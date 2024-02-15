Рашисти вдарили з артилерії по Херсону: Загинула 70-річна жінка. ФОТО
Внаслідок артилерійського обстрілу Херсона загинула 70-річна жінка.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.
Так, близько 11:30 росіяни вдарили по Херсону з артилерії.
Внаслідок вибуху снаряду загинула 70-річна жінка, яка в цей час перебувала на вулиці.
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cavingos cavingos
показати весь коментар15.02.2024 13:40 Відповісти Мені подобається 1
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