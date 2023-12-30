У Херсоні внаслідок влучання "Шахеда" пошкоджено будівлю, де розміщується представництво омбудсмана. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок атаки РФ на Херсон зафіксовано "приліт" шахедів у будівлю, де розміщується представництво омбудсмана.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора країна-терорист здійснила одну з найжорстокіших ракетних атак на мирне населення України. Майже в кожній області українці стали свідками російського терору. Російська ракета влучила в будинок нашої співробітниці в Одесі.



А вже сьогодні "приліт" шахедів у будівлю, де знаходиться представництво Омбудсмана в Херсоні. Місце, де займаються захистом прав людини. Але ж Росії байдуже на все, якщо для них людське життя - то ніщо!" - написав Лубінець.

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