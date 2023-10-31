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У Запоріжжі остаточно демонтували пам’ятник Пушкіну. ВІДЕО+ФОТО

31 жовтня в Запоріжжі закінчили демонтаж залишків бюста російського письменника Олександра Пушкіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Cуспільне.

"За рішенням виконавчого комітету №593 від 26 жовтня 2023 року міська рада надала дозвіл Олександрівському району на демонтаж пам'ятника О.С. Пушкіну"

У коментарі запорізький історик Валерій Стойчев зазначив, що цей пам'ятник прибрали з майдану в рамках процесу деколонізації.

Сам пам'ятник Олександру Пушкіну було встановлено у Запоріжжі наприкінці 90-х років минулого століття "зна відзнаку про перебування великого поета на запорізькій землі у травні 1820 року".

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У Запоріжжі остаточно демонтували пам’ятник Пушкіну 01
У Запоріжжі остаточно демонтували пам’ятник Пушкіну 02

Автор: 

демонтаж (193) Запоріжжя (2294) пам’ятник (931) Пушкін Олександр (47)


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Топ коментарі
+16
Едет Пушкин в БМП
******* холодильник
А за ним с ковром в руке
Граф Толстой, насильник
Тютчев плазму намутил
А Некрасов чайник
Михалков везет курей
Он у них начальник!
Зубы с золота,меха
Платье из гипюра
До чего же хороша
Русская культура!
Чехов доллары стянул,
Достоевский - люстру:
За любимую страну
Так воюет русский!
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31.10.2023 13:08 Відповісти
+6
пушкіна жалка?...
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31.10.2023 13:19 Відповісти
+6
Где то в Ватикане заплакала римская Мама
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31.10.2023 13:22 Відповісти
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Едет Пушкин в БМП
******* холодильник
А за ним с ковром в руке
Граф Толстой, насильник
Тютчев плазму намутил
А Некрасов чайник
Михалков везет курей
Он у них начальник!
Зубы с золота,меха
Платье из гипюра
До чего же хороша
Русская культура!
Чехов доллары стянул,
Достоевский - люстру:
За любимую страну
Так воюет русский!
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31.10.2023 13:08 Відповісти
Цікаво а памятник Петру І в Полтаві вже знесли чи він ще стоїть?
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31.10.2023 13:51 Відповісти
Не знаю! Полтава за останні тридцять років уже до того"зрусифікувалася" що я вже нічого неможливого не допускаю!
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31.10.2023 13:57 Відповісти
Звісно, це ж не укриття для населення будувати. А що там Запоріжжя чемпіон по розкраданню гуманітарки, чи вже є нові лідори?
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31.10.2023 13:11 Відповісти
пушкіна жалка?...
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31.10.2023 13:19 Відповісти
Нет жалко бабло распиленное на его демонтаж, а могли бы купить несколько дронов
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31.10.2023 13:47 Відповісти
Зі знесенням пушкіних у нас - порядок.
Зі зведенням укриттів та розподілом гуманітарки у нас - непорядок.
От якби ще пушкіни стояли, було б зовсім сумно, а так хоч щось робиться у правильному напрямку.
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31.10.2023 13:43 Відповісти
Хіба знос пушкіних якось допомагає перемозі України? Краще на витрачені кошти щось корисне зробили, наприклад - двері у бомбосховище.
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31.10.2023 16:17 Відповісти
О, ещё один "какая разница" и "а пушкина-то за что?"
Клоун навіть українською написав, щоб ніхто не здогадався
Вот из-за таких дебилов - любителей пушкиных и толстоевских эта война и идёт.

