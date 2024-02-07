ЗСУ ліквідували російського підполковника Опанасюка. ФОТО

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що Сили оборони ліквідували російського підполковника Ігоря Опанасюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Штефан зазначив: "Успішно демобілізований - підполковник Ігор Опанасюк".

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