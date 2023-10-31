У Запоріжжі остаточно демонтували пам’ятник Пушкіну. ВІДЕО+ФОТО
31 жовтня в Запоріжжі закінчили демонтаж залишків бюста російського письменника Олександра Пушкіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Cуспільне.
"За рішенням виконавчого комітету №593 від 26 жовтня 2023 року міська рада надала дозвіл Олександрівському району на демонтаж пам'ятника О.С. Пушкіну"
У коментарі запорізький історик Валерій Стойчев зазначив, що цей пам'ятник прибрали з майдану в рамках процесу деколонізації.
Сам пам'ятник Олександру Пушкіну було встановлено у Запоріжжі наприкінці 90-х років минулого століття "зна відзнаку про перебування великого поета на запорізькій землі у травні 1820 року".
Топ коментарі
+16 Яр Холодний
показати весь коментар31.10.2023 13:08 Відповісти Посилання
+6 віктор федорович #394174
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+6 Alex Nosov #582146
показати весь коментар31.10.2023 13:22 Відповісти Посилання
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******* холодильник
А за ним с ковром в руке
Граф Толстой, насильник
Тютчев плазму намутил
А Некрасов чайник
Михалков везет курей
Он у них начальник!
Зубы с золота,меха
Платье из гипюра
До чего же хороша
Русская культура!
Чехов доллары стянул,
Достоевский - люстру:
За любимую страну
Так воюет русский!
Зі зведенням укриттів та розподілом гуманітарки у нас - непорядок.
От якби ще пушкіни стояли, було б зовсім сумно, а так хоч щось робиться у правильному напрямку.
Клоун навіть українською написав, щоб ніхто не здогадався
Вот из-за таких дебилов - любителей пушкиных и толстоевских эта война и идёт.
Пока не увидите связь между пушкиным и войной - война будет продоложаться.
В сраку себе своего пушкина засунь.
Що наступне скажеш - СРСР відвідував Бог?
Русня посеред розбитого вщент Северодонєцька поставила красиву новорічну ялинку.
Тому що краще за всіх інших розуміє значення вислову "мова, віра, армія". Цьому у русні слід би і повчитись. Нехай навіть і у такий збочений спосіб.
Йому навіть головку накарбували)
Пушкін все **** зіпсував!