На кордоні з Польщею створено Штаб допомоги водіям. ФОТОрепортаж

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями і перевізниками створило Штаб допомоги українським водіям, які понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Як зазначається, у бік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 км, у бік Рави Руської – понад 10 км, у бік Краківця – понад 16 кілометрів.

Ключовим завданням Штабу є забезпечення людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

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Кубраков повідомив, що за кожним із трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби і перебуває на постійному звʼязку з водіями. Також цілодобово працює гаряча лінія Укртрансбезпеки +38 (067) 120 0483.

Сьогодні на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки. Додаткові потреби можна вказати через гугл-форму.

Також міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на територію України, якщо виникатиме така потреба. Штаб працюватиме допоки кордон не буде розблокований та стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена.

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