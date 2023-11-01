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Українець під кокаїном погрожував польським прикордонникам ножем. Його затримали. ФОТО

В Польщі затримали громадянина України, який займався незаконним переправленням мігрантів і погрожував прикордонникам ножем.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Прикордонники розповіли, що намагалися зупинити для контролю мікроавтобус із польськими номерами, який прямував до кордону з Німеччиною. Його водій проігнорував сигнали про зупинку й почав тікати на великій швидкості.

Поблизу села Валовиці, що в прикордонному районі, чоловік раптово зупинив автомобіль, вискочив із нього й спробував втекти.

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"Прикордонники зробили попереджувальні постріли. Однак виявилося, що водій не має наміру здаватися. Він дістав ніж і почав погрожувати спочатку прикордоннику, а потім заявив, що сам себе скалічить", - пише Прикордонна служба Польщі.

Українець під кокаїном погрожував польським прикордонникам ножем. Його затримали 01

Прикордонники залучили перемовника від поліції, який переконав чоловіка покласти ножа й здатись. Ним виявився 26-річний громадянин України, мав намір вивезти групу іноземців до Німеччини у вантажному відсіку автобуса.

Співробітники польської прикордонної служби виявили у водійських дверцятах пакетик із 0,5 грама кокаїну. Його підтвердили і в організмі українця.

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Українець під кокаїном погрожував польським прикордонникам ножем. Його затримали 02

Чоловіку оголосили звинувачення в організації перетину польсько-німецького кордону всупереч правилам, непокорі наказу про зупинку транспортного засобу, активному нападі на офіцера і водінні в стані наркотичного сп'яніння.

Наразі українця арештували на три місяці, а за сукупністю звинувачень йому загрожує до 10 років ув’язнення.

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Автор: 

прикордонники (1109) Польща (8620) українці (2547)


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Топ коментарі
+12
Це не Зеленський погрожував?
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01.11.2023 09:05 Відповісти
+4
Ну, шо дураку сказать, хорошо хоть бестолковкой сообразил, шо нужно йти на спiвпрацю з полiцiею, поклав нiж та здався.
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01.11.2023 09:06 Відповісти
+4
Тільки хотів сам написать!
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01.11.2023 09:16 Відповісти
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Це не Зеленський погрожував?
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01.11.2023 09:05 Відповісти
Тільки хотів сам написать!
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01.11.2023 09:16 Відповісти
Ну, шо дураку сказать, хорошо хоть бестолковкой сообразил, шо нужно йти на спiвпрацю з полiцiею, поклав нiж та здався.
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01.11.2023 09:06 Відповісти
а перед цим збільшив пролему на свою дупу
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01.11.2023 10:23 Відповісти
Мабуть клоун намилився за бугор
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01.11.2023 09:13 Відповісти
повістка прийшла
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01.11.2023 09:30 Відповісти
Шо, опять?! (с)
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01.11.2023 10:04 Відповісти
Він вже давно "за бугром". Перетинав кордон з Німеччиною.
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01.11.2023 09:36 Відповісти
а чому б не написати "громадян України", може він іншої національності, не українець. Слова мають значення і особливо в ЗМІ.
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01.11.2023 09:18 Відповісти
Як у Польщі начудив то пишуть "громодянин в Україні " а як в Україні Поляк чи ще хтось чудить то пишуть "іноземець".... з чого б це?
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01.11.2023 09:46 Відповісти
Дії мають бути дуже прості: гумовою палицею раз десять поперек хребта в районі нирок, штамп в паспорті про депортацію із забороною в'їзду на територію ЄС до кінця життя, копняк під сраку на лінії державного кордону 🤔🧐😁 По прильоту в Україну - Витверезник з неопалюваною камерою - ТЦК - нуль під Авдіївкою, а далі на розсуд Боженьки 😝😝😝😝😝😜🤪
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01.11.2023 10:05 Відповісти
недавно дізнався що дальній знайомий такою самою ****** займався в іншій країні, посадили довбня
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01.11.2023 11:12 Відповісти
Сподіваюся що цей організм не має відношення до нашого посольства в Польщі, бо останнім часом як не військовий аташе п'яний в хлам, то дипломат в підсанкційному банку то ще якесь тіло яке ганьбить нашу країну
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01.11.2023 11:43 Відповісти
Його звали Вова?
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01.11.2023 12:02 Відповісти
 
 