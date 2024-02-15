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Рашисты ударили из артиллерии по Херсону: Погибла 70-летняя женщина. ФОТО

В результате артиллерийских обстрелов Херсона погибла 70-летняя женщина.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, около 11:30 россияне ударили по Херсону из артиллерии.

В результате взрыва снаряда погибла 70-летняя женщина, которая в это время находилась на улице.

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Обстріл Херсона
Обстріл Херсона

Автор: 

обстрел (27366) Херсон (2840)


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15.02.2024 13:40 Ответить
 
 