Рашисты ударили из артиллерии по Херсону: Погибла 70-летняя женщина. ФОТО
В результате артиллерийских обстрелов Херсона погибла 70-летняя женщина.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.
Так, около 11:30 россияне ударили по Херсону из артиллерии.
В результате взрыва снаряда погибла 70-летняя женщина, которая в это время находилась на улице.
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cavingos cavingos
показать весь комментарий15.02.2024 13:40 Ответить Мне нравится 1
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