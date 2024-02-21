Нацгвардійці з початку тижня знищили на Куп’янсько-Лиманському напрямку 9 танків, 17 БМП та понад 30 одиниць іншої бронетехніки, - командувач Нацгвардії Півненко. ФОТОрепортаж

Командувач Національної гвардії бригадний генерал Олександр Півненко відвідав підрозділи та позиції на східному напрямку вздовж лінії фронту. Оборону там тримають військовослужбовці НГУ.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Мав нагоду безпосередньо на позиціях поспілкуватися та вручити заслужені нагороди бійцям, які стійко тримають визначені рубежі, тримають під постійними обстрілами, під постійним натиском ворога, вдень і вночі за будь-якої погоди!" - написав Півненко.

Дивіться: Спецпризначенці НГУ нищать окупантів у ближньому бою під час рейду у ворожому тилу: "Выходи, сука! До трех считаю, бл#дь!". ВIДЕО

Він зазначив, що військовослужбовці бригад Нацгвардії "Буревій", "Азов", "Рубіж", "Хартія", які виконують завдання у Кремінських лісах та на Бахмутському напрямку, лише з початку цього тижня знищили 9 танків, 17 БМП, понад 30 одиниць іншої бронетехніки.

Півненко вручив особисто та передав командирам 300 медалей та нагрудних знаків для відзначення особового складу.

З командирами він обговорив питання забезпечення підрозділів та налагодження логістичних шляхів, вдосконалення управління боєм, застосування новітніх технологій радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки та різних видів БПЛА.

Також дивіться: Ми не втратили жодного бійця не на полі бою, - начальник Центру спецпризначення "Омега" НГУ Яцюк. ВIДЕО



















