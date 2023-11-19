На границе с Польшей создан Штаб помощи водителям. ФОТОрепортаж
Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало Штаб помощи украинским водителям, которые более 10 дней остаются заблокированными на польской границе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Как отмечается, в сторону Ягодина очередь растянулась более чем на 30 км, в сторону Равы Русской – более 10 км, в сторону Краковца – более 16 километров.
Ключевой задачей Штаба является обеспечение людей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим.
Кубраков сообщил, что за каждым из трех пунктов пересечения границы закреплен координатор, который собирает нужды и находится в постоянной связи с водителями. Также круглосуточно работает горячая линия Укртрансбезопасности +38(067)1200483.
Сегодня на границе уже работает инициативная команда, которая имеет 11 тысяч наборов для питания, питьевую воду и необходимые лекарства. Дополнительные потребности можно указать через гугл-форму.
Также министерство совместно с профильными ведомствами будет способствовать эвакуации водителей на территорию Украины, если возникнет такая необходимость. Штаб будет работать до тех пор, пока граница не будет разблокирована и стабильность движения через пункты пропуска не будет восстановлена.
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Держави не було, сам собі пан. Так і зараз-- а є державна влада
в Польщі , або тільки товпа.
Завітай до Польщі, одразу відчуєш на собі братську любов поляків у вигляді пЄСдюлів)
Твої браття кацапи тут номери свої заклеюють ізолентою щоб машину не зпалили вночі у дворі