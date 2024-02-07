РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13403 посетителя онлайн
Новости Фото
6 381 9

В боях за Украину погиб экс-председатель Вижницкой РГА Руслан Сенчук. ФОТО

Месяц бывший глава Вижницкой РГА (Черновицкая область) Руслан Сенчук считался без вести пропавшим.

Как информирует Цензор.НЕТ, о гибели защитника на своей Facebook-странице сообщила супруга Надежда Сенчук.

"Дорогие друзья! Я и Настя благодарны всем вам за поддержку и те красивые слова-воспоминания, которыми вы поделились с нами. Однако чуда, которого мы все так ждали, не произошло. Пришло известие о гибели Руслана 6 января 2024 года в районе населенного пункта Работино. Капитан, командир роты противотанковых ракетных комплексов 82 отдельной десантно-штурмовой бригады. Он возвращается домой….", – говорится в сообщении.

5 февраля городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что почти месяц назад во время выполнения боевого задания Руслан Сенчук пропал без вести.

Родные надеялись, что Руслан Сенчук жив и сможет скоро выйти на связь.

Руслан Сенчук возглавлял Вижницкую РГА в 2016-2019 годах. На должность его назначили указом тогдашнего Президента Петра Порошенко. Был уволен в связи с окончанием полномочий Порошенко. Позже его избрали депутатом Вижницкого городского совета.

Также читайте: Старший сержант 65 ОМБр Александр Драмарецкий погиб во время выполнения боевого задания вблизи Работино. ФОТО

Загинув Руслан Сенчук
Загинув Руслан Сенчук

Автор: 

Черновцы (676) потери (4384) ВСУ (6587)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😭😭😭😭😭😭😭😭
показать весь комментарий
07.02.2024 08:59 Ответить
Вічна пам'ять і вічна шана загиблому Герою!🇺🇦😥
показать весь комментарий
07.02.2024 09:01 Ответить
Розумний, Талановитий, Рятівник, Відмінний Адміністратор і Урядовець, Чудовий Організатор, Серце Компанії, Кілька освіт, ЛЮДИНА з великої літери...
Зі слізьми співчуваю всім, хто Його знав... Рідним, Близьким, Товаришам..
З повагою до Руслан..
Котик Віталій
показать весь комментарий
07.02.2024 09:04 Ответить
Друзі звали РУСЛАНА - "СЄНЯ"..
показать весь комментарий
07.02.2024 09:15 Ответить
І знову загинув голова райради назначений Порохом і обраний головою міськради.А хтось чув щоб загинув депутат слуг чи незначений Зе.
показать весь комментарий
07.02.2024 09:07 Ответить
Всі, хто поруч з Порошенком і в його команді в більшості на фронті, а решта займаються волонтерством. Всі, хто поруч із Зеленським в бомбосховищах, на хлібних посадах і мародерать, ніби живуть останній день. На фронті їх немає!!!
показать весь комментарий
07.02.2024 09:16 Ответить
Так вони ж влада, без них ніяк, а то буде безвладдя. Як же ми без безмозглої та колі котлети проживем.
показать весь комментарий
07.02.2024 09:25 Ответить
Вижниця дала Україні цілу плеяду чудових людей! Героям - слава, слава Україні!
показать весь комментарий
07.02.2024 09:32 Ответить
Сум..
показать весь комментарий
07.02.2024 09:37 Ответить
 
 