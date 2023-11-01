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Украинец под кокаином угрожал польским пограничникам ножом. Его задержали. ФОТО

В Польше задержан гражданин Украины, занимавшийся незаконной переправкой мигрантов и угрожавший пограничникам ножом.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Пограничники рассказали, что пытались остановить для контроля микроавтобус с польскими номерами, направлявшийся к границе с Германией. Его водитель проигнорировал сигналы об остановке и начал убегать на большой скорости.

Около села Валовицы, что в приграничном районе, мужчина внезапно остановил автомобиль, выскочил из него и попытался скрыться.

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"Пограничники сделали предупредительные выстрелы. Однако оказалось, что водитель не намерен сдаваться. Он достал нож и начал угрожать сначала пограничнику, а затем заявил, что сам себя искалечит", - пишет Пограничная служба Польши.

Украинец под кокаином угрожал польским пограничникам ножом. Его задержали 01

Пограничники привлекли переговорщика от полиции, который убедил мужчину положить нож и сдаться. Им оказался 26-летний гражданин Украины, намеревавшийся вывезти группу иностранцев в Германию в грузовом отсеке автобуса.

Сотрудники польской пограничной службы обнаружили в водительской дверце пакетик с 0,5 грамма кокаина. Его подтвердили и в организме украинца.

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Украинец под кокаином угрожал польским пограничникам ножом. Его задержали 02

Мужчине объявили обвинения в организации пересечения польско-германской границы вопреки правилам, неповиновении приказу об остановке транспортного средства, активном нападении на офицера и вождении в состоянии наркотического опьянения.

Пока украинца арестовали на три месяца, а по совокупности обвинений ему грозит до 10 лет заключения.

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Автор: 

пограничники (1583) Польша (8503) украинцы (3873)


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Топ комментарии
+12
Це не Зеленський погрожував?
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01.11.2023 09:05 Ответить
+4
Ну, шо дураку сказать, хорошо хоть бестолковкой сообразил, шо нужно йти на спiвпрацю з полiцiею, поклав нiж та здався.
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01.11.2023 09:06 Ответить
+4
Тільки хотів сам написать!
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01.11.2023 09:16 Ответить
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Це не Зеленський погрожував?
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01.11.2023 09:05 Ответить
Тільки хотів сам написать!
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01.11.2023 09:16 Ответить
Ну, шо дураку сказать, хорошо хоть бестолковкой сообразил, шо нужно йти на спiвпрацю з полiцiею, поклав нiж та здався.
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01.11.2023 09:06 Ответить
а перед цим збільшив пролему на свою дупу
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01.11.2023 10:23 Ответить
Мабуть клоун намилився за бугор
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01.11.2023 09:13 Ответить
повістка прийшла
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01.11.2023 09:30 Ответить
Шо, опять?! (с)
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01.11.2023 10:04 Ответить
Він вже давно "за бугром". Перетинав кордон з Німеччиною.
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01.11.2023 09:36 Ответить
а чому б не написати "громадян України", може він іншої національності, не українець. Слова мають значення і особливо в ЗМІ.
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01.11.2023 09:18 Ответить
Як у Польщі начудив то пишуть "громодянин в Україні " а як в Україні Поляк чи ще хтось чудить то пишуть "іноземець".... з чого б це?
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01.11.2023 09:46 Ответить
Дії мають бути дуже прості: гумовою палицею раз десять поперек хребта в районі нирок, штамп в паспорті про депортацію із забороною в'їзду на територію ЄС до кінця життя, копняк під сраку на лінії державного кордону 🤔🧐😁 По прильоту в Україну - Витверезник з неопалюваною камерою - ТЦК - нуль під Авдіївкою, а далі на розсуд Боженьки 😝😝😝😝😝😜🤪
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01.11.2023 10:05 Ответить
недавно дізнався що дальній знайомий такою самою ****** займався в іншій країні, посадили довбня
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01.11.2023 11:12 Ответить
Сподіваюся що цей організм не має відношення до нашого посольства в Польщі, бо останнім часом як не військовий аташе п'яний в хлам, то дипломат в підсанкційному банку то ще якесь тіло яке ганьбить нашу країну
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01.11.2023 11:43 Ответить
Його звали Вова?
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01.11.2023 12:02 Ответить
 
 