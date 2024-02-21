Нацгвардійці з початку тижня знищили на Куп’янсько-Лиманському напрямку 9 танків, 17 БМП та понад 30 одиниць іншої бронетехніки, - командувач Нацгвардії Півненко. ФОТОрепортаж
Командувач Національної гвардії бригадний генерал Олександр Півненко відвідав підрозділи та позиції на східному напрямку вздовж лінії фронту. Оборону там тримають військовослужбовці НГУ.
Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Мав нагоду безпосередньо на позиціях поспілкуватися та вручити заслужені нагороди бійцям, які стійко тримають визначені рубежі, тримають під постійними обстрілами, під постійним натиском ворога, вдень і вночі за будь-якої погоди!" - написав Півненко.
Він зазначив, що військовослужбовці бригад Нацгвардії "Буревій", "Азов", "Рубіж", "Хартія", які виконують завдання у Кремінських лісах та на Бахмутському напрямку, лише з початку цього тижня знищили 9 танків, 17 БМП, понад 30 одиниць іншої бронетехніки.
Півненко вручив особисто та передав командирам 300 медалей та нагрудних знаків для відзначення особового складу.
З командирами він обговорив питання забезпечення підрозділів та налагодження логістичних шляхів, вдосконалення управління боєм, застосування новітніх технологій радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки та різних видів БПЛА.
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