Доба на Харківщині: масовані удари КАБами по Куп’янську і Вільхуватці. Пошкоджено будинки, є постраждалі. ФОТО

Ворог продовжує обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів регіону, зокрема: Синьківка, Петропавлівка, Кислівка та ін. Авіаударів завдали по н.п. Старий Салтів, Чорне, Вільхуватка, Табаївка, Піщане, Синьківка, Куп’янськ, Петропавлівка.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА:

20 лютого, близько 3:00, ворог обстріляв с. Катеринівка Куп‘янського району. Пошкоджено приміщення будинку культури, закладу освіти, автомобілі, будівля кафе. Постраждалі відсутні.

О 21:00 ворог вдарив по с. Липці Харківського району. Горів приватний двоповерховий житловий будинок та навпроти одноповерховий житловий будинок.

О 18:45 військами рф здійснено обстріл із РСЗВ околиць смт. Золочів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено вікна в приватному будинку та вікна в господарській споруді. Постраждалих немає.

О 18:40 завдано масованих ударів керованими авіабомбами по м. Куп'янську. Пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок. Поранено жінку, без госпіталізації.

О 17:45 ворог обстріляв КАБами с. Вільхуватка Куп'янського району. Влучання в приватне домоволодіння. З-під завалів деблоковано 74-річну жінку та надана меддопомога в лікарні. О 22:05 ворог повторно обстріляв цей будинок. Постраждалі відсутні.

О 11.30 окупанти артилерією обстріляли с. Олександрівка Богодухівського району. Зазнало пошкоджень фермерське господарство, автівки. Постраждалих немає.

О 10:00 в с. Вільхуватка, Куп'янського району було пошкоджено підстанцію. Електропостачання у селищі відсутнє. Пожежі не було. Постраждалі та загиблі відсутні.

О 10:00 в м. Куп‘янськ внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

О 9:30 ворог обстріляв з артилерії м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено підприємство. Постраждали два цивільні співробітники охорони: чоловіки 37 та 35 років.









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Також повідомляється, що протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 13,75 га території, знищили 236 вибухонебезпечних предметів.