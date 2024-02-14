Умеров о сегодняшнем заседании "Рамштайн-19": Ожидайте хороших новостей
Сегодня, 14 февраля, в онлайн формате проходит 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
"Начинаем 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины - в этот раз оно проходит онлайн. Представлю нашим партнерам генерал-полковника Александра Сырского - для него это первая встреча в формате Рамштайн как главнокомандующего ВСУ", - отмечает он.
По словам Умерова, он вместе с главнокомандующим Сырским и начальником ГУР Будановым настроены на результативную работу.
"Сфокусируемся на наращивании оборонного производства, дронах и технологиях, а также подготовке как к долгосрочным вызовам, так и решению неотложных потребностей. Ожидайте хорошие новости", - резюмирует Умеров.
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А коли яєчко тільки ще заплановане - то це не гарна новина, а ще обіцянка, можливо, цяцянка.
А що д'єрмака там не буде?
Гарні новини, коли рашисти верещать, що шось новеньке до них прилітіло, знищіло, а ці падли не розуміють.
Мовчи ермакса иорохонська труба!
Це в зебіла самі перемоги і потужні відосики