Українець під кокаїном погрожував польським прикордонникам ножем. Його затримали. ФОТО

В Польщі затримали громадянина України, який займався незаконним переправленням мігрантів і погрожував прикордонникам ножем.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Прикордонники розповіли, що намагалися зупинити для контролю мікроавтобус із польськими номерами, який прямував до кордону з Німеччиною. Його водій проігнорував сигнали про зупинку й почав тікати на великій швидкості.

Поблизу села Валовиці, що в прикордонному районі, чоловік раптово зупинив автомобіль, вискочив із нього й спробував втекти.

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"Прикордонники зробили попереджувальні постріли. Однак виявилося, що водій не має наміру здаватися. Він дістав ніж і почав погрожувати спочатку прикордоннику, а потім заявив, що сам себе скалічить", - пише Прикордонна служба Польщі.

Прикордонники залучили перемовника від поліції, який переконав чоловіка покласти ножа й здатись. Ним виявився 26-річний громадянин України, мав намір вивезти групу іноземців до Німеччини у вантажному відсіку автобуса.

Співробітники польської прикордонної служби виявили у водійських дверцятах пакетик із 0,5 грама кокаїну. Його підтвердили і в організмі українця.

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Чоловіку оголосили звинувачення в організації перетину польсько-німецького кордону всупереч правилам, непокорі наказу про зупинку транспортного засобу, активному нападі на офіцера і водінні в стані наркотичного сп'яніння.

Наразі українця арештували на три місяці, а за сукупністю звинувачень йому загрожує до 10 років ув’язнення.

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