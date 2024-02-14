Умєров про сьогоднішнє засідання "Рамштайн-19": Очікуйте на гарні новини

Сьогодні, 14 лютого, у онлайн форматі відбувається 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаємо 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України - цього разу воно відбувається онлайн. Представлю нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського - для нього це перша зустріч у форматі Рамштайн як головнокомандувача ЗСУ", - зазначає він.

За словами Умєрова, він разом з головнокомандувачем Сирським і начальником ГУР Будановим налаштовані на результативну роботу.

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"Сфокусуємося на нарощуванні оборонного виробництва, дронах і технологіях, а також підготовці як до довготермінових викликів, так і вирішенні нагальних потреб. Очікуйте на гарні новини", - резюмує Умєров.