СБУ раскрыла еще пять схем для уклонистов на Полтавщине, Львовщине, в Виннице, Днепре и Закарпатье. ФОТОрепортаж

Служба безопасности заблокировала еще 5 схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что организаторы нелегальных схем разоблачены в разных регионах Украины. Они предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов или помогали уклоняющимся перейти границу вне пунктов пропуска. Стоимость таких "услуг" составляла 10 тыс. американских долларов.

На Полтавщине разоблачен глава районного военкомата, который требовал деньги с руководителей предприятий, в частности, местных агрокомпаний, и обещал забронировать от призыва их подчиненных как работников критической инфраструктуры.

В Виннице задержали двух должностных лиц военно-врачебной комиссии, которые продавали своим клиентам фиктивные справки о "плохом" здоровье. В дальнейшем подделку использовали для "списания" с военного учета и незаконного выезда за пределы Украины.

В СБУ отметили, что организатор этой преступной схемы - чиновник местного лечебно-диагностического центра - был задержан в конце августа 2023 года.

В Днепре разоблачен адвокат, который за деньги вносил персональные данные уклонистов в списки благотворительных фондов. Затем информацию о клиентах подавали в систему "Шлях" в качестве водителей международных рейсов, перевозящих гуманитарные грузы.

На Закарпатье задержали троих местных жителей, которые переправляли уклонистов в соседнюю страну ЕС.

"Чтобы вывести потенциальных призывников за пределы Украины, фигуранты сначала подвозили их к пограничной реке, а затем показывали водный "маршрут" в зарубежную страну. Гидрокостюмы входили в стоимость "услуг", - рассказали в СБУ.

На Львовщине "на горячем" задержаны два дельца, которые предлагали потенциальным призывникам скрыто выехать за пределы нашего государства как водители волонтерской организации.

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