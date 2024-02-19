Чоловік намагався ввезти в Україну 8 млн грн готівкою, - Держмитслужба. ФОТО

37-річний українець намагався ввезти до України велику суму готівкової гривні, однак його зупинили на посту "Устилуг" (Волинська область) під час проходження митного контролю.

Про це повідомили у Державній митній службі, інформує Цензор.НЕТ.

Купюри містилися у відділенні для інструментів багажного відсіку легкової "Шкоди Октавіа", якою чоловік в'їжджав "зеленим коридором". В загорнутих у чорну плівку пакетах, за словами порушника, міститься понад 8 млн грн.





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Волинські митники наразі проводять перерахунок грошей. Попередня кваліфікація правопорушення - недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування.