Обласний центр онкології пошкоджено у Харкові внаслідок обстрілів. ФОТОрепортаж
У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення обласного центру онкології.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"У кількох корпусах медзакладу вибуховою хвилею пошкоджено близько 70 вікон та дах на площі 30 кв.м. Наразі усуваємо наслідки ворожої агресії", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих серед медперсоналу та пацієнтів онкоцентру немає.
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Самолеты говоришь не достать?
Ну, если в воздухе только, да и то, ф-22 могли бы достать, это же не мы? А вы докажите? Только вот нагаласовали и все тут, а если бы не Зеля, то есть его Ермак, то х.з., если бы и напали, то как знать - и ф-22 могли бы залетать в рашку, и дроны разные, прямо там, с рашки взлетать и на аэродромы по этим корытам мочить и много чего. ============"дъякую, дуже дъякую"(противным хриплявым голоском)