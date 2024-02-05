Ликвидирован "глава МЧС ЛНР" Потелещенко, - росСМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Лисичанске был ликвидирован "министр чрезвычайных ситуаций" так называемой "ЛНР" Алексей Потелещенко.
Об этом сообщило пропагандистское издание РИА Новости, информирует Цензор.НЕТ.
Потелещенко возглавил так называемое министерство в сентябре 2023 года.
Удар по Лисичанску
3 февраля сообщалось об ударе по пекарне в оккупированном Лисичанске. Россияне использовали здание в своих целях.
ГВА сообщила, что пекарня в этом месте начала функционировать уже после оккупации города. Прилет произошел тогда, когда там собрались российские захватчики.
Топ комментарии
+30 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показать весь комментарий05.02.2024 12:21
+30 частный сектор
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+25 володимир омельянов
показать весь комментарий05.02.2024 12:15
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І ще сотня - трьохсотими; скільки важких - ще повідомлять.
опять зашли не в ту дверь?