У Запоріжжі остаточно демонтували пам’ятник Пушкіну. ВІДЕО+ФОТО

31 жовтня в Запоріжжі закінчили демонтаж залишків бюста російського письменника Олександра Пушкіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Cуспільне.

"За рішенням виконавчого комітету №593 від 26 жовтня 2023 року міська рада надала дозвіл Олександрівському району на демонтаж пам'ятника О.С. Пушкіну"

У коментарі запорізький історик Валерій Стойчев зазначив, що цей пам'ятник прибрали з майдану в рамках процесу деколонізації.

Сам пам'ятник Олександру Пушкіну було встановлено у Запоріжжі наприкінці 90-х років минулого століття "зна відзнаку про перебування великого поета на запорізькій землі у травні 1820 року".

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