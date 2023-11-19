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На границе с Польшей создан Штаб помощи водителям. ФОТОрепортаж

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало Штаб помощи украинским водителям, которые более 10 дней остаются заблокированными на польской границе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Как отмечается, в сторону Ягодина очередь растянулась более чем на 30 км, в сторону Равы Русской – более 10 км, в сторону Краковца – более 16 километров.

Ключевой задачей Штаба является обеспечение людей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим.

Кубраков сообщил, что за каждым из трех пунктов пересечения границы закреплен координатор, который собирает нужды и находится в постоянной связи с водителями. Также круглосуточно работает горячая линия Укртрансбезопасности +38(067)1200483.

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Сегодня на границе уже работает инициативная команда, которая имеет 11 тысяч наборов для питания, питьевую воду и необходимые лекарства. Дополнительные потребности можно указать через гугл-форму.

Также министерство совместно с профильными ведомствами будет способствовать эвакуации водителей на территорию Украины, если возникнет такая необходимость. Штаб будет работать до тех пор, пока граница не будет разблокирована и стабильность движения через пункты пропуска не будет восстановлена.

На границе с Польшей создан Штаб помощи водителям 01
На границе с Польшей создан Штаб помощи водителям 02
На границе с Польшей создан Штаб помощи водителям 03

Автор: 

граница (5270) Польша (8410) водители (502)


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Топ комментарии
+12
Ганьба польському уряду ! Навіть не спроможні навести лад на кордоні і в законний спосіб відп#здити купку проплачених кацапами провокаторів .
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19.11.2023 16:35
+9
Волонтери були потрібні біля лінії фронту, зараз вони потрібні і у Польщі біля лінії кордону. Ганьба польської владі!
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19.11.2023 16:33
+5
Ноль інформації про це в польських змі
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19.11.2023 16:08
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фекалії координатор також збирає?
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19.11.2023 15:58 Ответить
Ноль інформації про це в польських змі
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19.11.2023 16:08 Ответить
І що?
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19.11.2023 16:10 Ответить
Це добре. Люди на кордоні в жахливому стані!
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19.11.2023 16:09 Ответить
Водії фур,зараз живуть мабуть краще за деяких міністрів..
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19.11.2023 16:18 Ответить
Дуже в жахливому! Їм на пару днів дороги видають кишенькових на дорогу стільки ж скільки я за місяць заробляю
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19.11.2023 17:06 Ответить
А штаба допомоги депутатам також десь існує??
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19.11.2023 16:17 Ответить
Волонтери були потрібні біля лінії фронту, зараз вони потрібні і у Польщі біля лінії кордону. Ганьба польської владі!
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19.11.2023 16:33 Ответить
Ганьба польському уряду ! Навіть не спроможні навести лад на кордоні і в законний спосіб відп#здити купку проплачених кацапами провокаторів .
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19.11.2023 16:35 Ответить
Цікаво, якщо українські перевізники заблокують західний кордон Польщі, польська влада теж нічого не помітить?
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19.11.2023 16:39 Ответить
Згадаймо , як розпалася Польща в кінці XVIII століття.
Держави не було, сам собі пан. Так і зараз-- а є державна влада
в Польщі , або тільки товпа.
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19.11.2023 16:42 Ответить
Упорные поляки.
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19.11.2023 17:41 Ответить
Що ті несеш москалику?

Завітай до Польщі, одразу відчуєш на собі братську любов поляків у вигляді пЄСдюлів)

Твої браття кацапи тут номери свої заклеюють ізолентою щоб машину не зпалили вночі у дворі
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19.11.2023 22:23 Ответить
скоро ********** почнуть передавати
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19.11.2023 18:11 Ответить
2800 фур, з такою кількістю мужиків, можна було б вже давно затовптати тих рашистських блокувальників у асфальт і розблокувати кордон раз і назавжди. Більше ніколи ці повії не блокували б кордони.
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19.11.2023 18:55 Ответить
розвертайте фури і блокуйте польські траси . так швидше дійде ...
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19.11.2023 20:39 Ответить
Щось тягнуть з цим блокуванням. З точки зору логіки монополії не існує,є конкуренція яку де-хто не витримує. Не подобається,блокуйте тих хто приймає рішення. Цікаво чи хтось вже відслідкував спонсорів блокади?
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19.11.2023 22:29 Ответить
 
 