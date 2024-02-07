УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13228 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
24 724 63

ЗСУ ліквідували російського підполковника Опанасюка. ФОТО

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що Сили оборони ліквідували російського підполковника Ігоря Опанасюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Штефан зазначив: "Успішно демобілізований - підполковник Ігор Опанасюк". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російського командира штурмового батальйону підполковника Федосєєва

Опанасюк

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920) Штефан Анатолій (120)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+70
Гандон, фамілію тільки зганьбив.
показати весь коментар
07.02.2024 01:48
+55
Російський полковник,з українським прізвищем,манкурти мля.
показати весь коментар
07.02.2024 01:57
+35
Интересно как у рашистов совмещаются одновременно и звезды и кресты? Так же как и верующие комунисты?
показати весь коментар
07.02.2024 02:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гандон, фамілію тільки зганьбив.
показати весь коментар
07.02.2024 01:48 Відповісти
Точно. Спитати б у нього : "Шо ж ти, яничаре, у дім до матері-України з сокирою прийшов?"
показати весь коментар
07.02.2024 06:19 Відповісти
😰😠
показати весь коментар
07.02.2024 09:42 Відповісти
Так . звичайний яничар .
показати весь коментар
07.02.2024 09:31 Відповісти
А за поминки у "вкусняшка" окрема подяка! Підняли настрій!
показати весь коментар
07.02.2024 11:24 Відповісти
на закуску - пільмешки!
показати весь коментар
07.02.2024 11:51 Відповісти
пельмешки из пи*дешки
показати весь коментар
07.02.2024 18:54 Відповісти
Російський полковник,з українським прізвищем,манкурти мля.
показати весь коментар
07.02.2024 01:57 Відповісти
А вот не надо притворятся мёртвым ибо судьбу не *******. "Final Destination" ***..ь:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1akj5wz/russian_soldier_surrounded_by_his_dead_comrades/
показати весь коментар
07.02.2024 02:00 Відповісти
Дарма не взяв призвіще ОпанасюкОВ. Здох би скрєпно.
показати весь коментар
07.02.2024 02:02 Відповісти
У знакомого в семье была фамилия Голуб, добавили мягкий знак.
У российского ракетчика была фамилия Горобець, мягкий знак убрали
показати весь коментар
07.02.2024 23:12 Відповісти
Интересно как у рашистов совмещаются одновременно и звезды и кресты? Так же как и верующие комунисты?
показати весь коментар
07.02.2024 02:02 Відповісти
Піонери та попи, енкаведісти та монархісти - єдиним блоком!
показати весь коментар
07.02.2024 02:20 Відповісти
наприклад, чекіст-терорист гундяєв каммуніст та голова руZZкого кривослав`я...

мєдведєви та інші путiни з кабаєвими ходять в руZZку секту рпц для "засвітки"...

цікаво в яку секту ходять жиди салавйов та кіSSєльов та інші ари з руZZкого телебачення??
показати весь коментар
07.02.2024 08:13 Відповісти
Наскільки я пригадую, подібна "каша з винегретом" знаходиться й у Допиній голові (не забули цього кумедного персонажа?). Погугліть - навряд чи прибрали "з тирнетів" його одкровення.
показати весь коментар
07.02.2024 03:15 Відповісти
Американская армия вся в звездах.

