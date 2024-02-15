Рашисти вдарили з артилерії по Херсону: Загинула 70-річна жінка. ФОТО

Внаслідок артилерійського обстрілу Херсона загинула 70-річна жінка.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, близько 11:30 росіяни вдарили по Херсону з артилерії.

Внаслідок вибуху снаряду загинула 70-річна жінка, яка в цей час перебувала на вулиці.

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