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Обласний центр онкології пошкоджено у Харкові внаслідок обстрілів. ФОТОрепортаж

У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення обласного центру онкології.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У кількох корпусах медзакладу вибуховою хвилею пошкоджено близько 70 вікон та дах на площі 30 кв.м. Наразі усуваємо наслідки ворожої агресії", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих серед медперсоналу та пацієнтів онкоцентру немає.

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Обласний центр онкології пошкоджено у Харкові внаслідок обстрілів 01
Обласний центр онкології пошкоджено у Харкові внаслідок обстрілів 02
Обласний центр онкології пошкоджено у Харкові внаслідок обстрілів 03
Обласний центр онкології пошкоджено у Харкові внаслідок обстрілів 04
Обласний центр онкології пошкоджено у Харкові внаслідок обстрілів 05

Автор: 

обстріл (28486) Харків (5605)


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29.12.2023 11:50 Відповісти
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29.12.2023 11:51 Відповісти
Мнять. ну ******
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29.12.2023 11:55 Відповісти
Самолеты стратегической авиации запускают ракеты издалека, не достать. Но экипажи не все время в воздухе, они ведь и по земле ходят. Да и их семейки тоже...
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29.12.2023 12:00 Відповісти
тоже так говорю, только штаны не могу найти, а то бы сразу поехал и показал Бодунову как надо интервью давать, ой, то есть пилотов доставать.
Самолеты говоришь не достать?
Ну, если в воздухе только, да и то, ф-22 могли бы достать, это же не мы? А вы докажите? Только вот нагаласовали и все тут, а если бы не Зеля, то есть его Ермак, то х.з., если бы и напали, то как знать - и ф-22 могли бы залетать в рашку, и дроны разные, прямо там, с рашки взлетать и на аэродромы по этим корытам мочить и много чего. ============"дъякую, дуже дъякую"(противным хриплявым голоском)
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29.12.2023 12:53 Відповісти
 
 