показати весь коментар
07.02.2024 03:16 Відповісти
С той только разницей, что эти звезды были всегда, а не появились после того, как попов с колоколен посбрасывали
показати весь коментар
07.02.2024 06:27 Відповісти
Пентаграма - гностичний символ, що притягнули тамплієри з хрестових походів, культивується в масонерії іже з Троцьким і Соросом, с каторимі прямословно уский мимрь в нєпрімірімой распрє.
показати весь коментар
07.02.2024 13:26 Відповісти
Евгений, только не расстраивайтесь, но ваше всегда по сути выглядит вот так. Белая звезда как обозначение американской армии появилась в 1916 году, а красная звезда, как обозначение советской армии появилась в 1917 году. Без обид.
показати весь коментар
07.02.2024 14:01 Відповісти
А когда появился американский флаг со звездами? А когда советский? Что было на флаге США до звезд? А что было на флаге будущего СССР до звезды и молотка с серпом?
показати весь коментар
07.02.2024 16:34 Відповісти
У американцев белая звезда не на флаге, а на форме и технике появилась на войне против Мексики. У советов красная звезда на форме и технике появилась при гражданской войне. Что было на флаге будущего СССР если честно не знаю. На кремлевских шпилях до советских звезд вроде были двух главые орлы РИ, но это не точно.
показати весь коментар
07.02.2024 16:57 Відповісти
Там разговор вообще-то не про военную форму, а про "вообще"-
"

Интересно как у рашистов совмещаются одновременно и звезды и кресты? Так же как и верующие комунисты?"

Имеется в виду, в этом вопросе, что - "ты либо трусы надень, либо крестик сними". Слыхали наверное такое выражение?
показати весь коментар
07.02.2024 17:46 Відповісти
А, ну если так, то почти уверен, что американская белая звезда пришла к военным из флагов южан. А кацы же европейские христиане были до советов, ваши войска в РИ воевали в том числе и под крестами, тут нужно смотреть на императорские награды, скорее всего кресты прям от туда, они же все по монархии между собой перетрахались с бритами, франками и германами, вот и взяли крест на вооружение. А совки возможно не стали просто так откидывать вековую традицию и оставили крест, добавив к нему звезду.
показати весь коментар
07.02.2024 18:29 Відповісти
У совков крестов не было. И лента была не Георгиевская, а Гвардейская. И была эта лента символом только Гвардейских частей и кораблей. И кроссовки ей не зашнуровывали, штаны не подпоясывали. И трусов "гвардейских(георгиевских)" в совке не шили, и тапок тоже.
показати весь коментар
07.02.2024 19:56 Відповісти
Американская в звездах , а рашистская в ****** ,Ифан
показати весь коментар
07.02.2024 09:00 Відповісти
Там повна "каша" у головах та шизофренія на засрашці. Тому там все разом "нормально"..... з ранку квіти к пам'ятнику нелюдю сталіну а після обіду у цєрьковь . Кацапи , Сер.
показати весь коментар
07.02.2024 03:34 Відповісти
Все логічно, якщо пригадати хто створив ту "церкву" на болотах.
показати весь коментар
07.02.2024 08:14 Відповісти
Там и череп гестаповмкий рядом
показати весь коментар
07.02.2024 23:28 Відповісти
З призвіщами в країнах бувшого совка дурня буде ще років 50. Декілька раз тут писав як ще в часи совєтів мене звинувачували в ,,хахлізьмє,, мої однокурсники Панасюк з Кривого Рогу і Піхотчук з Євпаторії.
показати весь коментар
07.02.2024 02:08 Відповісти
Молодий ще. І чого ото пертися на війну. Ростив би дітей собі спокійно.

