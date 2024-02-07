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ЗСУ ліквідували російського підполковника Опанасюка. ФОТО
Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що Сили оборони ліквідували російського підполковника Ігоря Опанасюка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Штефан зазначив: "Успішно демобілізований - підполковник Ігор Опанасюк".
Топ коментарі
+70 Viktor Mozhaiev
показати весь коментар07.02.2024 01:48
+55 Alex K #531926
показати весь коментар07.02.2024 01:57
+35 Alex Nosov #582146
показати весь коментар07.02.2024 02:02
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1akj5wz/russian_soldier_surrounded_by_his_dead_comrades/
У российского ракетчика была фамилия Горобець, мягкий знак убрали
мєдведєви та інші путiни з кабаєвими ходять в руZZку секту рпц для "засвітки"...
цікаво в яку секту ходять жиди салавйов та кіSSєльов та інші ари з руZZкого телебачення??
"
Интересно как у рашистов совмещаются одновременно и звезды и кресты? Так же как и верующие комунисты?"
Имеется в виду, в этом вопросе, что - "ты либо трусы надень, либо крестик сними". Слыхали наверное такое выражение?
Але добре що не виростив. Земля скловатою паскудо!
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.
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а їхня мама займає керівні посади в уряді окупованого криму...очевидно, що причетна до вторгнення з боку криму в 22 році...
не ківа, канєшно, не царьов, та ще гірше робила...
може і цей опанасюк і родич їхній якийсь...
Якось по дибільному написано....
.......Хотя..... для Гарика Неинженера.....
На Цензоре есть хоть один редактор, который читает то, что пишут корреспонденты ?
Сколько ему лет?
Что это за подполковник со значком специалиста второго, а не первого класса?
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А не наоборот?!