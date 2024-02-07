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ВСУ ликвидировали российского подполковника Опанасюка. ФОТО

Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что Силы обороны были ликвидированы российским подполковником Игорем Опанасюком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Штефан отметил: "Успешно демобилизованный - подполковник Игорь Опанасюк".

Также читайте: Ликвидирован "глава МЧС ЛНР" Потелещенко, - росСМИ

Опанасюк

Автор: 

армия РФ (19224) ликвидация (3538) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+70
Гандон, фамілію тільки зганьбив.
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07.02.2024 01:48
+55
Російський полковник,з українським прізвищем,манкурти мля.
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07.02.2024 01:57
+35
Интересно как у рашистов совмещаются одновременно и звезды и кресты? Так же как и верующие комунисты?
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07.02.2024 02:02
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Гандон, фамілію тільки зганьбив.
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07.02.2024 01:48 Ответить
Точно. Спитати б у нього : "Шо ж ти, яничаре, у дім до матері-України з сокирою прийшов?"
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07.02.2024 06:19 Ответить
😰😠
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07.02.2024 09:42 Ответить
Так . звичайний яничар .
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07.02.2024 09:31 Ответить
А за поминки у "вкусняшка" окрема подяка! Підняли настрій!
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07.02.2024 11:24 Ответить
на закуску - пільмешки!
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07.02.2024 11:51 Ответить
пельмешки из пи*дешки
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07.02.2024 18:54 Ответить
Російський полковник,з українським прізвищем,манкурти мля.
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07.02.2024 01:57 Ответить
А вот не надо притворятся мёртвым ибо судьбу не *******. "Final Destination" ***..ь:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1akj5wz/russian_soldier_surrounded_by_his_dead_comrades/
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07.02.2024 02:00 Ответить
Дарма не взяв призвіще ОпанасюкОВ. Здох би скрєпно.
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07.02.2024 02:02 Ответить
У знакомого в семье была фамилия Голуб, добавили мягкий знак.
У российского ракетчика была фамилия Горобець, мягкий знак убрали
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07.02.2024 23:12 Ответить
Интересно как у рашистов совмещаются одновременно и звезды и кресты? Так же как и верующие комунисты?
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07.02.2024 02:02 Ответить
Піонери та попи, енкаведісти та монархісти - єдиним блоком!
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07.02.2024 02:20 Ответить
наприклад, чекіст-терорист гундяєв каммуніст та голова руZZкого кривослав`я...

мєдведєви та інші путiни з кабаєвими ходять в руZZку секту рпц для "засвітки"...

цікаво в яку секту ходять жиди салавйов та кіSSєльов та інші ари з руZZкого телебачення??
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07.02.2024 08:13 Ответить
Наскільки я пригадую, подібна "каша з винегретом" знаходиться й у Допиній голові (не забули цього кумедного персонажа?). Погугліть - навряд чи прибрали "з тирнетів" його одкровення.
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07.02.2024 03:15 Ответить
Американская армия вся в звездах.

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07.02.2024 03:16 Ответить
С той только разницей, что эти звезды были всегда, а не появились после того, как попов с колоколен посбрасывали
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07.02.2024 06:27 Ответить
Пентаграма - гностичний символ, що притягнули тамплієри з хрестових походів, культивується в масонерії іже з Троцьким і Соросом, с каторимі прямословно уский мимрь в нєпрімірімой распрє.
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07.02.2024 13:26 Ответить
Евгений, только не расстраивайтесь, но ваше всегда по сути выглядит вот так. Белая звезда как обозначение американской армии появилась в 1916 году, а красная звезда, как обозначение советской армии появилась в 1917 году. Без обид.
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07.02.2024 14:01 Ответить
А когда появился американский флаг со звездами? А когда советский? Что было на флаге США до звезд? А что было на флаге будущего СССР до звезды и молотка с серпом?
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07.02.2024 16:34 Ответить
У американцев белая звезда не на флаге, а на форме и технике появилась на войне против Мексики. У советов красная звезда на форме и технике появилась при гражданской войне. Что было на флаге будущего СССР если честно не знаю. На кремлевских шпилях до советских звезд вроде были двух главые орлы РИ, но это не точно.
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07.02.2024 16:57 Ответить
Там разговор вообще-то не про военную форму, а про "вообще"-
"

Интересно как у рашистов совмещаются одновременно и звезды и кресты? Так же как и верующие комунисты?"

