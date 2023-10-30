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Нацполіція отримала зі США 531 одиницю конфіскованої зброї. ФОТОрепортаж

Наразі до України прямує партія гвинтівок, до ініціативи приєднуються американські міста.

Про це у Facebook повідомив народний депутат Мар’ян Заблоцький, передає Цензор.НЕТ.

"До нашої програми Ukrainian Arsenal of Liberty після донату Маямі приєдналось місто Фінікс, штат Аризона. На цей раз набір цікавіший: 386 пістолетів 9 мм, 58 гвинтівок 5.56 мм, 29 гвинтівок 7.62 мм. До нього ми додали 58 одиниць дробовиків. Такий тип зброї окремо попросили, оскільки ними легше бити невеликі дрони", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепа, в Україну прямує вже і партія, яка складається з гвинтівок AR-15, які будуть передані в приватну власність громадян-членів ДФТГ Ірпеня. Частина з них - жінкам, які пережили окупацію.

Читайте: Українські військові отримають дві евакуаційні амфібії, - нардеп Заблоцький. ФОТО

Але з організацією, однак, виникали певні труднощі: "Зіштовхнулись з дуже складною опозицією в США. Окремі представники з округів з великою присутністю етнічних росіян дуже образились і робили все, аби зупинити цю програму. Що абсолютно не дивує. Але нічого в них не вийшло. Будемо лупати далі".

Парламентар заявив, у Сполучених Штатах щороку витрачається приблизно 130 мільярдів доларів на поліцію. На їхніх складах - тони чудового надлишкового обладнання, яке можна залучити при продовженні активної адвокаційної кампанії.

"З цими поставками зброї ми прорубали логістичний та юридичний механізм реалізації, який тепер можна масштабувати. Для мене це було основним завданням", - підсумував він.

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Нацполіція отримала зі США 531 одиницю конфіскованої зброї 01
Нацполіція отримала зі США 531 одиницю конфіскованої зброї 02
Нацполіція отримала зі США 531 одиницю конфіскованої зброї 03
Нацполіція отримала зі США 531 одиницю конфіскованої зброї 04
Нацполіція отримала зі США 531 одиницю конфіскованої зброї 05
Нацполіція отримала зі США 531 одиницю конфіскованої зброї 06
Нацполіція отримала зі США 531 одиницю конфіскованої зброї 07
Нацполіція отримала зі США 531 одиницю конфіскованої зброї 08
Нацполіція отримала зі США 531 одиницю конфіскованої зброї 09
Нацполіція отримала зі США 531 одиницю конфіскованої зброї 10
Нацполіція отримала зі США 531 одиницю конфіскованої зброї 11
Нацполіція отримала зі США 531 одиницю конфіскованої зброї 12

Автор: 

зброя (7526) Нацполіція (15267) США (23355) Заблоцький Мар’ян (26)


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Топ коментарі
+8
Ці два котика рятують очі від того брухту в ящиках...

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30.10.2023 15:34 Відповісти
+8
А поліція не конфіскує, часом, "Томагавки" ?
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30.10.2023 15:49 Відповісти
+7
у блатальонов Монако і Квартал будуть нові цяцьки?
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30.10.2023 15:27 Відповісти
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у блатальонов Монако і Квартал будуть нові цяцьки?
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30.10.2023 15:27 Відповісти
Они за дешево выкупят у женщин с Ирпеня, переживших оккупацию
.
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30.10.2023 21:25 Відповісти
Ці два котика рятують очі від того брухту в ящиках...