Пока не увидите связь между пушкиным и войной - война будет продоложаться.
В сраку себе своего пушкина засунь.
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31.10.2023 16:50 Відповісти
Як приїдеш до України, я тобі його в сраку засуну, ухилянт смердючий, падло.
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31.10.2023 21:27 Відповісти
Вважайте, що цього пушкіна закатали в асфальт.
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01.11.2023 08:44 Відповісти
А я і вважаю так - пушкіни, асфальт, барабани, овочерізки, яєчки по 17 грн/шт....
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01.11.2023 09:00 Відповісти
От якби ваш перелік був би без пушкінів, стало б зовсім сумно. А так хоч якась користь є.
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01.11.2023 09:03 Відповісти
Арестовіч памагііііі !
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31.10.2023 13:14 Відповісти
Не стали очікувати поки у нього попаде рашистська ракета.
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31.10.2023 13:15 Відповісти
Дуже добре. Сподіваюсь, в школах теж вже не буде цього непотребу і дітей більше не катуватимуть його творчістю (свого часу змушували на пам'ять вчити його маячню).
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31.10.2023 13:19 Відповісти
Чим маячня? Навчись ввдрізняти
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31.10.2023 13:31 Відповісти
Ти згоден, що все, написане російською мовою, не варте того паперу, на якому воно написане?
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31.10.2023 13:43 Відповісти
Всім, починаючи від нудних римованих казок, закінчуючи матюкливою вульгарщиною.
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31.10.2023 13:53 Відповісти
О, а ось і узкіх підвізли!
Що наступне скажеш - СРСР відвідував Бог?
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31.10.2023 16:52 Відповісти
Ну чого ти так? Деякі вірші він непогано написав! Наприклад "Тиха украинская ночь!" - за два століття як Ленін "Україну створив"!
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31.10.2023 13:41 Відповісти
у заПарижжі демонтували пушкіна: ля мур вже більше не тужур
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31.10.2023 13:19 Відповісти
Где то в Ватикане заплакала римская Мама
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31.10.2023 13:22 Відповісти
Фуххх,...ну теперь заживем. Ато, блеать, думаю шо оно мешает...
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31.10.2023 13:25 Відповісти
А теперь подумайте о деньгах за кран и машину подрядчикам , оплату клеркам, которьіе ето организовьввают. Ах да... война уже окончена, куда же еще бабло осваивать? А дети лохов собирают на дроньі.
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31.10.2023 13:35 Відповісти
Ти русскій на всю голову...
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31.10.2023 15:40 Відповісти
Когда ребенку нечего поесть, только й@бнутая мама переживает за прическу
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31.10.2023 13:37 Відповісти
Русскій?
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31.10.2023 13:41 Відповісти
А.. я зрозумів - якщо ти пишеш українською, то бабулєси рубать це святе діло. Вибачте
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31.10.2023 13:56 Відповісти
Русскій...
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31.10.2023 13:59 Відповісти
Перше, що зробила русня для Маріуполя після його "звільнення" - це виправила назву міста на в'їзді.
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31.10.2023 13:45 Відповісти
Дочого це??
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31.10.2023 13:49 Відповісти
пнх !
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31.10.2023 13:53 Відповісти
До того, що після "звільнення" Маріуполя там напевно було набагато більше голодних, ніж зараз у Запоріжжі.
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31.10.2023 13:54 Відповісти
Шо ти мелеш. До чого тут Маріуполь. Подивись навколо. Країну грабують. Я тобі довбень пишу про те, що украінські діти збирають кошти - посуті копійки, щоб допомогти ЗСУ, поки місцеві бюджети таким чином бабло освоюють. Зєлєнь поїхала в Вашингтон і обісралася - бо сказали просто - ВИ КРАДІІ! Чи ти насправді вважаєш що доцільніше тягать якесь погруддя пушкіна, чим допомогти тими коштами людям Запоріжжя які залишились без житла. Я таких знаю особисто.
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31.10.2023 14:17 Відповісти
Заспокойтесь, це опудало не на останні піввареничка знімали. Між іншим, ті гроші б все одно закатали в асфальт, а так хоч добре діло зробили.
Русня посеред розбитого вщент Северодонєцька поставила красиву новорічну ялинку.
Тому що краще за всіх інших розуміє значення вислову "мова, віра, армія". Цьому у русні слід би і повчитись. Нехай навіть і у такий збочений спосіб.
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31.10.2023 14:35 Відповісти
Мардва может поставить только эрямц кузю.
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31.10.2023 15:54 Відповісти
Це був символ подружнього щастя, як член перед РАГСом стояв!
Йому навіть головку накарбували)

Пушкін все **** зіпсував!
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31.10.2023 14:14 Відповісти
КаЖУТЬ що сашко гарматний був нiгером?
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31.10.2023 14:56 Відповісти
Будьте політкоректні - афро-дупим!
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31.10.2023 15:09 Відповісти
Нарешті той пам'ятник знесли! Стояла посеред міста велетенська кам' яна зал@па, хто бачив той знає🤮
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31.10.2023 15:14 Відповісти
Пущай мардва сипе у ссысрани и засрани ставить идола с мардовсими борзописсями: пукше - хлопушке, салтыку - засольщику, толстому - товстому и прочим мардовским ёркам ватутям - хитрожопым, которых ана в хрен своими не признает.
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31.10.2023 15:51 Відповісти
Работы проводила компания "УкрДантес"
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31.10.2023 15:55 Відповісти
Туда ему и дорога, только не нужно их хранить - на утилизацию, переплавку и т.д.
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31.10.2023 19:16 Відповісти
 
 