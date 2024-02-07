У боях за Україну загинув ексголова Вижницької РДА Руслан Сенчук. ФОТО
Місяць колишній голова Вижницької РДА (Чернівецька область) Руслан Сенчук вважався безвісти зниклим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про загибель захисника на своїй Facebook-сторінці повідомила дружина Надія Сенчук.
"Дорогі друзі! Я і Настя вдячні всім вам за підтримку і ті гарні слова-спогади, якими ви поділилися з нами. Однак дива, на яке ми всі так чекали, не сталося. Прийшла звістка про загибель Руслана 6 січня 2024 року в районі населеного пункту Роботине. Капітан, командир роти протитанкових ракетних комплексів 82 окремої десантно-штурмової бригади. Він повертається додому….", – йдеться у дописі.
5 лютого міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що майже місяць тому під час виконання бойового завдання Руслан Сенчук зник безвісти.
Рідні сподівалися, що Руслан Сенчук живий і зможе невдовзі вийти на зв'язок.
Руслан Сенчук очолював Вижницьку РДА у 2016-2019 роках. На посаду його призначили указом тодішнього Президента Петра Порошенка. Був звільнений у зв'язку з закінченням повноважень Порошенка. Пізніше його обрали депутатом Вижницької міської ради.
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Зі слізьми співчуваю всім, хто Його знав... Рідним, Близьким, Товаришам..
З повагою до Руслан..
Котик Віталій