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30.10.2023 15:34 Відповісти
Видно, що кіт з зацікавленням лізе до зброї а кішка сидить осторонь...
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30.10.2023 18:36 Відповісти
Перший кіт:
-- ***** собі!
Другий кіт:
-- У мене такого добра...
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30.10.2023 19:20 Відповісти
Коти вже обрали карабіни?
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30.10.2023 15:38 Відповісти
А поліція не конфіскує, часом, "Томагавки" ?
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30.10.2023 15:49 Відповісти
Добре якщо розійдеться та зброя тільки серед депутатів а може й до кримінальних груп потрапити, бо хто знає скільки ще зам.міністрів має "дружні" стосунки з криміналом.....
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30.10.2023 15:50 Відповісти
Номери в американців переписані.
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30.10.2023 15:56 Відповісти
Ага. Кто рискнет взять себе ствол с *висяками*? Там все отстрелянные и переписанные
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30.10.2023 18:21 Відповісти
Полиции они не нужны. Лучше дать террорбороне. Хотя о чем я. У нас ее наверное фактически нет. Если что снова люди будут бегать просить дать им оружие а их будут посылать туда сюда.
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30.10.2023 15:58 Відповісти
ШИКАРДОС СМЕРТЬ РАШИСТАМ ПО РУШНИЦІ В КОЖНИЙ ДІМ УКРАЇНЦЯ ТОДІ І КОРУПЦІЯ ШВИДКО ЗНИКНЕ
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30.10.2023 16:04 Відповісти
Глоки хороши) один раз из него в тире стрелял, из-за слабых кистей в автоматическом режиме чуть не наложил в штаны, а вот в цель не наложил. Зато в одиночном - просто огонь, если приловчиться.
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30.10.2023 16:10 Відповісти
афаков на роздачу не успел....
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30.10.2023 16:20 Відповісти
Наскільки я розумію, це, в переважній більшості, цивільна зброя, без автоматичного вогню (це я про карабіни)?
Питання? А навіщо вона навіть поліції?
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30.10.2023 17:05 Відповісти
Это б/у оружие. Оно находилось в разных руках. Уход за ним тоже был разным. По фото везли навалом. Последний раз чистилось и смазывалось хер знает когда. Пистолеты некомплект.
Всё только в мастерские.
Не знаю есть ли у нас сертифицированные мастерские. Там % 30 металлоломом окажется.
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30.10.2023 18:56 Відповісти
Це просто сказка. Весь конфіскат з США в Україну. Кожен українець має мати мінімум один ствол, незважаючи на майновий стан, стать і з 18 +. По всій країні відкрити курси і тіри. Жоден українець не має оминути навчання. А криміналу і корупціонерам приготуватись - спорити з ними в умовах війни немає про що.
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30.10.2023 17:15 Відповісти
100%. В школах с 9-го класса детям нужно преподавать ДПЮ с обязательным посещением военных полигонов и стрельбами. Спойкойная жизнь у нас к сожалению закончилась. Нужно как в Израиле всех готовить к войне. Лучше все будут подготовлены и войны не будет чем народ будет не готов и война будет
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30.10.2023 18:24 Відповісти
Много лет уже как интернет провел себе (13лет) на многих форумах постоянно одно и тоже предлагаю. Только закон об оружии и в том числе короткий огнестрел с правом ношения все поставит на свои места. Право на защиту личности, своей семьи и имущества своего, право Конституционное!!! Само понятие как частная собственность станет на свои места в мозгах людей, даже здесь оружие и есть базовый фактор. Кстати в Молдове с 1993г. Мы хронически отстаём во всём и везде на десятки лет. Тем более эта война надолго.
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30.10.2023 19:24 Відповісти
Так ки спершу у себе на росії почніть роздавати короткрстволи, побачимо, по некрологам як пішло....
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30.10.2023 23:21 Відповісти
За 12 лет на этом форуме я несколько раз всего лишь отвечаю или что подобное с тем у кого странный ник. Раз уже не стало у нас цензуры совковой. то что бздеть по части своего имени? Днями вот будет уже как 70 лет я живу в Харькове. Ущучил?
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02.11.2023 21:48 Відповісти
Так, ти відмий троль, зі стажем. Працювати починав ще на Януковича?
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02.11.2023 21:52 Відповісти
Опять я не ошибся. Сганяй на хутор, пожри ,,с сыром пырогы,, что наменял за своих девок. Отмандыкиль---как говорят в Вятке.
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02.11.2023 21:57 Відповісти
Попердоліло, тріль ?
Ти тіки не ліняй нікуди, без тебе не так смішно.
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02.11.2023 22:08 Відповісти
А для чого мусорам зброя вони що вона захистить їх від народу.
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30.10.2023 17:42 Відповісти
А ментам то для чого передали, що з них толку для війни, їх що відправлять у рішучий наступ?
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30.10.2023 18:46 Відповісти
Соединенных Штатах ежегодно тратится примерно 130 миллиардов долларов на полицию. На их складах - тона прекрасного избыточного оборудования, которое можно привлечь при продолжении активной адвокационной кампании. Источник:


