Нацполіція отримала зі США 531 одиницю конфіскованої зброї. ФОТОрепортаж
Наразі до України прямує партія гвинтівок, до ініціативи приєднуються американські міста.
Про це у Facebook повідомив народний депутат Мар’ян Заблоцький, передає Цензор.НЕТ.
"До нашої програми Ukrainian Arsenal of Liberty після донату Маямі приєдналось місто Фінікс, штат Аризона. На цей раз набір цікавіший: 386 пістолетів 9 мм, 58 гвинтівок 5.56 мм, 29 гвинтівок 7.62 мм. До нього ми додали 58 одиниць дробовиків. Такий тип зброї окремо попросили, оскільки ними легше бити невеликі дрони", - йдеться в повідомленні.
За словами нардепа, в Україну прямує вже і партія, яка складається з гвинтівок AR-15, які будуть передані в приватну власність громадян-членів ДФТГ Ірпеня. Частина з них - жінкам, які пережили окупацію.
Але з організацією, однак, виникали певні труднощі: "Зіштовхнулись з дуже складною опозицією в США. Окремі представники з округів з великою присутністю етнічних росіян дуже образились і робили все, аби зупинити цю програму. Що абсолютно не дивує. Але нічого в них не вийшло. Будемо лупати далі".
Парламентар заявив, у Сполучених Штатах щороку витрачається приблизно 130 мільярдів доларів на поліцію. На їхніх складах - тони чудового надлишкового обладнання, яке можна залучити при продовженні активної адвокаційної кампанії.
"З цими поставками зброї ми прорубали логістичний та юридичний механізм реалізації, який тепер можна масштабувати. Для мене це було основним завданням", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
-- ***** собі!
Другий кіт:
-- У мене такого добра...
Питання? А навіщо вона навіть поліції?
Всё только в мастерские.
Не знаю есть ли у нас сертифицированные мастерские. Там % 30 металлоломом окажется.
Ти тіки не ліняй нікуди, без тебе не так смішно.
Тона (кат. Tona) - муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
То́нна - одиниця вимірювання маси. Тонна дорівнює тисячі кілограмів.
Хотя, кто его читает. Полный текст.
Так і скажи прямо - ведмедчук темники пороздавав от ти і "натрапив"
Троль, Україна- не США. І люди, що живуть в Україні і весь столітній досвід взємовідносин персони і держави, чи громадян між собою, відношення громадян до законослухняності діаметралтно протилежні.
От коли тврї роботодавці переселять на територію України американців, тоді і будете їм торгувати револьверти.
А поки наші громадни мають прекрасну нагоду збагачувати твоїх хазяяв купуючи мисливську зброю і карабіни.
що громадяни воюєчої країни повинні мати можливість самооборони, це те чого найбільше боїться вся провладна корупційна шушель, яка неспроможна на другий рік війни ухвалити закон про зброю.
У нашої поліції на складах лежить подібного у сотні разів більше і нікому ніхто нічого не передає.
Аналогично наказанию ветеранов ЗСУ. Хочешь, не хочешь, а два гектара земли получай.
Застройщики руки потирают.