Увага! Ненормативна лексика!
Своєю чергою, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомляє про нібито роботу ППО.
"У Севастополі працює система ППО. Прохання всім зберігати спокій. Усі служби приведені у стан бойової готовності", - запевняє він.
"Дим у районі Севастопольської бухти - це військові використовують табельні засоби маскування", - згодом додав Развожаєв.
Телеграм-канал "Крымский ветер" публікує фото, на яких видно дим у Севастополі.
Наразі тривогу у Севастополі скасовано. Так званий губернатор запевняє, що нібито збито дві повітряні цілі.
Топ коментарі
+19 Виталий #548501
показати весь коментар30.10.2023 12:20 Відповісти Посилання
+6 Hulio
показати весь коментар30.10.2023 12:03 Відповісти Посилання
+5 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар30.10.2023 12:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Украинские и российские ППО
В Киеве штаб как стоял ,так и стоит
А в Севастополе штабу каюк
Со всеми ,кто там был
Плохая у русни консерватория
И музыка в консерватории плохая
А исполнение совсем говенное