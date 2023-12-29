Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси зросла до 3. ФОТОрепортаж
Російські загарбники вранці атакували ракетами Одесу, внаслідок чого загинули 3 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок атаки по Одесі є також влучання у триповерховий будинок. Рятувальники тільки що дістали з-під завалів тіло людини. Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до трьох. Пошукові операції продовжуються", - йдеться в повідомленні.
З житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 людини.
Також у місті внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей. На щастя, дітей у навчальному закладі не було, у них канікули, а усі працівники під час тривоги перебували в укритті, тому обійшлося без поранених.
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То чому вони, *****, десь лежать, а не летять на кацапію?!
Чи лежать на тому ж складі, де 26000 дронів?