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Новини Фото Війна
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Нацгвардійці з початку тижня знищили на Куп’янсько-Лиманському напрямку 9 танків, 17 БМП та понад 30 одиниць іншої бронетехніки, - командувач Нацгвардії Півненко. ФОТОрепортаж

Командувач Національної гвардії бригадний генерал Олександр Півненко відвідав підрозділи та позиції на східному напрямку вздовж лінії фронту. Оборону там тримають військовослужбовці НГУ.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Мав нагоду безпосередньо на позиціях поспілкуватися та вручити заслужені нагороди бійцям, які стійко тримають визначені рубежі, тримають під постійними обстрілами, під постійним натиском ворога, вдень і вночі за будь-якої погоди!" - написав Півненко.

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Він зазначив, що військовослужбовці бригад Нацгвардії "Буревій", "Азов", "Рубіж", "Хартія", які виконують завдання у Кремінських лісах та на Бахмутському напрямку, лише з початку цього тижня знищили 9 танків, 17 БМП, понад 30 одиниць іншої бронетехніки.

Півненко вручив особисто та передав командирам 300 медалей та нагрудних знаків для відзначення особового складу.

З командирами він обговорив питання забезпечення підрозділів та налагодження логістичних шляхів, вдосконалення управління боєм, застосування новітніх технологій радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки та різних видів БПЛА.

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Олексанр Півненко відвідав передову
Олексанр Півненко відвідав передову
Олексанр Півненко відвідав передову
Олексанр Півненко відвідав передову
Олексанр Півненко відвідав передову
Олексанр Півненко відвідав передову
Олексанр Півненко відвідав передову
Олексанр Півненко відвідав передову
Олексанр Півненко відвідав передову
Олексанр Півненко відвідав передову

Автор: 

Національна гвардія (1533) Півненко Олександр (24)


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Ого!
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21.02.2024 12:33 Відповісти
То може йому за орден пригвинтити?
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21.02.2024 12:39 Відповісти
Сидят в ямке из под снаряда. Ето передовая которая должна остановить 100-тысячную Орду?
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21.02.2024 12:43 Відповісти
 
 