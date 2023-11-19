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На кордоні з Польщею створено Штаб допомоги водіям. ФОТОрепортаж

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями і перевізниками створило Штаб допомоги українським водіям, які понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Як зазначається, у бік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 км, у бік Рави Руської – понад 10 км, у бік Краківця – понад 16 кілометрів.

Ключовим завданням Штабу є забезпечення людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею скупчилося до 2,8 тис. вантажівок, - Держприкордонслужба

Кубраков повідомив, що за кожним із трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби і перебуває на постійному звʼязку з водіями. Також цілодобово працює гаряча лінія Укртрансбезпеки +38 (067) 120 0483.

Сьогодні на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки. Додаткові потреби можна вказати через гугл-форму.

Також міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на територію України, якщо виникатиме така потреба. Штаб працюватиме допоки кордон не буде розблокований та стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські консули зустрілися з польськими протестувальниками, що блокують пункти прокуску на кордоні

На кордоні з Польщею створено Штаб допомоги водіям 01
На кордоні з Польщею створено Штаб допомоги водіям 02
На кордоні з Польщею створено Штаб допомоги водіям 03

Автор: 

кордон (4767) Польща (8498) водії (428)


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Топ коментарі
+12
Ганьба польському уряду ! Навіть не спроможні навести лад на кордоні і в законний спосіб відп#здити купку проплачених кацапами провокаторів .
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19.11.2023 16:35
+9
Волонтери були потрібні біля лінії фронту, зараз вони потрібні і у Польщі біля лінії кордону. Ганьба польської владі!
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19.11.2023 16:33
+5
Ноль інформації про це в польських змі
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19.11.2023 16:08
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фекалії координатор також збирає?
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19.11.2023 15:58 Відповісти
Ноль інформації про це в польських змі
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19.11.2023 16:08 Відповісти
І що?
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19.11.2023 16:10 Відповісти
Це добре. Люди на кордоні в жахливому стані!
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19.11.2023 16:09 Відповісти
Водії фур,зараз живуть мабуть краще за деяких міністрів..
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19.11.2023 16:18 Відповісти
Дуже в жахливому! Їм на пару днів дороги видають кишенькових на дорогу стільки ж скільки я за місяць заробляю
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19.11.2023 17:06 Відповісти
А штаба допомоги депутатам також десь існує??
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19.11.2023 16:17 Відповісти
Волонтери були потрібні біля лінії фронту, зараз вони потрібні і у Польщі біля лінії кордону. Ганьба польської владі!
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19.11.2023 16:33 Відповісти
Ганьба польському уряду ! Навіть не спроможні навести лад на кордоні і в законний спосіб відп#здити купку проплачених кацапами провокаторів .
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19.11.2023 16:35 Відповісти
Цікаво, якщо українські перевізники заблокують західний кордон Польщі, польська влада теж нічого не помітить?
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19.11.2023 16:39 Відповісти
Згадаймо , як розпалася Польща в кінці XVIII століття.
Держави не було, сам собі пан. Так і зараз-- а є державна влада
в Польщі , або тільки товпа.
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19.11.2023 16:42 Відповісти
Упорные поляки.
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19.11.2023 17:41 Відповісти
Що ті несеш москалику?

Завітай до Польщі, одразу відчуєш на собі братську любов поляків у вигляді пЄСдюлів)

Твої браття кацапи тут номери свої заклеюють ізолентою щоб машину не зпалили вночі у дворі
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19.11.2023 22:23 Відповісти
скоро ********** почнуть передавати
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19.11.2023 18:11 Відповісти
2800 фур, з такою кількістю мужиків, можна було б вже давно затовптати тих рашистських блокувальників у асфальт і розблокувати кордон раз і назавжди. Більше ніколи ці повії не блокували б кордони.
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19.11.2023 18:55 Відповісти
розвертайте фури і блокуйте польські траси . так швидше дійде ...
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19.11.2023 20:39 Відповісти
Щось тягнуть з цим блокуванням. З точки зору логіки монополії не існує,є конкуренція яку де-хто не витримує. Не подобається,блокуйте тих хто приймає рішення. Цікаво чи хтось вже відслідкував спонсорів блокади?
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19.11.2023 22:29 Відповісти
 
 