Имеется в виду, в этом вопросе, что - "ты либо трусы надень, либо крестик сними". Слыхали наверное такое выражение?
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07.02.2024 17:46 Ответить
А, ну если так, то почти уверен, что американская белая звезда пришла к военным из флагов южан. А кацы же европейские христиане были до советов, ваши войска в РИ воевали в том числе и под крестами, тут нужно смотреть на императорские награды, скорее всего кресты прям от туда, они же все по монархии между собой перетрахались с бритами, франками и германами, вот и взяли крест на вооружение. А совки возможно не стали просто так откидывать вековую традицию и оставили крест, добавив к нему звезду.
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07.02.2024 18:29 Ответить
У совков крестов не было. И лента была не Георгиевская, а Гвардейская. И была эта лента символом только Гвардейских частей и кораблей. И кроссовки ей не зашнуровывали, штаны не подпоясывали. И трусов "гвардейских(георгиевских)" в совке не шили, и тапок тоже.
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07.02.2024 19:56 Ответить
Американская в звездах , а рашистская в ****** ,Ифан
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07.02.2024 09:00 Ответить
Там повна "каша" у головах та шизофренія на засрашці. Тому там все разом "нормально"..... з ранку квіти к пам'ятнику нелюдю сталіну а після обіду у цєрьковь . Кацапи , Сер.
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07.02.2024 03:34 Ответить
Все логічно, якщо пригадати хто створив ту "церкву" на болотах.
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07.02.2024 08:14 Ответить
Там и череп гестаповмкий рядом
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07.02.2024 23:28 Ответить
З призвіщами в країнах бувшого совка дурня буде ще років 50. Декілька раз тут писав як ще в часи совєтів мене звинувачували в ,,хахлізьмє,, мої однокурсники Панасюк з Кривого Рогу і Піхотчук з Євпаторії.
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07.02.2024 02:08 Ответить
Молодий ще. І чого ото пертися на війну. Ростив би дітей собі спокійно.

Але добре що не виростив. Земля скловатою паскудо!
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07.02.2024 02:16 Ответить
******* манкурт.
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07.02.2024 02:23 Ответить
точно так...криваві рублики і тілівізор
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07.02.2024 08:14 Ответить
Поминки в столовой "Вкусняшка"? Орки закусят покойничком?
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07.02.2024 02:27 Ответить
Мабуть пельмені будуть ...
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07.02.2024 02:35 Ответить
А де та столова? Може туди хаймарс о 15-30 завітає?
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07.02.2024 06:50 Ответить
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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07.02.2024 02:36 Ответить
Столовая "У кобзона".
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07.02.2024 02:46 Ответить
Новоприставленому міцного здоров'я та карколомних непристойних пригод з лихими парфумами у пеклі!
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07.02.2024 03:17 Ответить
Столовка "Вкусняшка" с такой войной скоро начнет размещение акций на Мацковскай бирже
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07.02.2024 03:22 Ответить
Вкраїнчик...
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07.02.2024 05:21 Ответить
опанасюк це прізвище популярного дуету анна-марія, який свого часу навіть міг представляти україну на євробаченні та сергій притула завадив, спитав чий крим?...
а їхня мама займає керівні посади в уряді окупованого криму...очевидно, що причетна до вторгнення з боку криму в 22 році...
не ківа, канєшно, не царьов, та ще гірше робила...
може і цей опанасюк і родич їхній якийсь...
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07.02.2024 11:35 Ответить
Російськомовничик...
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07.02.2024 20:06 Ответить
Столовая вкусняшка,на больше денег хохлу продажному не хватило.
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07.02.2024 06:07 Ответить
Ммм, "Вкусняшка"...)))
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07.02.2024 06:52 Ответить
Так на фото там i шiшнадцяти нема. Насосав звьозди такi?
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07.02.2024 06:57 Ответить
шкода що столовка вкусняшка далеко від лінії фронту. химера не дотянеться
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07.02.2024 07:56 Ответить
"Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что Силы обороны были ликвидированы российским подполковником Игорем Опанасюком."

Якось по дибільному написано....
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07.02.2024 08:38 Ответить
Длбб, напряги свою одну жопную извилину и перечитай 10 раз
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07.02.2024 09:04 Ответить
напевне українську вивчали в школі, як іноземну
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07.02.2024 11:36 Ответить
Дуже важко працювати в інтернет-виданні відразу після закінчення ПТУ при цегельному заводі із російською мовою викладання.
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07.02.2024 12:58 Ответить
Тут два варианта, или дибилы пишут (привет Юрию Евгеньевичу), или редактор ставит маркер, посмотреть сколько человек из 47-ми комментаторов прочтут новость.
.......Хотя..... для Гарика Неинженера.....
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07.02.2024 17:47 Ответить
Тут епічне все, і українське прізвище, і череп-орел-зірка в один ряд, і вкусняшниє поминки. Інверсія в кубі.
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07.02.2024 12:57 Ответить
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07.02.2024 13:06 Ответить
Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что Силы обороны были ликвидированы российским подполковником Игорем Опанасюком Источник:

На Цензоре есть хоть один редактор, который читает то, что пишут корреспонденты ?
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07.02.2024 17:03 Ответить
С редактурой у них беда. И уже давно. К тому же нет человека свободно говорящего на Украинском. Эти гуглпереводы с русского просто жесть.
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07.02.2024 17:56 Ответить
Вкусняшка... Как трогательно .
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07.02.2024 17:54 Ответить
А это точно фото подполковника?
Сколько ему лет?
Что это за подполковник со значком специалиста второго, а не первого класса?
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07.02.2024 18:46 Ответить
******* жду.
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07.02.2024 21:19 Ответить
Опанасюк, давай досвидания!
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07.02.2024 22:21 Ответить
Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что Силы обороны были ликвидированы российским подполковником Игорем Опанасюком.
=====================
А не наоборот?!
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07.02.2024 22:34 Ответить
а что у него за знак на груди с черепом?
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08.02.2024 13:41 Ответить
 
 