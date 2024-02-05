РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15611 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
17 286 44
война (47275) ликвидация (1985) Лисичанск (324) Луганщина (6251)

Ликвидирован "глава МЧС ЛНР" Потелещенко, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Лисичанске был ликвидирован "министр чрезвычайных ситуаций" так называемой "ЛНР" Алексей Потелещенко.

Об этом сообщило пропагандистское издание РИА Новости, информирует Цензор.НЕТ.

Потелещенко возглавил так называемое министерство в сентябре 2023 года.

Олексій Потелещенко
Алексей Потелещенко

Удар по Лисичанску

3 февраля сообщалось об ударе по пекарне в оккупированном Лисичанске. Россияне использовали здание в своих целях.

ГВА сообщила, что пекарня в этом месте начала функционировать уже после оккупации города. Прилет произошел тогда, когда там собрались российские захватчики.

Читайте также: В Лисичанске мусор не вывозят с начала оккупации
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+30
Яка ще пекарня нашо кацапське ипсо розповсюджуєте?! Удар був по вечірці яка проходила в ресторані Адріатік, де цей орк і подох
показать весь комментарий
05.02.2024 12:21
+30
показать весь комментарий
05.02.2024 12:30
+25
Частіше б так ,на одного колоборанта стало менше.
показать весь комментарий
05.02.2024 12:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Частіше б так ,на одного колоборанта стало менше.
показать весь комментарий
05.02.2024 12:15 Ответить
як мінімум - на 20 стало менше "хороших" сепарів.
І ще сотня - трьохсотими; скільки важких - ще повідомлять.
показать весь комментарий
05.02.2024 12:58 Ответить
ОПЗЖ -РЫГі , предводитель Бойко всі гадять ,ГетьманцевШУРМА МАРОДЕРІТЬ , ТАТАРОВ ВСТАНОВИВ ДИКТАТ всіх СИЛОВИХ СТРУКТУР
показать весь комментарий
05.02.2024 15:08 Ответить
Шо ж він так нас рашку поміняв
показать весь комментарий
05.02.2024 12:16 Ответить
Ось і результат обміну! Не прогадав
показать весь комментарий
05.02.2024 12:48 Ответить
Спікся
показать весь комментарий
05.02.2024 12:17 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2024 12:18 Ответить
А хіба вони не знали,що гарячий хліб їсти не можна,бо буде живіт боліть.Іноді випадки бувають летальними.
показать весь комментарий
05.02.2024 12:19 Ответить
..одним "пекарем" меньше
показать весь комментарий
05.02.2024 12:19 Ответить
ЦСН ФСБ "Альфа" выражается соболезнования... И вряд ли они так скорбят по случайным гражданским
показать весь комментарий
05.02.2024 12:20 Ответить
Ще молодий, міг би жити таі жити і щось корисне міг би зробити для Україні. Але ні, він видрав інший шлях, шлях зрадника. Тому хай бетоном йому стане земля.
показать весь комментарий
05.02.2024 12:20 Ответить
Яка ще пекарня нашо кацапське ипсо розповсюджуєте?! Удар був по вечірці яка проходила в ресторані Адріатік, де цей орк і подох
показать весь комментарий
05.02.2024 12:21 Ответить
Наверное на кухне что-то пекли - вот и "пекарня"
показать весь комментарий
05.02.2024 13:33 Ответить
навіщо оркам ресторани?
опять зашли не в ту дверь?
показать весь комментарий
05.02.2024 14:45 Ответить
це місцевий чи за порєбріка?
показать весь комментарий
05.02.2024 12:21 Ответить
Загибель кожного прокацапленого манкурта в лавах окупантів тішить кожного українця - карма в дії.
показать весь комментарий
05.02.2024 12:24 Ответить
не його одного !!! Смерть окупантам, запроданцям-колоборантам !!! Слава ЗСУ !!!

показать весь комментарий
05.02.2024 12:25 Ответить
Интересно ,что эти пи..ары называют ОСВОБОЖДЕННЫМИ территориями ?
показать весь комментарий
05.02.2024 20:56 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2024 12:30 Ответить
Ну так пекарня ж! Спекли кілька кацапів і колаборантів.
показать весь комментарий
05.02.2024 12:33 Ответить
А ЧЕГО НЕ РАСКРЫВАЮТ АДРЕСА ДЕТЕЙ РОССИЙСКИХ ГОССЛУЖАЩИХ !!!???
показать весь комментарий
05.02.2024 12:42 Ответить
eксначальник СБУ та агент ФСБ літінант баканаФФ НЄ вєліт....
показать весь комментарий
05.02.2024 16:14 Ответить
Ну вбили "міністра", і що?
показать весь комментарий
05.02.2024 12:43 Ответить
І *уй на нього
показать весь комментарий
05.02.2024 12:52 Ответить
Сльози мєшают мнє ГАВарiть *****
показать весь комментарий
05.02.2024 13:11 Ответить
сепары совсем нюх потеряли
показать весь комментарий
05.02.2024 13:35 Ответить
Хоть хлебушка поел.
показать весь комментарий
05.02.2024 13:39 Ответить
Подох якийсь зрадник.
показать весь комментарий
05.02.2024 14:20 Ответить
Мальчик в трусиках пришёл в "пекарню" за пирожками. А тут коварные жидобандеровцы...
показать весь комментарий
05.02.2024 14:27 Ответить
Та і яух на нього!!! Не жалко пацана…. До гіві з мотрилою у компанію! Буде у пеклі язиком гарячу потельню лізати та у чортів пісюна смоктати.
показать весь комментарий
05.02.2024 14:35 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2024 16:24 Ответить
Файно. Але треба більше, значно більше!
показать весь комментарий
05.02.2024 14:52 Ответить
Мальчика в трусиках к кобзону отправили
показать весь комментарий
05.02.2024 16:01 Ответить
кабзДон на них чекав... довго чекав.....
показать весь комментарий
05.02.2024 16:17 Ответить
И ещё одно фото ******* сепаратюги из Лисичанска!
показать весь комментарий
05.02.2024 16:03 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2024 16:12 Ответить
кабзДон на них чекав... довго чекав.....
показать весь комментарий
05.02.2024 16:18 Ответить
Пекарня - це передпокій пекла? Ну ок.
показать весь комментарий
05.02.2024 16:14 Ответить
Как кацапня говорит, предбанник
показать весь комментарий
05.02.2024 16:18 Ответить
Прям сюпріз, во как льошкє падфартіла, літерним снарядам, білєт на канцерт кабзона, в пікарню-абригалавку !
показать весь комментарий
05.02.2024 21:28 Ответить
А кому итнересно ..бало этого недаросского утырка ? Написали две строчки "Сдох Максим. Да и хер с ним" - было-бы вполне достаточно.
показать весь комментарий
05.02.2024 23:06 Ответить
 
 