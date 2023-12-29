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Новини Фото Війна
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Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси зросла до 3. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вранці атакували ракетами Одесу, внаслідок чого загинули 3 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок атаки по Одесі є також влучання у триповерховий будинок. Рятувальники тільки що дістали з-під завалів тіло людини. Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до трьох. Пошукові операції продовжуються", - йдеться в повідомленні.

З житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 людини.

Також у місті внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей. На щастя, дітей у навчальному закладі не було, у них канікули, а усі працівники під час тривоги перебували в укритті, тому обійшлося без поранених.

Читайте: Наслідки ракетного удару РФ по будинку в Одесі. ФОТОрепортаж

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси зросла до 3 01
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси зросла до 3 02
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси зросла до 3 03
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси зросла до 3 04
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси зросла до 3 05

Автор: 

обстріл (28486) Одеса (5461)


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Гнати такого препи.дента і уряд у відставку і зразу же до суду! Це "керівництво" не може і не хоче організовувати і забезпечити ППО і ПРО країни. Не може і не хоче забезпечити військо силами і засобами. Чому мовчить Армія, де Залужний? Ця зелена пиз.ота гробить і готує Україну до капітуляції!
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29.12.2023 11:18 Відповісти
Гнати є за що, але ЖОДНА країна світу не здатна захиститись від подібних ударів на 100% і В ПЕРШУ чергу гнати до Гааги треба )(уйло (він же путін) і як можна глибше у землю рашистів що завдають ці самі удари. Тож не Зеленський тут у пріоритеті, а московські підари!!!
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29.12.2023 11:25 Відповісти
Доки, ви тупі лохи ще будете вірити БРЕХНІ клована та його шоблі. Які дрони- всі гроші вже по карманах та вивезені до швейцарій. Шампурами відбивайтесь !
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29.12.2023 12:28 Відповісти
Камишін сказав, що випускає десятками дрони типу Шахедів, що летять на 1000 км.
То чому вони, *****, десь лежать, а не летять на кацапію?!
Чи лежать на тому ж складі, де 26000 дронів?
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29.12.2023 11:40 Відповісти
Уважно прочитайте у нинішньому блозі Ю.Бутусова відповідь підару Т.Мілованову за напад на наших військових. НАШІ ВІЙСЬКОВІ УЖЕ ВІДКРИТИМ ТЕКСТОМ ПРИ ПРЕДСТАВНИКОВІ ОП (МІЛОВАНОВІ) НАЗИВАЮТЬ КЕРІВНИЦТВО ДЕРЖАВИ П І Д А Р А М И і щось там кажуть про міномети. Прочитайте - це добрий дзвіночок для мілованових-єрмаків-умерових-данілових-подоляків...
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29.12.2023 13:35 Відповісти
 
 