Нацполіція отримала зі США 531 одиницю конфіскованої зброї. ФОТОрепортаж

Наразі до України прямує партія гвинтівок, до ініціативи приєднуються американські міста.

Про це у Facebook повідомив народний депутат Мар’ян Заблоцький, передає Цензор.НЕТ.

"До нашої програми Ukrainian Arsenal of Liberty після донату Маямі приєдналось місто Фінікс, штат Аризона. На цей раз набір цікавіший: 386 пістолетів 9 мм, 58 гвинтівок 5.56 мм, 29 гвинтівок 7.62 мм. До нього ми додали 58 одиниць дробовиків. Такий тип зброї окремо попросили, оскільки ними легше бити невеликі дрони", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепа, в Україну прямує вже і партія, яка складається з гвинтівок AR-15, які будуть передані в приватну власність громадян-членів ДФТГ Ірпеня. Частина з них - жінкам, які пережили окупацію.

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Але з організацією, однак, виникали певні труднощі: "Зіштовхнулись з дуже складною опозицією в США. Окремі представники з округів з великою присутністю етнічних росіян дуже образились і робили все, аби зупинити цю програму. Що абсолютно не дивує. Але нічого в них не вийшло. Будемо лупати далі".

Парламентар заявив, у Сполучених Штатах щороку витрачається приблизно 130 мільярдів доларів на поліцію. На їхніх складах - тони чудового надлишкового обладнання, яке можна залучити при продовженні активної адвокаційної кампанії.

"З цими поставками зброї ми прорубали логістичний та юридичний механізм реалізації, який тепер можна масштабувати. Для мене це було основним завданням", - підсумував він.

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