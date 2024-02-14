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Умеров о сегодняшнем заседании "Рамштайн-19": Ожидайте хороших новостей

Сегодня, 14 февраля, в онлайн формате проходит 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Начинаем 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины - в этот раз оно проходит онлайн. Представлю нашим партнерам генерал-полковника Александра Сырского - для него это первая встреча в формате Рамштайн как главнокомандующего ВСУ", - отмечает он.

По словам Умерова, он вместе с главнокомандующим Сырским и начальником ГУР Будановым настроены на результативную работу.

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Сирський, Умєров та Буданов на засіданні Рамштайну

"Сфокусируемся на наращивании оборонного производства, дронах и технологиях, а также подготовке как к долгосрочным вызовам, так и решению неотложных потребностей. Ожидайте хорошие новости", - резюмирует Умеров.

Автор: 

Буданов Кирилл (457) помощь (7822) Александр Сырский (603) Умеров Рустем (535)


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Топ комментарии
+8
робіть справу мовчки а ви реально як шапіто
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14.02.2024 16:50
+7
як кажуть --шоб ти з"їв та не пи--дів
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14.02.2024 16:49
+7
Хороші новини-це добре. А потужні будуть?
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14.02.2024 17:16
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як кажуть --шоб ти з"їв та не пи--дів
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14.02.2024 16:49 Ответить
робіть справу мовчки а ви реально як шапіто
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14.02.2024 16:50 Ответить
популізм
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14.02.2024 16:51 Ответить
Ну напиши хоча б, не "очікуйте на гарні новини", а "сподіваємося на гарні новини". І сприйняття буде ОК!
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14.02.2024 16:59 Ответить
Гарні новини - це отримана ЗСУ техніка та БК.
А коли яєчко тільки ще заплановане - то це не гарна новина, а ще обіцянка, можливо, цяцянка.
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14.02.2024 17:00 Ответить
Носовичок з F-16 не показував, як його попередник?
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14.02.2024 17:01 Ответить
То креслення МІГ-а...
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14.02.2024 17:09 Ответить
рєзніков не вміє навіть двигуни рахувати - не те що яйці!
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14.02.2024 17:14 Ответить
Не вміє?Так він же в термінову авіамеханіком служив
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14.02.2024 20:20 Ответить
"Не кажи гоп.. "
А що д'єрмака там не буде?
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14.02.2024 17:07 Ответить
дЄрмак там - фотографує.......
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14.02.2024 17:19 Ответить
Шо опять?
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14.02.2024 17:07 Ответить
думаю, на кого мне этот умеров похож. на барыгу из Алладина
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14.02.2024 17:07 Ответить
цей теж на серветках малює літачки у вигляді прутня? як попередній фрік в очочках...
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14.02.2024 17:08 Ответить
Хороші новини-це добре. А потужні будуть?
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14.02.2024 17:16 Ответить
Я вже таке чув.
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14.02.2024 17:18 Ответить
Невже в умєрова глюкоза й лейкоцити прийшли до норми? Оце новина! Чекаємо!!!
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14.02.2024 17:19 Ответить
Один (той що з яйцями по 17) вже таке обіцяв, навть малював на серветках літаки, а потім тихенько пішов у ліс, купляти вілли закордоном.
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14.02.2024 17:32 Ответить
Невже Оплескозалежний подає у відставку?
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14.02.2024 17:44 Ответить
Ні, на фронт прибуває декілька бригад соплемінників Умерова.
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14.02.2024 19:24 Ответить
умєров, гроші дали? чи яйця по 28 грн.
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14.02.2024 17:47 Ответить
Хороші новини це звільнення Ермака?
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14.02.2024 17:57 Ответить
Пиарщик - закмовкни!

Гарні новини, коли рашисти верещать, що шось новеньке до них прилітіло, знищіло, а ці падли не розуміють.

Мовчи ермакса иорохонська труба!
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14.02.2024 18:05 Ответить
Й__ана, сцу_о ЗЕлень.
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14.02.2024 18:22 Ответить
Гарні для кого??!!
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14.02.2024 18:27 Ответить
Невже. Я вже послухала європейських лідерів, які не знайшли достатньої кількості зброї для нас.
Це в зебіла самі перемоги і потужні відосики
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14.02.2024 18:30 Ответить
Предполагаю ф-16 дадут не к рождеству, а на октябрские праздники! ,,что тебе сниться крейсер Аврора.... ,,
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14.02.2024 19:43 Ответить
 
 