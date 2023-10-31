В Запорожье окончательно демонтировали памятник Пушкину. ВИДЕО+ФОТО
31 октября в Запорожье закончили демонтаж остатков бюста российского писателя Александра Пушкина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Cуспільне.
"По решению исполнительного комитета №593 от 26 октября 2023 года городской совет предоставил разрешение Александровскому району на демонтаж памятника А.С. Пушкину"
В комментарии запорожский историк Валерий Стойчев отметил, что этот памятник был убран с площади в рамках процесса деколонизации.
Сам памятник Александру Пушкину был установлен в Запорожье в конце 90-х годов прошлого века "в знак о пребывании великого поэта на запорожской земле в мае 1820 года".
Топ комментарии
+16 Яр Холодний
показать весь комментарий31.10.2023 13:08 Ответить Ссылка
+6 віктор федорович #394174
показать весь комментарий31.10.2023 13:19 Ответить Ссылка
+6 Alex Nosov #582146
показать весь комментарий31.10.2023 13:22 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
******* холодильник
А за ним с ковром в руке
Граф Толстой, насильник
Тютчев плазму намутил
А Некрасов чайник
Михалков везет курей
Он у них начальник!
Зубы с золота,меха
Платье из гипюра
До чего же хороша
Русская культура!
Чехов доллары стянул,
Достоевский - люстру:
За любимую страну
Так воюет русский!
Зі зведенням укриттів та розподілом гуманітарки у нас - непорядок.
От якби ще пушкіни стояли, було б зовсім сумно, а так хоч щось робиться у правильному напрямку.
Клоун навіть українською написав, щоб ніхто не здогадався
Вот из-за таких дебилов - любителей пушкиных и толстоевских эта война и идёт.
Пока не увидите связь между пушкиным и войной - война будет продоложаться.
В сраку себе своего пушкина засунь.
Що наступне скажеш - СРСР відвідував Бог?
Русня посеред розбитого вщент Северодонєцька поставила красиву новорічну ялинку.
Тому що краще за всіх інших розуміє значення вислову "мова, віра, армія". Цьому у русні слід би і повчитись. Нехай навіть і у такий збочений спосіб.
Йому навіть головку накарбували)
Пушкін все **** зіпсував!