В Запорожье окончательно демонтировали памятник Пушкину. ВИДЕО+ФОТО

31 октября в Запорожье закончили демонтаж остатков бюста российского писателя Александра Пушкина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Cуспільне.

"По решению исполнительного комитета №593 от 26 октября 2023 года городской совет предоставил разрешение Александровскому району на демонтаж памятника А.С. Пушкину"

В комментарии запорожский историк Валерий Стойчев отметил, что этот памятник был убран с площади в рамках процесса деколонизации.

Сам памятник Александру Пушкину был установлен в Запорожье в конце 90-х годов прошлого века "в знак о пребывании великого поэта на запорожской земле в мае 1820 года".

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