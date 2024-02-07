ВСУ ликвидировали российского подполковника Опанасюка. ФОТО

Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что Силы обороны были ликвидированы российским подполковником Игорем Опанасюком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Штефан отметил: "Успешно демобилизованный - подполковник Игорь Опанасюк".

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