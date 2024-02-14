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Умєров про сьогоднішнє засідання "Рамштайн-19": Очікуйте на гарні новини

Сьогодні, 14 лютого, у онлайн форматі відбувається 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаємо 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України - цього разу воно відбувається онлайн. Представлю нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського - для нього це перша зустріч у форматі Рамштайн як головнокомандувача ЗСУ", - зазначає він.

За словами Умєрова, він разом з головнокомандувачем Сирським і начальником ГУР Будановим налаштовані на результативну роботу.

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Сирський, Умєров та Буданов на засіданні Рамштайну

"Сфокусуємося на нарощуванні оборонного виробництва, дронах і технологіях, а також підготовці як до довготермінових викликів, так і вирішенні нагальних потреб. Очікуйте на гарні новини", - резюмує Умєров.

Автор: 

Буданов Кирило (493) допомога (8375) Сирський Олександр (627) Умєров Рустем (617)


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Топ коментарі
+8
робіть справу мовчки а ви реально як шапіто
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14.02.2024 16:50
+7
як кажуть --шоб ти з"їв та не пи--дів
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14.02.2024 16:49
+7
Хороші новини-це добре. А потужні будуть?
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14.02.2024 17:16
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як кажуть --шоб ти з"їв та не пи--дів
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14.02.2024 16:49 Відповісти
робіть справу мовчки а ви реально як шапіто
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14.02.2024 16:50 Відповісти
популізм
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14.02.2024 16:51 Відповісти
Ну напиши хоча б, не "очікуйте на гарні новини", а "сподіваємося на гарні новини". І сприйняття буде ОК!
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14.02.2024 16:59 Відповісти
Гарні новини - це отримана ЗСУ техніка та БК.
А коли яєчко тільки ще заплановане - то це не гарна новина, а ще обіцянка, можливо, цяцянка.
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14.02.2024 17:00 Відповісти
Носовичок з F-16 не показував, як його попередник?
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14.02.2024 17:01 Відповісти
То креслення МІГ-а...
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14.02.2024 17:09 Відповісти
рєзніков не вміє навіть двигуни рахувати - не те що яйці!
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14.02.2024 17:14 Відповісти
Не вміє?Так він же в термінову авіамеханіком служив
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14.02.2024 20:20 Відповісти
"Не кажи гоп.. "
А що д'єрмака там не буде?
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14.02.2024 17:07 Відповісти
дЄрмак там - фотографує.......
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14.02.2024 17:19 Відповісти
Шо опять?
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14.02.2024 17:07 Відповісти
думаю, на кого мне этот умеров похож. на барыгу из Алладина
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14.02.2024 17:07 Відповісти
цей теж на серветках малює літачки у вигляді прутня? як попередній фрік в очочках...
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14.02.2024 17:08 Відповісти
Хороші новини-це добре. А потужні будуть?
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14.02.2024 17:16 Відповісти
Я вже таке чув.
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14.02.2024 17:18 Відповісти
Невже в умєрова глюкоза й лейкоцити прийшли до норми? Оце новина! Чекаємо!!!
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14.02.2024 17:19 Відповісти
Один (той що з яйцями по 17) вже таке обіцяв, навть малював на серветках літаки, а потім тихенько пішов у ліс, купляти вілли закордоном.
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14.02.2024 17:32 Відповісти
Невже Оплескозалежний подає у відставку?
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14.02.2024 17:44 Відповісти
Ні, на фронт прибуває декілька бригад соплемінників Умерова.
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14.02.2024 19:24 Відповісти
умєров, гроші дали? чи яйця по 28 грн.
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14.02.2024 17:47 Відповісти
Хороші новини це звільнення Ермака?
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14.02.2024 17:57 Відповісти
Пиарщик - закмовкни!

Гарні новини, коли рашисти верещать, що шось новеньке до них прилітіло, знищіло, а ці падли не розуміють.

Мовчи ермакса иорохонська труба!
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14.02.2024 18:05 Відповісти
Й__ана, сцу_о ЗЕлень.
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14.02.2024 18:22 Відповісти
Гарні для кого??!!
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14.02.2024 18:27 Відповісти
Невже. Я вже послухала європейських лідерів, які не знайшли достатньої кількості зброї для нас.
Це в зебіла самі перемоги і потужні відосики
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14.02.2024 18:30 Відповісти
Предполагаю ф-16 дадут не к рождеству, а на октябрские праздники! ,,что тебе сниться крейсер Аврора.... ,,
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14.02.2024 19:43 Відповісти
 
 