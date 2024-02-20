Уламками "Шахедів" пошкоджено будинки та автівки на Дніпропетровщині. Зранку ворог обстріляв Мирівську громаду. ФОТОрепортаж
У ніч на 20 лютого над Дніпропетровщиною було збито два ворожі "Шахеди". Безпілотники приземлили у Синельниківському та Дніпровському районах.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в останньому випадку через падіння уламків пошкоджено 3 дачних будинки та 2 авто.
"По Марганецькій громаді Нікопольського району ворог цілив з артилерії", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, обійшлося без загиблих і постраждалих.
Також зазначається, що з обстрілу почався ранок у Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.
Що відомо про атаку дронами у ніч на 20 лютого
Як зазначається раніше, в операційній зоні Сил оборони Півдня України підрозділами ППО у ніч на 20 лютого було збито 4 ударних БпЛА зазначеного типу: по 1 на Херсонщині і Миколаївщині, 2 на Кіровоградщині. Влучань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано.
На Полтавщині під ударом промисловий об’єкт, здійнялася пожежа.
За даними Повітряних сил, знищено 23 із 23 запущених "Шахедів".
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