Тона (кат. Tona) - муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
То́нна - одиниця вимірювання маси. Тонна дорівнює тисячі кілограмів.
Хотя, кто его читает. Полный текст.
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30.10.2023 18:51 Відповісти
Вже точно не пам'ятаю, пів року чи рік тому я натрапив в неті, що громадяни США готові подарувати українським громадянам кілька десятків тисяч різноманітної зброї зі своїх домашніх арсеналів, в тому числі називалась цифра щось біля 20 тисяч снайперських гвинтівок великого калібру для самозахисту, але наше МВС стало на заваді. Ми мали можливість, отримавши такі подарунки, озброїти потужними снайперськими гвинтівками 20000 снайперів, але влада так боїться озброєння народу, що готова відмовити в озброєнні ЗСУ. Мабуть покумекали і вирішили що для народу це занадто, а проти народу згодиться.
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30.10.2023 19:00 Відповісти
Де це ти "натрапив у неті", троль?
Так і скажи прямо - ведмедчук темники пороздавав от ти і "натрапив"
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30.10.2023 23:23 Відповісти
Шо ти шкіришся? Мертвечука приплутав, ідіот. Хто тебе тролить? Відео викладали хлопці, для мене по віку хлопці, а так вже дорослі років під 40 чоловіки, які типу на волонтерських засадах займаються забезпеченням снайперів гвинтівками, ************ до них і прицілами. Як я зрозумів, вони з Асоціації власників зброї України. Можливо в Ютубі чи ТікТок, а можливо і тут на Цензорі було або звідси за посиланням переглядав.
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31.10.2023 01:38 Відповісти
Так ти троль від асоціації власників зброї ?
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31.10.2023 10:49 Відповісти
Чому троль? Я підримую позицію асоціації про прийняття Закону про зброю, який би врегулював обіг зброї серед цивільного населення та право на збройний самозахист. Зброя в руках громадян це найкращий гарант Конституції і це доведено наприклад в США. Там політики яких спіймали лише на брехні швиденько добровільно сходять з рельсів, а на корупції ще швидше, бо розуміють, що не варто чекати поки озброєні громадяни прийдуть їх просити покинути урядовий квартал.
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31.10.2023 22:13 Відповісти
Ви вже, тролі, притомили цією одноманітньою галіматьєю. Ліньки навіть писти щось на цю проплачену полову.
Троль, Україна- не США. І люди, що живуть в Україні і весь столітній досвід взємовідносин персони і держави, чи громадян між собою, відношення громадян до законослухняності діаметралтно протилежні.
От коли тврї роботодавці переселять на територію України американців, тоді і будете їм торгувати револьверти.
А поки наші громадни мають прекрасну нагоду збагачувати твоїх хазяяв купуючи мисливську зброю і карабіни.
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31.10.2023 22:49 Відповісти
Живеш рабом ним і помреш з такими переконаннями. Мені хазяїв та роботодавців вигадуєш, а сам як пес. Кличку тобі хазяїн дав чи дозволив самому придумати?
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01.11.2023 00:10 Відповісти
Прорвало, тріль .
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01.11.2023 00:42 Відповісти
Мені дуже сподобалося, що частина зброї буде передана громадянам, дай Боже щоб це відбулося, американці дають зрозуміти,
що громадяни воюєчої країни повинні мати можливість самооборони, це те чого найбільше боїться вся провладна корупційна шушель, яка неспроможна на другий рік війни ухвалити закон про зброю.
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30.10.2023 19:11 Відповісти
Ніхто, нікому, ніяким гррмадянам передавати збророю небуде. Це все піар депутата- Слуги Народу.
У нашої поліції на складах лежить подібного у сотні разів більше і нікому ніхто нічого не передає.
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30.10.2023 20:20 Відповісти
Вы оцените красоту игры. Винтовки, бабам, даром, жительницам Ирпеня.
Аналогично наказанию ветеранов ЗСУ. Хочешь, не хочешь, а два гектара земли получай.
Застройщики руки потирают.
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30.10.2023 21:20 Відповісти
Перероблять під "гражданський", і через магазини зброї продадуть.Нічого дивного. США допомогло нашим баригам.(((
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30.10.2023 21:24 Відповісти
 
 