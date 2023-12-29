Обласний центр онкології пошкоджено у Харкові внаслідок обстрілів. ФОТОрепортаж

У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення обласного центру онкології.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У кількох корпусах медзакладу вибуховою хвилею пошкоджено близько 70 вікон та дах на площі 30 кв.м. Наразі усуваємо наслідки ворожої агресії", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих серед медперсоналу та пацієнтів онкоцентру немає.

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