Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси зросла до 3. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вранці атакували ракетами Одесу, внаслідок чого загинули 3 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок атаки по Одесі є також влучання у триповерховий будинок. Рятувальники тільки що дістали з-під завалів тіло людини. Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до трьох. Пошукові операції продовжуються", - йдеться в повідомленні.

З житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 людини.

Також у місті внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей. На щастя, дітей у навчальному закладі не було, у них канікули, а усі працівники під час тривоги перебували в укритті, тому обійшлося без поранених.

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