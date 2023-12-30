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У Херсоні внаслідок влучання "Шахеда" пошкоджено будівлю, де розміщується представництво омбудсмана. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок атаки РФ на Херсон зафіксовано "приліт" шахедів у будівлю, де розміщується представництво омбудсмана.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора країна-терорист здійснила одну з найжорстокіших ракетних атак на мирне населення України. Майже в кожній області українці стали свідками російського терору. Російська ракета влучила в будинок нашої співробітниці в Одесі.

А вже сьогодні "приліт" шахедів у будівлю, де знаходиться представництво Омбудсмана в Херсоні. Місце, де займаються захистом прав людини. Але ж Росії байдуже на все, якщо для них людське життя - то ніщо!" - написав Лубінець.

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У Херсоні внаслідок влучання Шахеда пошкоджено будівлю, де розміщується представництво омбудсмана 01
У Херсоні внаслідок влучання Шахеда пошкоджено будівлю, де розміщується представництво омбудсмана 02
У Херсоні внаслідок влучання Шахеда пошкоджено будівлю, де розміщується представництво омбудсмана 03
У Херсоні внаслідок влучання Шахеда пошкоджено будівлю, де розміщується представництво омбудсмана 04

Автор: 

обстріл (28486) Херсон (3362) Лубінець Дмитро (593)


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Топ коментарі
+1
дада. правильно, поліціянткінесса.
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30.12.2023 11:07
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Омбудсман...тепер правильно - спортсман, суперман? (раніше - спортовики, гімнастика - руханка...).
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30.12.2023 10:54 Відповісти
тихо!!!! бо зараз ще почнуть писати - "конгресвуман(ка)", "бізнесманка", "психолог-манка" і т.д.

тут була стаття де якась людина в тексті висрала слово "поліціянткиня".
я спеціально перевіряв - на 1100 коментарів тільки 7 людей обурились\посміялись над ідіотським словечком.
А ми ще дивуємось з 73% поржатилєй-шашликожратєлєй?
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30.12.2023 11:02 Відповісти
дада. правильно, поліціянткінесса.
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30.12.2023 11:07 Відповісти
І правильно не кацапка, а кацапиня.
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30.12.2023 11:30 Відповісти
я сподіваюсь ви це по приколу, ну, не "фемініст"? ну так, смішно. Боткевіч зі своєю як там, Давидюк-Єлдолаєвою на стрімі ржали шо тіпа вона тепер - "баригиня", типу порохоботка-підтримувачка "Бариги".
реально з цих фемінітивів просто вже не то шо смішно, а явно що "феміністи" це як мінімум корисні ідіоти, прямо як Шуфрич - він же просто дурачок, а не працює на рашку. Табачнік би підтвердив.
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30.12.2023 11:35 Відповісти
Я не філолог...може правильно кацапесса?...це не корисні ідіоти - це методика самі знаєте чого.
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30.12.2023 11:45 Відповісти
ну, тоді вже найкраще - кацапкинескінескинчиня. якраз стосується самок, відео було - татарки влаштували якусь "дефіляду" і хваляться шо їх чмобіки за 5000 км. від них когось "захищають". Невзоров чуть не обісрався від смакування даної новини - воно сидить майже на зворотній стороні планети, але "гордиться" шо його Бхамурдін Мгумбаттугве - поїхав х.з. куди вбивати когось. реально кінчені, кацапокінчині.
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30.12.2023 11:50 Відповісти
= може правильно кацапесса =
Раніше, до червоних, казали https://r2u.org.ua/s?w=%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0&scope=all&dicts=all&highlight=on кацапка або https://r2u.org.ua/s?w=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&scope=all&dicts=all&no_accents=on&highlight=on московка .
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31.12.2023 04:14 Відповісти
= раніше - спортовики, гімнастика - руханка =

Раніше, це коли? Слів https://r2u.org.ua/s?w=%D0%A0%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&scope=all&dicts=all&highlight=on руханка та https://r2u.org.ua/s?w=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA&scope=all&dicts=all&highlight=on спортовики до червонодупих у словниках - немає, хоча слово https://r2u.org.ua/s?w=%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&scope=all&dicts=all&highlight=on гімнастика - існувало.
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31.12.2023 04:04 Відповісти
Мабуть спортовці...а руханка слово мабуть таке ж давнє, як і слово рух.
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01.01.2024 09:43 Відповісти
https://goroh.pp.ua/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 Спорт - запозичення з англійської мови. А слово https://goroh.pp.ua/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D1%80%D1%83%D1%85#14946 рух - дуже давнє.
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03.01.2024 16:54 Відповісти
 
 