Але добре що не виростив. Земля скловатою паскудо!
показати весь коментар
07.02.2024 02:16 Відповісти
******* манкурт.
показати весь коментар
07.02.2024 02:23 Відповісти
точно так...криваві рублики і тілівізор
показати весь коментар
07.02.2024 08:14 Відповісти
Поминки в столовой "Вкусняшка"? Орки закусят покойничком?
показати весь коментар
07.02.2024 02:27 Відповісти
Мабуть пельмені будуть ...
показати весь коментар
07.02.2024 02:35 Відповісти
А де та столова? Може туди хаймарс о 15-30 завітає?
показати весь коментар
07.02.2024 06:50 Відповісти
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
показати весь коментар
07.02.2024 02:36 Відповісти
Столовая "У кобзона".
показати весь коментар
07.02.2024 02:46 Відповісти
Новоприставленому міцного здоров'я та карколомних непристойних пригод з лихими парфумами у пеклі!
показати весь коментар
07.02.2024 03:17 Відповісти
Столовка "Вкусняшка" с такой войной скоро начнет размещение акций на Мацковскай бирже
показати весь коментар
07.02.2024 03:22 Відповісти
Вкраїнчик...
показати весь коментар
07.02.2024 05:21 Відповісти
опанасюк це прізвище популярного дуету анна-марія, який свого часу навіть міг представляти україну на євробаченні та сергій притула завадив, спитав чий крим?...
а їхня мама займає керівні посади в уряді окупованого криму...очевидно, що причетна до вторгнення з боку криму в 22 році...
не ківа, канєшно, не царьов, та ще гірше робила...
може і цей опанасюк і родич їхній якийсь...
показати весь коментар
07.02.2024 11:35 Відповісти
Російськомовничик...
показати весь коментар
07.02.2024 20:06 Відповісти
Столовая вкусняшка,на больше денег хохлу продажному не хватило.
показати весь коментар
07.02.2024 06:07 Відповісти
Ммм, "Вкусняшка"...)))
показати весь коментар
07.02.2024 06:52 Відповісти
Так на фото там i шiшнадцяти нема. Насосав звьозди такi?
показати весь коментар
07.02.2024 06:57 Відповісти
шкода що столовка вкусняшка далеко від лінії фронту. химера не дотянеться
показати весь коментар
07.02.2024 07:56 Відповісти
"Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что Силы обороны были ликвидированы российским подполковником Игорем Опанасюком."

Якось по дибільному написано....
показати весь коментар
07.02.2024 08:38 Відповісти
Длбб, напряги свою одну жопную извилину и перечитай 10 раз
показати весь коментар
07.02.2024 09:04 Відповісти
напевне українську вивчали в школі, як іноземну
показати весь коментар
07.02.2024 11:36 Відповісти
Дуже важко працювати в інтернет-виданні відразу після закінчення ПТУ при цегельному заводі із російською мовою викладання.
показати весь коментар
07.02.2024 12:58 Відповісти
Тут два варианта, или дибилы пишут (привет Юрию Евгеньевичу), или редактор ставит маркер, посмотреть сколько человек из 47-ми комментаторов прочтут новость.
.......Хотя..... для Гарика Неинженера.....
показати весь коментар
07.02.2024 17:47 Відповісти
Тут епічне все, і українське прізвище, і череп-орел-зірка в один ряд, і вкусняшниє поминки. Інверсія в кубі.
показати весь коментар
07.02.2024 12:57 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2024 13:06 Відповісти
Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что Силы обороны были ликвидированы российским подполковником Игорем Опанасюком Источник:

На Цензоре есть хоть один редактор, который читает то, что пишут корреспонденты ?
показати весь коментар
07.02.2024 17:03 Відповісти
С редактурой у них беда. И уже давно. К тому же нет человека свободно говорящего на Украинском. Эти гуглпереводы с русского просто жесть.
показати весь коментар
07.02.2024 17:56 Відповісти
Вкусняшка... Как трогательно .
показати весь коментар
07.02.2024 17:54 Відповісти
А это точно фото подполковника?
Сколько ему лет?
Что это за подполковник со значком специалиста второго, а не первого класса?
показати весь коментар
07.02.2024 18:46 Відповісти
******* жду.
показати весь коментар
07.02.2024 21:19 Відповісти
Опанасюк, давай досвидания!
показати весь коментар
07.02.2024 22:21 Відповісти
Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что Силы обороны были ликвидированы российским подполковником Игорем Опанасюком.
=====================
А не наоборот?!
показати весь коментар
07.02.2024 22:34 Відповісти
а что у него за знак на груди с черепом?
показати весь коментар
08.02.2024 13:41 Відповісти
 
 