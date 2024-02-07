В боях за Украину погиб экс-председатель Вижницкой РГА Руслан Сенчук. ФОТО

Месяц бывший глава Вижницкой РГА (Черновицкая область) Руслан Сенчук считался без вести пропавшим.

Как информирует Цензор.НЕТ, о гибели защитника на своей Facebook-странице сообщила супруга Надежда Сенчук.

"Дорогие друзья! Я и Настя благодарны всем вам за поддержку и те красивые слова-воспоминания, которыми вы поделились с нами. Однако чуда, которого мы все так ждали, не произошло. Пришло известие о гибели Руслана 6 января 2024 года в районе населенного пункта Работино. Капитан, командир роты противотанковых ракетных комплексов 82 отдельной десантно-штурмовой бригады. Он возвращается домой….", – говорится в сообщении.

5 февраля городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что почти месяц назад во время выполнения боевого задания Руслан Сенчук пропал без вести.

Родные надеялись, что Руслан Сенчук жив и сможет скоро выйти на связь.

Руслан Сенчук возглавлял Вижницкую РГА в 2016-2019 годах. На должность его назначили указом тогдашнего Президента Петра Порошенко. Был уволен в связи с окончанием полномочий Порошенко. Позже его избрали депутатом Вижницкого городского совета.

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