СБУ викрила ще п’ять схем для ухилянтів на Полтавщині, Львівщині, у Вінниці, Дніпрі та Закарпатті. ФОТОрепортаж

Служба безпеки заблокувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що організаторів нелегальних схем викрито у різних регіонах України. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів або допомагали ухилянтам перейти кордон поза пунктами пропуску. Вартість таких "послуг" становила до 10 тис. американських доларів.

На Полтавщині викрито очільника районного військкомату, який вимагав гроші з керівників підприємств, зокрема місцевих агрокомпаній та обіцяв забронювати від призову їхніх підлеглих як працівників критичної інфраструктури.

У Вінниці затримали двох посадовців військово-лікарської комісії, які продавали своїм клієнтам фіктивні довідки про "погане" здоров’я. Надалі підробку використовували для "списання" з військового обліку та незаконного виїзду за межі України.

В СБУ зазначили, що організатора цієї злочинної схеми - чиновника місцевого лікувально-діагностувального центру - було затримано наприкінці серпня 2023 року.

У Дніпрі викрито адвоката, який за гроші вносив персональні дані ухилянтів до списків благодійних фондів. Потім інформацію про клієнтів подавали до системи "Шлях" як водіїв міжнародних рейсів, що перевозять гуманітарні вантажі.

На Закарпатті затримали трьох місцевих жителів, які переправляли ухилянтів до сусідньої країни ЄС.

"Щоб вивести потенційних призовників за межі України, фігуранти спочатку підвозили їх до прикордонної річки, а потім показували водний "маршрут" до зарубіжної країни. Гідрокостюми входили у вартість "послуг", - розповіли в СБУ.

На Львівщині "на гарячому" затримано двох ділків, які пропонували потенційним призовникам приховано виїхати за межі нашої держави як водії волонтерської організації.

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