Украинец под кокаином угрожал польским пограничникам ножом. Его задержали. ФОТО

В Польше задержан гражданин Украины, занимавшийся незаконной переправкой мигрантов и угрожавший пограничникам ножом.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Пограничники рассказали, что пытались остановить для контроля микроавтобус с польскими номерами, направлявшийся к границе с Германией. Его водитель проигнорировал сигналы об остановке и начал убегать на большой скорости.

Около села Валовицы, что в приграничном районе, мужчина внезапно остановил автомобиль, выскочил из него и попытался скрыться.

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"Пограничники сделали предупредительные выстрелы. Однако оказалось, что водитель не намерен сдаваться. Он достал нож и начал угрожать сначала пограничнику, а затем заявил, что сам себя искалечит", - пишет Пограничная служба Польши.

Пограничники привлекли переговорщика от полиции, который убедил мужчину положить нож и сдаться. Им оказался 26-летний гражданин Украины, намеревавшийся вывезти группу иностранцев в Германию в грузовом отсеке автобуса.

Сотрудники польской пограничной службы обнаружили в водительской дверце пакетик с 0,5 грамма кокаина. Его подтвердили и в организме украинца.

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Мужчине объявили обвинения в организации пересечения польско-германской границы вопреки правилам, неповиновении приказу об остановке транспортного средства, активном нападении на офицера и вождении в состоянии наркотического опьянения.

Пока украинца арестовали на три месяца, а по совокупности обвинений ему грозит до 10 лет заключения.

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