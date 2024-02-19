Чоловік намагався ввезти в Україну 8 млн грн готівкою, - Держмитслужба. ФОТО
37-річний українець намагався ввезти до України велику суму готівкової гривні, однак його зупинили на посту "Устилуг" (Волинська область) під час проходження митного контролю.
Про це повідомили у Державній митній службі, інформує Цензор.НЕТ.
Купюри містилися у відділенні для інструментів багажного відсіку легкової "Шкоди Октавіа", якою чоловік в'їжджав "зеленим коридором". В загорнутих у чорну плівку пакетах, за словами порушника, міститься понад 8 млн грн.
Волинські митники наразі проводять перерахунок грошей. Попередня кваліфікація правопорушення - недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування.
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Все на дрони, а пі...ра драть у дупу день і ніч...
Мабуть в людей (які поспіхом виїздили і не встигли все в валюту перевести) намародерили по курсу 0,25 від реального... покидьки.
Це тільки один епізод. А скільки вже завезли?
Устилуг это на границе с Польшей
Он из Польши вёз в Украину 8 лямов грн? Где он их там надыбал?
Електроний гаманець взагалі неможливо перевірити, бо митниця перевіряє сумки а не телефони чи ноутбуки
Але чомусь народ думає що може робити все що хоче
А тут або ворі вкрадуть або митниця відбере тільки тому
Що не зміг надійно заховати на рахунках
гривні - не іноземна валюта, як зрозуміти це правило ?