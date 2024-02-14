Умєров про сьогоднішнє засідання "Рамштайн-19": Очікуйте на гарні новини
Сьогодні, 14 лютого, у онлайн форматі відбувається 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України.
Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"Починаємо 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України - цього разу воно відбувається онлайн. Представлю нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського - для нього це перша зустріч у форматі Рамштайн як головнокомандувача ЗСУ", - зазначає він.
За словами Умєрова, він разом з головнокомандувачем Сирським і начальником ГУР Будановим налаштовані на результативну роботу.
"Сфокусуємося на нарощуванні оборонного виробництва, дронах і технологіях, а також підготовці як до довготермінових викликів, так і вирішенні нагальних потреб. Очікуйте на гарні новини", - резюмує Умєров.
Будь ласка, зачекайте...
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А коли яєчко тільки ще заплановане - то це не гарна новина, а ще обіцянка, можливо, цяцянка.
А що д'єрмака там не буде?
Гарні новини, коли рашисти верещать, що шось новеньке до них прилітіло, знищіло, а ці падли не розуміють.
Мовчи ермакса иорохонська труба!
Це в зебіла самі перемоги і потужні відосики