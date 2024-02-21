РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4844 посетителя онлайн
Новости Фото
3 727 11

СБУ раскрыла еще пять схем для уклонистов на Полтавщине, Львовщине, в Виннице, Днепре и Закарпатье. ФОТОрепортаж

Служба безопасности заблокировала еще 5 схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что организаторы нелегальных схем разоблачены в разных регионах Украины. Они предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов или помогали уклоняющимся перейти границу вне пунктов пропуска. Стоимость таких "услуг" составляла 10 тыс. американских долларов.

На Полтавщине разоблачен глава районного военкомата, который требовал деньги с руководителей предприятий, в частности, местных агрокомпаний, и обещал забронировать от призыва их подчиненных как работников критической инфраструктуры.

В Виннице задержали двух должностных лиц военно-врачебной комиссии, которые продавали своим клиентам фиктивные справки о "плохом" здоровье. В дальнейшем подделку использовали для "списания" с военного учета и незаконного выезда за пределы Украины.

В СБУ отметили, что организатор этой преступной схемы - чиновник местного лечебно-диагностического центра - был задержан в конце августа 2023 года.

Схеси для ухилянтів

В Днепре разоблачен адвокат, который за деньги вносил персональные данные уклонистов в списки благотворительных фондов. Затем информацию о клиентах подавали в систему "Шлях" в качестве водителей международных рейсов, перевозящих гуманитарные грузы.

На Закарпатье задержали троих местных жителей, которые переправляли уклонистов в соседнюю страну ЕС.

Схеси для ухилянтів

"Чтобы вывести потенциальных призывников за пределы Украины, фигуранты сначала подвозили их к пограничной реке, а затем показывали водный "маршрут" в зарубежную страну. Гидрокостюмы входили в стоимость "услуг", - рассказали в СБУ.

На Львовщине "на горячем" задержаны два дельца, которые предлагали потенциальным призывникам скрыто выехать за пределы нашего государства как водители волонтерской организации.

Смотрите также: Двое мужчин, убегая в Словакию, попали в водную ловушку и вызвали спасателей, - ГПСУ. ФОТО

Схеси для ухилянтів
Схеси для ухилянтів

Схеси для ухилянтів

Автор: 

СБУ (19905) уклонисты (837)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
А яка схема ухиляння 95кагалу? Коли її вже заблокують?
показать весь комментарий
21.02.2024 12:35
+6
А СБУ не цікавить, хто наводить рашистів на об'єкти критичної інфраструктури, краде мільйони гуманітарки, підриває авто з патріотами, вбиває військовослужбовців в тилу і т.п.? Всі сили кинули на конкурентів високопосадовців ЗЕкоманди, адже тільки останні мають домінувати на цьому надприбутковому рівні послуг.
показать весь комментарий
21.02.2024 12:44
+3
Ухилянт може бути тільки по рішенню суду!!!!Чи цензор вже,як помийка?
показать весь комментарий
21.02.2024 13:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А яка схема ухиляння 95кагалу? Коли її вже заблокують?
показать весь комментарий
21.02.2024 12:35 Ответить
А СБУ не цікавить, хто наводить рашистів на об'єкти критичної інфраструктури, краде мільйони гуманітарки, підриває авто з патріотами, вбиває військовослужбовців в тилу і т.п.? Всі сили кинули на конкурентів високопосадовців ЗЕкоманди, адже тільки останні мають домінувати на цьому надприбутковому рівні послуг.
показать весь комментарий
21.02.2024 12:44 Ответить
Кріпаки тікають
показать весь комментарий
21.02.2024 13:18 Ответить
Вот потеплеют и рванут перелетные ухилянты стаями через кордрон.
показать весь комментарий
21.02.2024 12:45 Ответить
Зачем они их задерживают? Они бы обязательно вернулись, после войны, с теми кто уже выехал.
показать весь комментарий
21.02.2024 13:03 Ответить
Ухилянт може бути тільки по рішенню суду!!!!Чи цензор вже,як помийка?
показать весь комментарий
21.02.2024 13:10 Ответить
Прездент ухилянт, чи ні?
показать весь комментарий
21.02.2024 14:36 Ответить
Ні, не ухилянт. Там схема, здається, така: чотири рази ухиляєшся, стаєш президентом і ухиляння обнуляються. Все просто, тим більш, що кожен з нас президент!
показать весь комментарий
21.02.2024 17:24 Ответить
А скільки прихованих камер було встановлено в саунах?
показать весь комментарий
21.02.2024 13:57 Ответить
 
 