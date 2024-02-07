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У боях за Україну загинув ексголова Вижницької РДА Руслан Сенчук. ФОТО

Місяць колишній голова Вижницької РДА (Чернівецька область) Руслан Сенчук вважався безвісти зниклим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про загибель захисника на своїй Facebook-сторінці повідомила дружина Надія Сенчук.

"Дорогі друзі! Я і Настя вдячні всім вам за підтримку і ті гарні слова-спогади, якими ви поділилися з нами. Однак дива, на яке ми всі так чекали, не сталося. Прийшла звістка про загибель Руслана 6 січня 2024 року в районі населеного пункту Роботине. Капітан, командир роти протитанкових ракетних комплексів 82 окремої десантно-штурмової бригади. Він повертається додому….", – йдеться у дописі.

5 лютого міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що майже місяць тому під час виконання бойового завдання Руслан Сенчук зник безвісти. 

Рідні сподівалися, що Руслан Сенчук живий і зможе невдовзі вийти на зв'язок.

Руслан Сенчук очолював Вижницьку РДА у 2016-2019 роках. На посаду його призначили указом тодішнього Президента Петра Порошенка. Був звільнений у зв'язку з закінченням повноважень Порошенка. Пізніше його обрали депутатом Вижницької міської ради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Старший сержант 65 ОМБр Олександр Драмарецький загинув під час виконання бойового завдання поблизу Роботиного. ФОТО

Загинув Руслан Сенчук
Загинув Руслан Сенчук

Автор: 

Чернівці (561) втрати (4398) ЗСУ (7544)


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😭😭😭😭😭😭😭😭
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07.02.2024 08:59 Відповісти
Вічна пам'ять і вічна шана загиблому Герою!🇺🇦😥
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07.02.2024 09:01 Відповісти
Розумний, Талановитий, Рятівник, Відмінний Адміністратор і Урядовець, Чудовий Організатор, Серце Компанії, Кілька освіт, ЛЮДИНА з великої літери...
Зі слізьми співчуваю всім, хто Його знав... Рідним, Близьким, Товаришам..
З повагою до Руслан..
Котик Віталій
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07.02.2024 09:04 Відповісти
Друзі звали РУСЛАНА - "СЄНЯ"..
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07.02.2024 09:15 Відповісти
І знову загинув голова райради назначений Порохом і обраний головою міськради.А хтось чув щоб загинув депутат слуг чи незначений Зе.
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07.02.2024 09:07 Відповісти
Всі, хто поруч з Порошенком і в його команді в більшості на фронті, а решта займаються волонтерством. Всі, хто поруч із Зеленським в бомбосховищах, на хлібних посадах і мародерать, ніби живуть останній день. На фронті їх немає!!!
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07.02.2024 09:16 Відповісти
Так вони ж влада, без них ніяк, а то буде безвладдя. Як же ми без безмозглої та колі котлети проживем.
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07.02.2024 09:25 Відповісти
Вижниця дала Україні цілу плеяду чудових людей! Героям - слава, слава Україні!
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07.02.2024 09:32 Відповісти
Сум..
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07.02.2024 09:37 Відповісти
 
 