На границе с Польшей создан Штаб помощи водителям. ФОТОрепортаж

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало Штаб помощи украинским водителям, которые более 10 дней остаются заблокированными на польской границе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Как отмечается, в сторону Ягодина очередь растянулась более чем на 30 км, в сторону Равы Русской – более 10 км, в сторону Краковца – более 16 километров.

Ключевой задачей Штаба является обеспечение людей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим.

Кубраков сообщил, что за каждым из трех пунктов пересечения границы закреплен координатор, который собирает нужды и находится в постоянной связи с водителями. Также круглосуточно работает горячая линия Укртрансбезопасности +38(067)1200483.

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Сегодня на границе уже работает инициативная команда, которая имеет 11 тысяч наборов для питания, питьевую воду и необходимые лекарства. Дополнительные потребности можно указать через гугл-форму.

Также министерство совместно с профильными ведомствами будет способствовать эвакуации водителей на территорию Украины, если возникнет такая необходимость. Штаб будет работать до тех пор, пока граница не будет разблокирована и стабильность движения через пункты пропуска не будет восстановлена.





