Уламками "Шахедів" пошкоджено будинки та автівки на Дніпропетровщині. Зранку ворог обстріляв Мирівську громаду. ФОТОрепортаж

У ніч на 20 лютого над Дніпропетровщиною було збито два ворожі "Шахеди". Безпілотники приземлили у Синельниківському та Дніпровському районах.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в останньому випадку через падіння уламків пошкоджено 3 дачних будинки та 2 авто.







"По Марганецькій громаді Нікопольського району ворог цілив з артилерії", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив по Україні кілька груп "шахедів", - Повітряні сили

Також зазначається, що з обстрілу почався ранок у Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

Що відомо про атаку дронами у ніч на 20 лютого

Як зазначається раніше, в операційній зоні Сил оборони Півдня України підрозділами ППО у ніч на 20 лютого було збито 4 ударних БпЛА зазначеного типу: по 1 на Херсонщині і Миколаївщині, 2 на Кіровоградщині. Влучань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано.

На Полтавщині під ударом промисловий об’єкт, здійнялася пожежа.

За даними Повітряних сил, знищено 23 із 23 запущених "Шахедів".