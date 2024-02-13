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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти випустили по Нікопольщині майже 40 снарядів і 7 разів атакували БпЛА: загинув чоловік, пошкоджено підприємство, заклад освіти, будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж 13 лютого під обстрілами росіян перебував Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Цілий день - артобстріли і атаки дронами-камікадзе. Знову потерпала Нікопольщина.

Гучно було у райцентрі, Мирівській, Марганецькій, Покровській сільській громадах. Туди агресор випустив майже чотири десятки снарядів. А ще 7 разів застосовував БпЛА.

Ворожа зброя обірвала життя людини. Двоє 53-річних чоловіків постраждали. Вони лікуватимуться вдома", - йдеться в повідомленні..

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Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Як зазначається, є влучання на територію промислового підприємства. Пошкоджено і навчальний заклад. Побито двоповерхівку, 13 приватних будинків, авто, лінії електропередач. Понівечено з десяток господарських споруд, один гараж, ще два – знищено.

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Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

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Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Автор: 

обстріл (28700) Нікополь (1207) Дніпропетровська область (3775)


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13.02.2024 19:24 Відповісти
 
 